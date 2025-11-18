Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

Τα Labubu, οι ανατρεπτικές λούτρινες φιγούρες που έχουν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, πρόκειται να μεταφερθούν στον κινηματογράφο. Με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους –μισό-τερατάκια, μισό-παιδικά κουκλάκια– και τη χαρακτηριστική εμφάνιση με τα τεράστια αυτιά και τα γιγάντια μάτια, τα Labubu έχουν εξελιχθεί σε trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αγαπημένο αξεσουάρ των celebrities. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η Sony Pictures υπέγραψε συμφωνία για την κινηματογραφική προσαρμογή του επιτυχημένου brand.

Παρότι το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης ούτε έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα είναι animation ή live action, δύο μορφές αφήγησης που η Sony Pictures χειρίζεται με επιτυχία, έχοντας πρόσφατα κυκλοφορήσει τα «KPop Demon Hunters» και «Barbie».

Το σύμπαν των Labubu δεν περιορίζεται στη βασική φιγούρα. Περιλαμβάνει επίσης χαρακτήρες όπως τα Zimomo, τα Mokoko και τα Tycoco, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν θα συμμετέχουν κι αυτά στο κινηματογραφικό project.

Τα Labubu δημιουργήθηκαν πριν από δέκα χρόνια στην Κίνα από τον illustrator Kasing Lung και εκτοξεύτηκαν σε δημοφιλία χάρη στο σύστημα «τυφλών συσκευασιών» της Pop Mart. Οι συλλέκτες αγοράζουν κουτιά που δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο, αυξάνοντας την ένταση της προσμονής και την αίσθηση ανακάλυψης κάθε νέου κομματιού. Με limited editions και mystery series, τα Labubu εξελίχθηκαν σε αντικείμενα συλλεκτικής μανίας.

Η αγορά τους συνεχίζει να καλπάζει. Οι πωλήσεις της Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά 350% από τις αρχές της χρονιάς, ενώ το δευτερογενές εμπόριο έχει πάρει διαστάσεις φρενίτιδας. Οι φιγούρες φτάνουν σε δημοπρασίες να πωλούνται ακόμη και πάνω από 100.000 ευρώ, με ένα σπάνιο Labubu να αγγίζει πρόσφατα τις 130.000 ευρώ.

Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα των Labubu έχει ενισχυθεί σημαντικά από διασημότητες όπως η Cher, η Rihanna, ο Paul Pogba και η Lisa των Blackpink, που εμφανίζονται συχνά με τα λούτρινα στο χέρι ή κρεμασμένα στις τσάντες τους.

Το ερώτημα τώρα είναι αν τα Labubu μπορούν να επαναλάβουν την επιτυχία τους και στη μεγάλη οθόνη. Η μοναδική αισθητική τους και η ήδη δημιουργημένη fan base προσφέρουν γερή βάση, αλλά μένει να φανεί αν τα «πλάσματα-φαινόμενο» θα μπορέσουν να κερδίσουν το κινηματογραφικό κοινό όπως κέρδισαν το διαδικτυακό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

