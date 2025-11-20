Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία

Ταινίες για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες με το πολυαναμενόμενο Wicked: For Good να κλέβει την παράσταση

Μια ποικιλία νέων τίτλων κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα, καλύπτοντας όλα τα γούστα και τις ηλικίες. Από εντυπωσιακά μιούζικαλ και θεαματικές περιπέτειες, μέχρι τρυφερά δράματα, ατμοσφαιρικές ευρωπαϊκές παραγωγές και εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιστορίες που συγκινούν, διασκεδάζουν και προβληματίζουν. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες νέες ταινίες που μπορούν να απολαύσουν οι θεατές στις αίθουσες.

Διάβασε επίσης: Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Φαντασμαγορικό υπερθέαμα

«Wicked: For Good» Μιούζικαλ, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Jon M. Chu, με τους Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, James Brown κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Elphaba βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φήμης της ως Κακιά Μάγισσα της Δύσης και ζει απομονωμένη στο δάσος του Oz, προσπαθώντας να προστατεύσει τα Σιωπηλά Ζώα καθώς και να αποκαλύψει την αλήθεια για τον Μάγο που εξακολουθεί να χειραγωγεί τον λαό. Παρά την εξορία της, δεν σταματά να αναζητά τρόπους να επικοινωνήσει όσα γνωρίζει και να αντισταθεί στην αδικία που επικρατεί στο βασίλειο. Την ίδια στιγμή, η Glinda απολαμβάνει την ανέλιξή της στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης και μετατρέπεται σταδιακά σε ηγετική μορφή που συμβολίζει το Καλό, παρότι ο ρόλος της απαιτεί από εκείνη να στηρίξει μια πραγματικότητα που δεν είναι πάντα τόσο καθαρή και δίκαιη όσο φαίνεται. Ανάμεσα στις δύο γυναίκες διαμορφώνεται μια βαθιά και σύνθετη σχέση που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και δύσκολες αλήθειες, καθώς το Oz βρίσκεται στο χείλος σημαντικών αλλαγών.

Η Συμμορία των Μάγων 3

Οι «Τέσσερις Καβαλάρηδες» επιστρέφουν στη δράση

«Now You See Me: Now You Don’t» Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ruben Fleischer, με τους Jesse Eisenberg, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe κ.ά.

Με λίγα λόγια… Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες επιστρέφουν στο προσκήνιο ύστερα από μια εντυπωσιακή ληστεία πολύτιμου διαμαντιού που τους ενώνει ξανά και τους φέρνει αντιμέτωπους με μια σειρά νέων, ακόμη πιο περίπλοκων προκλήσεων. Σε αυτή τη νέα αποστολή συνεργάζονται με τρεις νεότερους ταχυδακτυλουργούς οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και πρωτότυπα τεχνάσματα, δημιουργώντας μια ομάδα που συνδυάζει κλασική μαγεία, ευφυή στρατηγική και σύγχρονη τεχνολογία. Καθώς οι Καβαλάρηδες προσπαθούν να αποκαλύψουν μια μεγαλύτερη συνωμοσία, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης και θεάματος όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και κάθε κίνηση μπορεί να κρύβει ένα νέο, εντυπωσιακό κόλπο.

Διάβασε επίσης: Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

Νυχτερινή Εφημερία

Στα ενδότερα των νοσοκομείων

«Heldin» Δραματική ταινία, ελβετικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Petra Biondina Volpe, Leoni Benes, Jörg Plüss, Aline Bütschin, Sonja Riesen κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η νυχτερινή βάρδια μίας αφοσιωμένης νοσοκόμας σε ελβετικό δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο παρότι είναι εξοπλισμένο πλήρως και σε άψογη κατάσταση, είναι υποστελεχωμένο.

Όνειρα

Το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Sex / Dreams / Love»

«Dreams» Αισθηματικό δράμα, νορβηγικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Dag Johan Haugerud, με τις Ella Evenbye, Salome Emnetu, Anne Dahl Torp, Anne Marit Jacobsen, Andrine Sæther κ.ά.

Το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Sex / Dreams / Love» του Νορβηγού συγγραφέα και σκηνοθέτη Dag Johan Haugerud είναι ακόμη μία τρυφερή, στοχαστική και πολυπρισματική ταινία, με την οποία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου.

