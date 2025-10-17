Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια

Ο Ace Frehley, ο εμβληματικός «Spaceman» και ιδρυτικό μέλος των Kiss, έφυγε στα 74 του, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη κληρονομιά

Ο κόσμος της ροκ πενθεί για την απώλεια του Ace Frehley, του εκρηκτικού κιθαρίστα που έδωσε σχήμα, ήχο και φλόγα στους Kiss, του συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα την έννοια της θεατρικής ροκ. Ο «Spaceman», όπως τον αποκαλούσαν εκατομμύρια θαυμαστές, πέθανε την Πέμπτη στο Morristown του Νιου Τζέρσεϊ, σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου του, ο θάνατός του επήλθε ύστερα από πτώση στο σπίτι του, ενώ η οικογένειά του δήλωσε «συντετριμμένη αλλά ευγνώμων» για τα χρόνια δημιουργίας, γέλιου και έμπνευσης που πρόσφερε.

Ο Frehley δεν υπήρξε ποτέ απλώς κιθαρίστας. Ήταν η προσωποποίηση του ηλεκτρισμού, ένας αληθινός ήρωας της ροκ που έβαλε φωτιά στις σκηνές με το χαρακτηριστικό του ύφος και το μακιγιάζ του «Spaceman». Με την ασημένια στολή του, τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύονταν από την κιθάρα του και την ακατέργαστη ενέργειά του, έγινε σύμβολο μιας εποχής που ήθελε τη ροκ να είναι κάτι παραπάνω από μουσική, μια εμπειρία, ένα θέαμα, ένας τρόπος ζωής.

Από το Μπρονξ στα αστέρια

Γεννημένος ως Paul Daniel Frehley το 1951 στη Νέα Υόρκη, ο Ace μεγάλωσε σε μια οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική. Σε ηλικία 13 ετών έπιασε την πρώτη του κιθάρα και δεν την άφησε ποτέ ξανά. Η ζωή του άλλαξε οριστικά όταν, έφηβος ακόμη, παρακολούθησε συναυλίες των Who και των Cream, ένα «σοκ» που τον έκανε να ονειρευτεί πως μια μέρα θα γίνει και ο ίδιος ροκ σταρ. Το 1973 απάντησε σε μια αγγελία στη Village Voice και βρέθηκε σε μια αποθήκη στο Κουίνς, όπου γνώρισε τους Gene Simmons, Paul Stanley και Peter Criss. Από εκεί γεννήθηκαν οι Kiss, μια μπάντα που επρόκειτο να γράψει ιστορία με τον πιο εκρηκτικό τρόπο.

Από την πρώτη στιγμή, ο Frehley ξεχώρισε. Το παίξιμό του είχε δύναμη, ταχύτητα και προσωπικότητα, ενώ η σκηνική του παρουσία απογείωνε κάθε εμφάνιση. Ο χαρακτήρας του «Spaceman», ένα μείγμα φαντασίας και αστερόσκονης, ταίριαξε απόλυτα με το θεατρικό όραμα του συγκροτήματος. Τραγούδια όπως τα «Cold Gin», «Shock Me» και «Talk to Me» έφεραν τη δική του υπογραφή και έγιναν κλασικά κομμάτια του ρεπερτορίου των Kiss.

Η εποχή της απογείωσης και οι σκοτεινές πλευρές

Η δεκαετία του ’70 υπήρξε η εποχή της απογείωσης. Με το άλμπουμ Alive! (1975), οι Kiss έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο, γεμίζοντας στάδια και αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι ροκ μπάντες. Ο Frehley ήταν στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας, με σόλο που συνδύαζαν τεχνική αρτιότητα και θεατρικότητα. «Όταν παίζω κιθάρα πάνω στη σκηνή, είναι σαν να κάνω έρωτα», είχε πει σε μια συνέντευξή του στο Rolling Stone το 1977.

Ωστόσο, η ζωή του «Spaceman» δεν ήταν χωρίς σκοτάδια. Ο Frehley πάλεψε για χρόνια με το αλκοόλ και τις ουσίες, βιώνοντας έντονες εντάσεις με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας. Το 1982 αποχώρησε από τους Kiss, έχοντας φτάσει στα όριά του, και ξεκίνησε μια σόλο πορεία με το συγκρότημά του Frehley’s Comet. Το προσωπικό του άλμπουμ του 1978, με τη διασκευή του «New York Groove», έγινε τεράστια επιτυχία και απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί και εκτός του μύθου των Kiss.

Επανενώσεις, τιμές και διαχρονική επιρροή

Το 1996 ο Frehley επέστρεψε στους Kiss για τη μεγάλη reunion περιοδεία, ξαναφοράοντας τη στολή και το μακιγιάζ που τον καθιέρωσαν. Η επιστροφή αυτή ξύπνησε νοσταλγία και ενθουσιασμό στους παλιούς θαυμαστές και σύστησε τη μπάντα σε μια νέα γενιά. Το 2014 οι Kiss εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame, με τον Frehley να τιμάται ως θεμελιώδες μέλος της ιστορίας τους.

Ο Gene Simmons και ο Paul Stanley αποχαιρέτησαν τον φίλο και συνοδοιπόρο τους με μια συγκινητική δήλωση:

«Ήταν ένας αναντικατάστατος στρατιώτης της ροκ, ουσιαστικό μέρος των πιο θεμελιωδών κεφαλαίων της ιστορίας των Kiss. Θα είναι για πάντα κομμάτι της κληρονομιάς μας».

Η επιρροή του Ace Frehley ξεπέρασε τα όρια των Kiss. Μουσικοί όπως οι Mötley Crüe, Metallica, Poison και Pantera έχουν αναφέρει ότι ο ήχος και η στάση του υπήρξαν πηγή έμπνευσης. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρέμεινε ενεργός, παίζοντας σε συναυλίες και συνεργαζόμενος με νεότερους καλλιτέχνες.

Η αιώνια λάμψη του «Spaceman»

Ο Ace Frehley δεν ήταν απλώς ένας κιθαρίστας με στολή και μακιγιάζ, ήταν ένας καλλιτέχνης που έκανε τη ροκ να μοιάζει με διαστημική αποστολή. Ένα παιδί από το Μπρονξ που κατάφερε να φτάσει στα αστέρια, χωρίς ποτέ να χάσει την ψυχή του. Η τελευταία του συναυλία δόθηκε τον περασμένο μήνα στο Ρόουντ Άιλαντ, με φινάλε το «Rock and Roll All Nite», ένα τραγούδι που σήμερα ακούγεται σαν ύστατος αποχαιρετισμός.

Ο «Spaceman» έφυγε, αλλά η φλόγα του θα συνεχίσει να καίει. Γιατί κάθε φορά που μια κιθάρα ανάβει σπίθες πάνω στη σκηνή, κάπου εκεί, ανάμεσα στον καπνό και τα φώτα, θα βρίσκεται το πνεύμα του Ace Frehley.

