Screen News 18.11.2025

To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο

 «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί… εκτός από τη Emma Stone» ανέφερε η της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε η Dakota Johnson καθώς συντόνισε μία συζήτηση για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», με καλεσμένους τον σκηνοθέτη, την Emma Stone και τον Jesse Plemons στο Λος Αντζελες. Μάλιστα, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, δεν έχασε την ευκαιρία να  αυτοπροταθεί για το καστ της επόμενης ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη. Η Dakota Johnson αποκάλυψε πως είδε την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες. Παρόλα αυτά, δήλωσε αναρμόδια να συντονίσει τη συνέντευξη αναφέροντας ότι είναι «το απόλυτα λάθος άτομο». «Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», ανέφερε με χιούμορ.

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

Η Dakota Johnson κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τη Emma Stone και πρόσθεσε όλο νόημα: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Οχι, σωστά;», τη διέκοψε η τη Emma Stone κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Οχι, συνέχισε τη συνέντευξή σου», είπε αναφερόμενη στη Dakota Johnson.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελευταία επαίνεσε την Emma Stone που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. «Ποιος άλλος άνθρωπος στον κόσμο μπορεί να φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;», αναρωτήθηκε.

Η Dakota Johnson έκλεισε τη συνέντευξη δηλώνοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό (αναφερόμενη στη συνέντευξη). Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Emma Stone με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια που γνωρίσαμε», της απάντησε ο Jesse Plemons.

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson εντυπωσιάζει με μπλε see-through φόρεμα Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BUGONIA Dakota Johnson Emma Stone Γιώργος Λάνθιμος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιάννης Πλούταρχος: Αυτή είναι η δικαστική απόφαση για την εμμονική θαυμάστριά του

Γιάννης Πλούταρχος: Αυτή είναι η δικαστική απόφαση για την εμμονική θαυμάστριά του

18.11.2025
Επόμενο
Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

18.11.2025

Δες επίσης

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα
Cinema

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

18.11.2025
Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia
Cinema

Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia

18.11.2025
Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών
Cinema

Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών

18.11.2025
Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix
Cinema

Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix

18.11.2025
Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του
Cinema

Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του

17.11.2025
Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)
Cinema

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)

17.11.2025
Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο
Cinema

Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο

17.11.2025
Governors Awards: Η Ακαδημία τίμησε τους Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και Dolly Parton
Cinema

Governors Awards: Η Ακαδημία τίμησε τους Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και Dolly Parton

17.11.2025
Η Lady Gaga αποκάλυψε πώς αντιμετώπισε τις κάκιστες κριτικές του Joker: Folie à Deux
Cinema

Η Lady Gaga αποκάλυψε πώς αντιμετώπισε τις κάκιστες κριτικές του Joker: Folie à Deux

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη