MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 20.10.2025

Μαγική φωνή! Η Μελίνα τραγουδά Βασίλη Παπακωνσταντίνου και η Δέσποινα Βανδή την αποθεώνει (video)

Μελίνα Νικολαΐδη
Η Μελίνα Νικολαΐδη ερμήνευσε a cappella ένα αγαπημένο κομμάτι και κέρδισε τις καρδιές και πρώτα απ’ όλα της μαμάς της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μελίνα Νικολαΐδη κάνει δυναμικά τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις σπουδές της στην υποκριτική και το μιούζικαλ στο Λονδίνο.

Η 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει ένα εντυπωσιακό φωνητικό ταλέντο, που δεν περνά απαρατήρητο.

https://www.instagram.com/melina.nikolaidi/?hl=el

Διάβασε επίσης: Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της

Το βράδυ της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, η Μελίνα ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει a cappella το αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».

Στη λεζάντα του βίντεο η Μελίνα Νικολαΐδη έγραψε: «‘Να κοιμηθούμε αγκαλιά’, mini a cappella cover by me», αποσπώντας αμέτρητα θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ανάμεσα σε αυτούς που την αποθέωσαν ήταν και η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή, η οποία κατέκλυσε την ανάρτηση με καρδιές, δείχνοντας δημόσια την υπερηφάνεια και τη στήριξή της στην κόρη της.

Διάβασε επίσης: Όλα έτοιμα! Η Αθηνά Οικονομάκου μιλά ανοιχτά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Μελίνα Νικολαΐδη ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

20.10.2025
Επόμενο
Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

20.10.2025

Δες επίσης

Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους
Celeb News

Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους

20.10.2025
O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump
Celeb News

O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump

20.10.2025
Η νοσταλγία σε άλλο level! Σπάνιο κλικ του Ψινάκη από τα 90s με Ρουβά, Βίσση και Καρβέλα
Celeb News

Η νοσταλγία σε άλλο level! Σπάνιο κλικ του Ψινάκη από τα 90s με Ρουβά, Βίσση και Καρβέλα

20.10.2025
Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala
Celeb News

Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

20.10.2025
Η Σοφία Ζαχαράκη αποχαιρετά τη Sofia Corradi, την εμπνεύστρια του Erasmus
Celeb News

Η Σοφία Ζαχαράκη αποχαιρετά τη Sofia Corradi, την εμπνεύστρια του Erasmus

20.10.2025
Gigi Hadid: Η κριτική που δέχτηκε για το σώμα της και η μεγάλη επιστροφή στο Victoria’s Secret Show
Celeb News

Gigi Hadid: Η κριτική που δέχτηκε για το σώμα της και η μεγάλη επιστροφή στο Victoria’s Secret Show

20.10.2025
Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

18.10.2025
Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid
Celeb News

Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

18.10.2025
Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»
Celeb News

Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»

17.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;