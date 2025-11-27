Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Jennifer Lawrence σε σκοτεινές, μοιραίες και σκληρές διαδρομές

Στο επίκεντρο η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», ένα ωμό και εκρηκτικό δράμα που βουτάει βαθιά στη βία της καθημερινότητας και στη διαβρωτική δύναμη του χρέους και της απελπισίας

Η αυτή η κινηματιγραφική εβδομάδα φέρνει μαζί της έναν απρόσμενα πλούσιο συνδυασμό από σκοτεινά δράματα, έντονους έρωτες και θρίλερ που σκαλίζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», ένα ωμό και εκρηκτικό δράμα που βουτάει βαθιά στη βία της καθημερινότητας και στη διαβρωτική δύναμη του χρέους και της απελπισίας, με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πιο σκληρή του ερμηνεία.

Δίπλα του, ανάμεσα στις πρεμιέρες της εβδομάδας, ξεχωρίζει το «Πέθανε Αγάπη Μου», ένα ψυχολογικό θρίλερ της Lynne Ramsay που παρακολουθεί την οδυνηρή κατάρρευση μιας σχέσης, με την Jennifer Lawrence να οδηγείται σε σκοτεινά μονοπάτια επιλόχειας κατάθλιψης και παραίσθησης. Το ύφος αλλάζει απότομα με το «Για Πάντα;», μια μεταθανάτια ρομαντική κομεντί που εξερευνά την αιωνιότητα με χιούμορ, τρυφερότητα και ένα μεταφυσικό twist που θέτει υπαρξιακά ερωτήματα.

Στις υπόλοιπες επιλογές, το περουβιανό θρίλερ «Το Δάκρυ του Διαβόλου» φέρνει τον τρόμο μέσα από τα ακατοίκητα τοπία των Άνδεων, ενώ οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του σινεμά περιμένουν το «Ζωούπολη 2», που επιστρέφει με περιπέτεια, γέλιο και ένα ερπετό-μυστήριο που απειλεί την αγαπημένη μητρόπολη των ζώων. Μια εβδομάδα όπου τα συναισθήματα, οι εντάσεις και τα είδη εναλλάσσονται αβίαστα, προσφέροντας επιλογές για κάθε θεατή, από εκείνους που αναζητούν ένα σκληρό κινηματογραφικό χαστούκι μέχρι όσους θέλουν να χαμογελάσουν, να συγκινηθούν ή να τρομάξουν πραγματικά.

Σπασμένη Φλέβα

Ωμή βία, δηλητηριώδεις διάλογοι και κατάμαυρο χιούμορ

Δραματική περιπέτεια, ελληνικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικονομίδη, με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθη Σταμουλακάτο, Σοφία Κουνιά, Γιάννη Νιάρρο, Γιάννη Αναστασάκη, Κλέλια Ρένεση κα.

Με λίγα λόγια… Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στα χρέη. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και με τον χρόνο να τελειώνει για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι, θα καταστρώσει ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Όμως, όπως συχνά συμβαίνει στον κόσμο των αδίστακτων συναλλαγών, τίποτα δεν θα παραμείνει «απλό», και ο Θωμάς θα βρεθεί παγιδευμένος σε έναν φαύλο κύκλο βίας, προδοσίας και απροσδόκητων ανατροπών που απειλούν να γκρεμίσουν ό,τι του έχει απομείνει.

Για Πάντα;

Ρομαντισμός στη μεταθανάτια ζωή

(«Eternity») Αισθηματική κομεντί, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία David Freyne, με τους Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, John Early, Barry Primus, Betty Buckley κ.ά.

Με λίγα λόγια… Σε μια μετά θάνατον ζωή όπου οι ψυχές έχουν μία εβδομάδα για να αποφασίσουν πού θα περάσουν την αιωνιότητά τους, η Joan βρίσκεται αντιμέτωπη με την αδύνατη επιλογή ανάμεσα στον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της και τον πρώτο της έρωτα ο οποίος πέθανε νέος και την περίμενε δεκαετίες να φτάσει εκεί. Καθώς το «γραφειοκρατικό» σύστημα της άλλης ζωής την ωθεί να κάνει μια τελεσίδικη επιλογή, η Joan αναμετράται με τα λάθη, τις αναμνήσεις και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες της, σε ένα ταξίδι που συνδυάζει το χιούμορ με τη συγκίνηση και θέτει ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά αιώνια αγάπη.

Πέθανε Αγάπη Μου

Μια επώδυνη πορεία προς τη χειραφέτηση

(«Die My Love») Δραματικό θρίλερ, αμερικάνικης, βρετανικής και καναδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Lynne Ramsay, με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Nick Με λίγα λόγια… Ένα νέο ερωτευμένο ζευγάρι, η Grace και ο Jackson, μετακομίζουν σε ένα ετοιμόρροπο σπίτι στη Μοντάνα που κληρονόμησαν, αναζητώντας μία πιο ήσυχη ζωή. Η Grace θα γίνει μητέρα και, με εμφανή τα σημάδια επιλόχειας κατάθλιψης, αρχίζει να παλεύει με την παράνοια, ενώ ο άντρας της συχνά λείπει ταξίδι για δουλειές. Σύντομα, η απομόνωση, το βάρος της εγκυμοσύνης και οι ψυχολογικές πιέσεις ξεσκεπάζουν το εύθραυστο υπόβαθρο της σχέσης τους, οδηγώντας τη Grace σε μια επικίνδυνη διαδρομή όπου η πραγματικότητα μπλέκεται με τις εμμονές της και η ανάγκη για προσωπική σωτηρία γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.

Το Δάκρυ του Διαβόλου

Αρχέγονος Φόβος στις Άνδεις

(«The Devil’s Teardrop») Η ταινία του Περουβιανού Gonzalo Otero, ακολουθεί μια νεαρή Αμερικανίδα που πείθει τρεις φίλους της να τη συνοδέψουν σε μία απομονωμένη περιοχή των Άνδεων, για να ολοκληρώσει το οικολογικό της ντοκιμαντέρ για τις παράνομες εξορύξεις σε ένα δάσος. Η νεαρή παρέα κακώς δεν ακούει τους ντόπιους για την παρουσία μίας αρχαίας οντότητας και όταν τη συναντούν είναι μάλλον πολύ αργά.

Ζωούπολη 2

Οι αγαπημένοι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν ένα μυστηριώδες ερπετό

(«Zootopia 2») Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, σε σκηνοθεσία Jared Bush. Στο κεφάτο σίκουελ της Ζωούπολης, οι αγαπημένοι αστυνομικοί ήρωες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν ένα μυστηριώδες ερπετό, που θέλει να φέρει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη. Το φιλμ προβάλλεται και μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

