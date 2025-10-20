MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

Η ηθοποιός εντάσσεται στον ιταλικό οίκο δίπλα στον Alessandro Michele, σηματοδοτώντας το νέο της κεφάλαιο στη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dakota Johnson, ηθοποιός που έχει αφήσει το στίγμα της τόσο στον ανεξάρτητο όσο και στον mainstream κινηματογράφο, προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας της στον χώρο της μόδας. Η 33χρονη Αμερικανίδα, γνωστή για τον ρόλο της ως Anastasia Steele στη θρυλική τριλογία Fifty Shades, αλλά και για τη συμμετοχή της σε ταινίες όπως το Splitsville και το Materialists, έχει πλέον μια θέση στο πάνθεον των διεθνών fashion icons ως νέα global brand ambassador του οίκου Valentino.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από μια μακρά συνεργασία της με τον Alessandro Michele στον οίκο Gucci, όταν εκείνος ήταν ακόμα creative director του οίκου, και σηματοδοτεί την επιστροφή της δίπλα στον φίλο και μέντορά της στο πλαίσιο της ιταλικής μόδας.

Η ηθοποιός δεν είναι απλώς η νέα πρέσβειρα ενός διάσημου οίκου μόδας, αλλά η συνέχεια μιας στρατηγικής προσέγγισης από τον οίκο Valentino που αναδεικνύει προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την τέχνη, την κομψότητα και τον πολιτιστικό αντίκτυπο. Σε δήλωσή της, η ηθοποιός τόνισε: «Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην οικογένεια της Valentino και χαρούμενη που ξανασυναντώ την αγαπημένη μου φίλη Alessandro Michele. Είναι τιμή μου και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο κεφάλαιο μαζί με μια ομάδα τόσο ταλαντούχων ανθρώπων».

Στην νέα της θέση, εντάσσεται σε μια λίστα διεθνών προσωπικοτήτων, όπως οι Clairo, Sophie Thatcher, Freen Sarocha, Jeff Satur, Lim Yoona και Colman Domingo, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει και το ρόλο global ambassador για τις αρωματικές σειρές της Valentino Beauty.

