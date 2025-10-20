MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 20.10.2025

Η Σοφία Ζαχαράκη αποχαιρετά τη Sofia Corradi, την εμπνεύστρια του Erasmus

Η Sofia Corradi, η Ιταλίδα παιδαγωγός που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρόγραμμα Erasmus, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ευρωπαϊκή εκπαίδευση θρηνεί τον θάνατο μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης νεολαίας. Η Sofia Corradi, η Ιταλίδα παιδαγωγός που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρόγραμμα Erasmus, άφησε την τελευταία της πνοή στις 18 Οκτωβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών.

H Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είπε το στερνό αντίο σε μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως η ίδια έγραψε: «Σήμερα, η Ευρώπη αποχαιρετά μια γυναίκα που άλλαξε το πρόσωπο της εκπαίδευσης. Η Sofia Corradi, εμπνεύστρια του Erasmus άφησε πίσω της ένα από τα πιο φωτεινά αποτυπώματα στη σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής νεολαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια

Ήταν εκείνη που, πριν ακόμη η Ευρώπη γίνει αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, οραματίστηκε έναν κόσμο χωρίς σύνορα για τους φοιτητές, έναν κόσμο όπου η γνώση, η γλώσσα και ο πολιτισμός θα ένωναν, και όχι θα χώριζαν, τους νέους ανθρώπους.

Μέσα από το όραμά της γεννήθηκε το πρόγραμμα Erasmus, που εδώ και δεκαετίες εμπνέει, μεταμορφώνει και ενώνει εκατομμύρια νέους σε όλη την ήπειρο. Χτίζει κοινές εμπειρίες, φιλίες σχέσεις ζωής! Ανοίγει τους ορίζοντες και δημιουργεί σπουδές εμπειρίες ζωής:

Κάθε φοιτητής που ταξίδεψε, έζησε, έμαθε και αγάπησε μέσα από το Erasmus, είναι -χωρίς να το γνωρίζει ίσως- κομμάτι του δικού της ονείρου.

Η Sofia Corradi πίστεψε στην Ευρώπη των πολιτών, της νεολαίας, της αλληλοκατανόησης.

Πίστεψε πως η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το πιο ισχυρό εργαλείο ειρήνης.

Και τα κατάφερε.

Η κληρονομιά της δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ολόκληρη γενιά που έμαθε να βλέπει τον κόσμο αλλιώς – με ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτά σύνορα.

Αντίο, Sofia Corradi,

ευχαριστούμε για το θάρρος, την έμπνευση και την πίστη σου στη δύναμη της γνώσης.

Χάρη σε εσένα, εκατομμύρια νέοι ένιωσαν πως η Ευρώπη μπορεί πράγματι να είναι ένα κοινό σπίτι.»

Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus εκατομμύρια νέοι απέκτησαν εμπειρίες ζωής και δεξιότητες που ξεπερνούν τα ακαδημαϊκά όρια, δημιουργώντας έναν πραγματικά ενωμένο ευρωπαϊκό χώρο γνώσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Erasmus Sofia Corradi ΘΑΝΑΤΟΣ Σοφία Ζαχαράκη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Academy Museum Gala 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Academy Museum Gala 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

20.10.2025
Επόμενο
Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

20.10.2025

Δες επίσης

Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala
Celeb News

Kim Kardashian: Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο στο Academy Museum Gala

20.10.2025
Gigi Hadid: Η κριτική που δέχτηκε για το σώμα της και η μεγάλη επιστροφή στο Victoria’s Secret Show
Celeb News

Gigi Hadid: Η κριτική που δέχτηκε για το σώμα της και η μεγάλη επιστροφή στο Victoria’s Secret Show

20.10.2025
Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

18.10.2025
Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid
Celeb News

Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

18.10.2025
Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»
Celeb News

Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»

17.10.2025
Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά
Celeb News

Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

17.10.2025
Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο
Celeb News

Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο

17.10.2025
Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της
Celeb News

Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της

17.10.2025
O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip
Celeb News

O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

17.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;