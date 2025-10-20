Η Σοφία Ζαχαράκη αποχαιρετά τη Sofia Corradi, την εμπνεύστρια του Erasmus

Η Sofia Corradi, η Ιταλίδα παιδαγωγός που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρόγραμμα Erasmus, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών

Η Ευρωπαϊκή εκπαίδευση θρηνεί τον θάνατο μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης νεολαίας. Η Sofia Corradi, η Ιταλίδα παιδαγωγός που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρόγραμμα Erasmus, άφησε την τελευταία της πνοή στις 18 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.

H Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είπε το στερνό αντίο σε μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως η ίδια έγραψε: «Σήμερα, η Ευρώπη αποχαιρετά μια γυναίκα που άλλαξε το πρόσωπο της εκπαίδευσης. Η Sofia Corradi, εμπνεύστρια του Erasmus άφησε πίσω της ένα από τα πιο φωτεινά αποτυπώματα στη σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής νεολαίας.

Ήταν εκείνη που, πριν ακόμη η Ευρώπη γίνει αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, οραματίστηκε έναν κόσμο χωρίς σύνορα για τους φοιτητές, έναν κόσμο όπου η γνώση, η γλώσσα και ο πολιτισμός θα ένωναν, και όχι θα χώριζαν, τους νέους ανθρώπους.

Μέσα από το όραμά της γεννήθηκε το πρόγραμμα Erasmus, που εδώ και δεκαετίες εμπνέει, μεταμορφώνει και ενώνει εκατομμύρια νέους σε όλη την ήπειρο. Χτίζει κοινές εμπειρίες, φιλίες σχέσεις ζωής! Ανοίγει τους ορίζοντες και δημιουργεί σπουδές εμπειρίες ζωής:

Κάθε φοιτητής που ταξίδεψε, έζησε, έμαθε και αγάπησε μέσα από το Erasmus, είναι -χωρίς να το γνωρίζει ίσως- κομμάτι του δικού της ονείρου.

Η Sofia Corradi πίστεψε στην Ευρώπη των πολιτών, της νεολαίας, της αλληλοκατανόησης.

Πίστεψε πως η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό εργαλείο ειρήνης.

Και τα κατάφερε.

Η κληρονομιά της δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ολόκληρη γενιά που έμαθε να βλέπει τον κόσμο αλλιώς – με ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτά σύνορα.

Αντίο, Sofia Corradi,

ευχαριστούμε για το θάρρος, την έμπνευση και την πίστη σου στη δύναμη της γνώσης.

Χάρη σε εσένα, εκατομμύρια νέοι ένιωσαν πως η Ευρώπη μπορεί πράγματι να είναι ένα κοινό σπίτι.»

Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus εκατομμύρια νέοι απέκτησαν εμπειρίες ζωής και δεξιότητες που ξεπερνούν τα ακαδημαϊκά όρια, δημιουργώντας έναν πραγματικά ενωμένο ευρωπαϊκό χώρο γνώσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

