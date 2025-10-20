Μαγική φωνή! Η Μελίνα τραγουδά Βασίλη Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βανδή την αποθεώνει (video)

Η Μελίνα Νικολαΐδη κάνει δυναμικά τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές της στην υποκριτική και το μιούζικαλ στο Λονδίνο.
Η 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει ένα εντυπωσιακό φωνητικό ταλέντο, που δεν περνά απαρατήρητο.
Το βράδυ της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, η Μελίνα ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει a cappella το αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».
Στη λεζάντα του βίντεο η Μελίνα Νικολαΐδη έγραψε: «‘Να κοιμηθούμε αγκαλιά’, mini a cappella cover by me», αποσπώντας αμέτρητα θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.
Ανάμεσα σε αυτούς που την αποθέωσαν ήταν και η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή, η οποία κατέκλυσε την ανάρτηση με καρδιές, δείχνοντας δημόσια την υπερηφάνεια και τη στήριξή της στην κόρη της.
