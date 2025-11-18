Screen News 18.11.2025

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

Η Sony Pictures υπέγραψε συμφωνία για την κινηματογραφική προσαρμογή του επιτυχημένου brand
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα Labubu, οι ανατρεπτικές λούτρινες φιγούρες που έχουν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, πρόκειται να μεταφερθούν στον κινηματογράφο. Με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους –μισό-τερατάκια, μισό-παιδικά κουκλάκια– και τη χαρακτηριστική εμφάνιση με τα τεράστια αυτιά και τα γιγάντια μάτια, τα Labubu έχουν εξελιχθεί σε trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αγαπημένο αξεσουάρ των celebrities. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η Sony Pictures υπέγραψε συμφωνία για την κινηματογραφική προσαρμογή του επιτυχημένου brand.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Red Flag ή απλώς trend; Όταν τα Labubu βάζουν τρικλοποδιές στο πρώτο ραντεβού

Παρότι το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης ούτε έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα είναι animation ή live action, δύο μορφές αφήγησης που η Sony Pictures χειρίζεται με επιτυχία, έχοντας πρόσφατα κυκλοφορήσει τα «KPop Demon Hunters» και «Barbie».

Το σύμπαν των Labubu δεν περιορίζεται στη βασική φιγούρα. Περιλαμβάνει επίσης χαρακτήρες όπως τα Zimomo, τα Mokoko και τα Tycoco, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν θα συμμετέχουν κι αυτά στο κινηματογραφικό project.

Τα Labubu δημιουργήθηκαν πριν από δέκα χρόνια στην Κίνα από τον illustrator Kasing Lung και εκτοξεύτηκαν σε δημοφιλία χάρη στο σύστημα «τυφλών συσκευασιών» της Pop Mart. Οι συλλέκτες αγοράζουν κουτιά που δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο, αυξάνοντας την ένταση της προσμονής και την αίσθηση ανακάλυψης κάθε νέου κομματιού. Με limited editions και mystery series, τα Labubu εξελίχθηκαν σε αντικείμενα συλλεκτικής μανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αγορά τους συνεχίζει να καλπάζει. Οι πωλήσεις της Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά 350% από τις αρχές της χρονιάς, ενώ το δευτερογενές εμπόριο έχει πάρει διαστάσεις φρενίτιδας. Οι φιγούρες φτάνουν σε δημοπρασίες να πωλούνται ακόμη και πάνω από 100.000 ευρώ, με ένα σπάνιο Labubu να αγγίζει πρόσφατα τις 130.000 ευρώ.

Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα των Labubu έχει ενισχυθεί σημαντικά από διασημότητες όπως η Cher, η Rihanna, ο Paul Pogba και η Lisa των Blackpink, που εμφανίζονται συχνά με τα λούτρινα στο χέρι ή κρεμασμένα στις τσάντες τους.

Το ερώτημα τώρα είναι αν τα Labubu μπορούν να επαναλάβουν την επιτυχία τους και στη μεγάλη οθόνη. Η μοναδική αισθητική τους και η ήδη δημιουργημένη fan base προσφέρουν γερή βάση, αλλά μένει να φανεί αν τα «πλάσματα-φαινόμενο» θα μπορέσουν να κερδίσουν το κινηματογραφικό κοινό όπως κέρδισαν το διαδικτυακό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Labubu social media ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο

To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο

18.11.2025
Επόμενο
Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

18.11.2025

Δες επίσης

Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2
Cinema

Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

18.11.2025
Το Demon Slayer σπάει παγκόσμιο ρεκόρ και γράφει ιστορία
Cinema

Το Demon Slayer σπάει παγκόσμιο ρεκόρ και γράφει ιστορία

18.11.2025
To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο
Cinema

To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο

18.11.2025
Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia
Cinema

Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia

18.11.2025
Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών
Cinema

Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών

18.11.2025
Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix
Cinema

Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix

18.11.2025
Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του
Cinema

Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του

17.11.2025
Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)
Cinema

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)

17.11.2025
Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο
Cinema

Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»