Με λίγα λόγια… Η Johan ζει την πρώτη της μεγάλη συναισθηματική αναταραχή όταν ερωτεύεται τη δασκάλα της και προσπαθεί να κατανοήσει αυτό το νέο συναίσθημα που την κατακλύζει. Για να μπορέσει να εκφραστεί και να δώσει μορφή στις σκέψεις και στις εμπειρίες της, αρχίζει να γράφει λεπτομερώς όσα νιώθει και όσα βιώνει. Τα γραπτά της γίνονται ένα προσωπικό καταφύγιο όπου αποτυπώνονται φόβοι, προσδοκίες και σκηνές από τη ζωή της που δεν τολμά να μοιραστεί ανοιχτά. Όταν η μητέρα και η γιαγιά της ανακαλύπτουν αυτά τα κείμενα, αρχικά σοκάρονται από το άμεσο και βαθιά προσωπικό περιεχόμενο όμως σύντομα συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για μια αυθεντική μαρτυρία ωρίμανσης που έχει λογοτεχνική αξία και αποκαλύπτει τον εσωτερικό κόσμο ενός κοριτσιού που κάνει τα πρώτα της βήματα προς την ενηλικίωση.

Sisu 2: Ο Δρόμος της Εκδίκησης

Ακραία βιαιότητα

«Sisu: Road to Revenge» Περιπέτεια, φινλανδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Jalmari Helander, με τους Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake κ.ά.

Με λίγα λόγια… Με την οικογένειά του να έχει δολοφονηθεί από τον Κόκκινο Στρατό, ο Sisu αποφασίζει να ξαναχτίσει το σπίτι του σε ένα ασφαλές μέρος. Όταν ο διοικητής του Κόκκινου Στρατού, που σκότωσε την οικογένειά του, επιστρέφει για να εξοντώσει και τον Sisu, οι δυο τους θα έρθουν αντιμέτωποι σε μία μάχη μέχρι θανάτου.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Bugonia, Christy και εμβληματικά ντοκιμαντέρ

Η Αγάπη που Απομένει

Ένας χρόνος από τη ζωή μιας οικογένειας

«The Love That Remains» Μετά το γουέστερν «Η Χώρα του Θεού» (2023), ο Ισλανδός Hlynur Pálmason επιστρέφει με μία δραμεντί γύρω από μια όχι και τόσο φυσιολογική οικογένεια και τον πόνο ενός χωρισμού. Το φιλμ αναδεικνύει τις αντιφάσεις μιας οικογένειας σε διάλυση. Ένας χρόνος από τη ζωή μιας οικογένειας, καθώς οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν τον χωρισμό τους. Μέσα από προσωπικές στιγμές και παράξενα γεγονότα, η ιστορία εξερευνά την πολυπλοκότητα της οικογένειας, της αγάπης και τον αντίκτυπο των κοινών αναμνήσεων εν μέσω μιας μεγάλης αλλαγής. Πρωταγωνιστούν οι Sverrir Gudnason και Sara Garrasdóttir.

Γεια σου Φρίντα

Κεφάτο animation

«Hola Frida» Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, γαλλικής και καναδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία André Kadi και Karine Vézina, για την παιδική ηλικία της διάσημης εικαστικού και τις συναρπαστικές περιπέτειές της.

Ευχάριστο, τρυφερό, συγκινητικό και πολύχρωμα -σαν τους πίνακές της- κεφάτο animation, που μέσα από την αυθεντικά ψυχαγωγική υφή, θα ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους σε θέματα για την αναπηρία και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το φιλμ προβάλλεται μεταγλωττισμένο και στα ελληνικά.

Κύριλλος και Μεθόδιος – Οι Φωτιστές των Σλάβων

Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την προσφορά των αγίων αδελφών

Ελληνικό ντοκιμαντέρ της Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού, για τη ζωή και την προσφορά των αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη. Το σπουδαίο έργο τους, με τη δημιουργία της σλαβικής γραφής, που έδωσε τη δυνατότητα στους Σλάβους να αναδείξουν την ταυτότητά τους, σε ένα ντοκιμαντέρ, περισσότερο τηλεοπτικής αντίληψης. Το φιλμ φέρνει στο φως τη μακρά διαδρομή των Κύριλλου και Μεθόδιου, από την Κωνσταντινούπολη, τη Ρώμη και την Πράγα, μέχρι τη Μακεδονία.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

Δες κι αυτό…