Η Sofia Richie περιμένει το δεύτερο παιδί της

Η Sofia Richie διανύει ξανά περίοδο εγκυμοσύνης και θα γίνει μητέρα για δεύτερη φορά με τον σύζυγό της Elliot Grainge

Η Sofia Richie ανακοίνωσε ότι διανύει ξανά περίοδο εγκυμοσύνης και θα γίνει μητέρα για δεύτερη φορά με τον σύζυγό της Elliot Grainge. Η 27χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο μοιράστηκε την είδηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία όπου ποζάρει, αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε «Στον δρόμο για να “γεννήσω” αυτά τα μωρά μαζί με το @srgatelier», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης συνοδεύεται και από νέα επαγγελματικά της σχέδια. Η Sofia Richie και ο Elliot Grainge, επιτυχημένο υψηλόβαθμο στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας, είναι ήδη γονείς της μικρής Eloise, την οποία υποδέχθηκαν τον Μάιο του 2024.

Διάβασε επίσης: Cardi B: Περιμένει το τέταρτο παιδί της με τον Stefon Diggs

Η Sofia Richie έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη μητρότητα, αλλά και για το πώς η κόρη της άλλαξε την οπτική της για τη ζωή. Σε βίντεο της σειράς «Beauty Secrets» της Vogue, που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουλίου, η ίδια είχε δηλώσει «Νομίζω ότι το να αποκτήσω κόρη με έκανε να συνειδητοποιήσω τη σημασία του να νιώθω αυτοπεποίθηση χωρίς μακιγιάζ. Της μιλάω πολύ γι’ αυτό. Είναι αστείο, επειδή είναι μόλις ενός έτους και σχεδόν δεν μιλάει, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι με καταλαβαίνει. Έτσι, κάνουμε βαθιές συζητήσεις για τη ζωή».

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Met Gala, η Sofia Richie μίλησε στην εκπομπή Entertainment Tonight για το πώς ισορροπεί ανάμεσα στη μητρότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Ήταν μια ισορροπημένη ημέρα. Πέρασα το μισό της ημέρας με το μωρό μου και το άλλο μισό ετοιμάστηκα για αυτή τη βραδιά γεμάτη λάμψη» ανέφερε.

Η σχέση της Sofia Richie με την οικογένειά της παραμένει κεντρικός άξονας της ζωής της. Στις 21 Μαΐου είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τα πρώτα γενέθλια της κόρης της, με φόντο ένα ρομαντικό πικνίκ γεμάτο μπαλόνια. Στη λεζάντα της είχε γράψει «Πριν από έναν χρόνο γεννήθηκε το κοριτσάκι μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τα πρώτα της γενέθλια θα ήταν τόσο φορτισμένα συναισθηματικά. Από τη μία είναι ένα πανέμορφο ορόσημο, από την άλλη κοιτάζω πίσω και νιώθω πως αυτές οι μικρές στιγμές δεν θα ξαναρθούν. Το να τη βλέπω να μεγαλώνει είναι δώρο. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής μου θα είναι πάντα εκείνη».

Συνεχίζοντας, έγραψε «Μου έδωσε σκοπό και δεν είμαι τίποτα χωρίς εκείνη. Ο Elliot και εγώ δεν θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε τίποτα περισσότερο σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω τι έκανα για να αξίζω το μικρό μου θαύμα, αλλά ξέρω ότι ο παράδεισός μου είναι εδώ στη Γη μαζί της. Είμαι απίστευτα ευλογημένη».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει