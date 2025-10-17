Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι

Το νέο σπίτι με 8 υπνοδωμάτια, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και η μετακόμιση

Η πολυσυζητημένη αλλαγή κατοικίας του πρίγκιπα William και της Kate Middleton φαίνεται πως μπαίνει στην τελική ευθεία. Το νέο τους σπίτι, μια εντυπωσιακή γεωργιανού ύφους έπαυλη με οκτώ υπνοδωμάτια, βρίσκεται στο Windsor Home Park, σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων από την τρέχουσα οικία τους, το Adelaide Cottage, στο Berkshire.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από βρετανικά μέσα, έχει πλέον προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη μετακόμιση της οικογένειας, με την πιο πιθανή περίοδο να είναι λίγο πριν από τις 5 Νοεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τον εορτασμό της παραδοσιακής «Νύχτας της Φωτιάς» (γνωστής και ως Guy Fawkes Night) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εργασίες ανακαίνισης στο νέο ακίνητο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζονται και αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Το προσωπικό ήδη έχει ξεκινήσει να μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη αλλαγή.

Πηγές κοντά στο παλάτι αποκαλύπτουν ότι οι τεχνικές ομάδες εργάζονται εντατικά για να ολοκληρωθούν τα έργα όσο το δυνατόν νωρίτερα με την αρχική προθεσμία να είναι τα Χριστούγεννα, αλλά όλα δείχνουν πως η μετακόμιση της Kate Middleton, του πρίγκιπα William και των παιδιών τους θα γίνει πριν.

«Είναι ιδανική στιγμή για τα παιδιά, George, Charlotte και Louis, να ξεκινήσουν μια νέα καθημερινότητα σε ένα σπίτι που προσφέρει περισσότερους χώρους και ασφάλεια. Η εγκατάσταση πριν τη Νύχτα της Φωτιάς αναμένεται να είναι μια συναρπαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια», ανέφερε πηγή στην The Mirror.

