Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

Η Kim Kardashian δεν σταματά ποτέ να προκαλεί συζητήσεις με τις στιλιστικές της επιλογές, ειδικά όταν πρόκειται για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Από iconic makeup looks μέχρι πρωτοποριακά outfits, η σταρ συνεχίζει να σπάει τα όρια, αποδεικνύοντας ότι η τόλμη είναι το σήμα κατατεθέν της.

Το Σάββατο το βράδυ, η Kim Kardashian έκανε μία άκρως τολμηρή και εντυπωσιακή εμφάνιση στο πέμπτο Gala του Academy Museum, με μια nude μάσκα προσώπου που κάλυπτε πλήρως το πρόσωπο και τα μαλλιά της. Η επιλογή αυτή τράβηξε όλα τα βλέμματα και συνοδευόταν από ένα στράπλες κορσέ φόρεμα με ντραπέ μανίκια από τη συλλογή Maison Margiela Couture Φθινόπωρο 2025. Το look ολοκληρώθηκε με μακριά nude νύχια και ένα εντυπωσιακό τσόκερ διακοσμημένο με κρύσταλλα, πράσινους πολύτιμους λίθους και σταυρούς, επίσης από τη couture συλλογή του οίκου.

Η μάσκα ήταν στερεωμένη με μια ραφή στο πάνω μέρος του κεφαλιού, αφήνοντας το πρόσωπο μόλις διακριτό, ενώ η δημιουργία τόνιζε το περίτεχνο, πολυεπίπεδο ασημένιο τσόκερ με τα πράσινα πετράδια που συγκρατούσε το ημιδιάφανο ύφασμα. Η εμφάνιση ακολούθησε πιστά τον τρόπο που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα, υποδηλώνοντας ότι η Kim Kardashian ήθελε να τιμήσει την πρόθεση του οίκου να περιλαμβάνει τη μάσκα με το φόρεμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει να καλύψει το πρόσωπό της. Στο Met Gala του 2021 είχε φορέσει ένα μαύρο Balenciaga haute couture φόρεμα με μακριά ουρά και μάσκα που επέτρεπε στο μακρύ ponytail της να πέφτει στην πλάτη, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς στο DVF Awards εμφανίστηκε ξανά με ένα φόρεμα Margiela αρχικά σχεδιασμένο για full-face κάλυψη, αν και εκεί έδειξε το πρόσωπό της σε αρκετές φωτογραφίες.

Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την τόλμη και την αγάπη της για πειραματισμούς στη μόδα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και επιδραστικές προσωπικότητες του κόκκινου χαλιού.

