To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο

«Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί… εκτός από τη Emma Stone» ανέφερε η της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε η Dakota Johnson καθώς συντόνισε μία συζήτηση για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», με καλεσμένους τον σκηνοθέτη, την Emma Stone και τον Jesse Plemons στο Λος Αντζελες. Μάλιστα, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοπροταθεί για το καστ της επόμενης ταινίας του Έλληνα σκηνοθέτη. Η Dakota Johnson αποκάλυψε πως είδε την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες. Παρόλα αυτά, δήλωσε αναρμόδια να συντονίσει τη συνέντευξη αναφέροντας ότι είναι «το απόλυτα λάθος άτομο». «Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», ανέφερε με χιούμορ.

Η Dakota Johnson κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τη Emma Stone και πρόσθεσε όλο νόημα: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Οχι, σωστά;», τη διέκοψε η τη Emma Stone κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Οχι, συνέχισε τη συνέντευξή σου», είπε αναφερόμενη στη Dakota Johnson.

Η τελευταία επαίνεσε την Emma Stone που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. «Ποιος άλλος άνθρωπος στον κόσμο μπορεί να φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;», αναρωτήθηκε.

Η Dakota Johnson έκλεισε τη συνέντευξη δηλώνοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό (αναφερόμενη στη συνέντευξη). Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Emma Stone με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια που γνωρίσαμε», της απάντησε ο Jesse Plemons.

