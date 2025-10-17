MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 17.10.2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το νέο του παγκόσμιο τραγούδι «Champ»

Κωνσταντίνος Αργυρός
Το «Champ» αποτελεί έναν παγκόσμιο ύμνο, με ηχητική ενέργεια που παραπέμπει σε στάδια, έντονα beats και μεσογειακές μουσικές αποχρώσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νέο single «Champ», που κυκλοφορεί μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας, Pedagon, σε συνεργασία με την Panik Records και την 10K Projects/ Atlantic Music Group και εγκαινιάζει τη διεθνή συνεργασία που έχει στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της Ελλάδας και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο.

O Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρει για το «Champ»: «θυμάμαι τη μέρα που ο πατέρας μου μου έδειξε μια ταινία για έναν μαχητή που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Δεν ήξερα τότε πως κάποτε θα γινόταν και η δική μου ιστορία. Το Champ γεννήθηκε από εκείνη τη μνήμη, από το μάθημα πως η αληθινή δύναμη δεν είναι να νικάς, αλλά να συγχωρείς, να αγαπάς και να σηκώνεσαι ξανά. Κι αν αυτό είναι το πρώτο μου βήμα στην Αμερική, θέλω να είναι έτσι: αληθινό, ευάλωτο, ανθρώπινο, όπως το ταξίδι κάθε απλού Έλληνα που ονειρεύεται λίγο παραπέρα. Για όλους όσοι ένιωσαν χαμένοι, ευάλωτοι ή αρκετά γενναίοι για να ξεκινήσουν από την αρχή, αυτό το τραγούδι είναι για εσάς».

Αργυρός Νίκα
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Διάβασε επίσης: Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha

Το «Champ» αποτελεί έναν παγκόσμιο ύμνο, με ηχητική ενέργεια που παραπέμπει σε στάδια, έντονα beats και μεσογειακές μουσικές αποχρώσεις. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα μια εμβληματική φράση από την κλασική ταινία του 1979 «The Champ» θέτει τον συναισθηματικό τόνο του τραγουδιού («Champ, wake up. Gotta go home, champ»), ενώ ο ανεβαστικός ρυθμός και η γεμάτη πάθος ερμηνεία του Κωνσταντίνου Αργυρού απογειώνουν το αποτέλεσμα.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Υπέγραψε παγκόσμιο μουσικό συμβόλαιο - Η νέα συνεργασία

Το «Champ» αποτελεί τον πρώτο καρπό της παγκόσμιας συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργυρού, της Panik Records και της 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα και βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής επικαιρότητας.

Με αυτό το εγχείρημα ο πολυεπιτυχημένος και πάντα πρωτοπόρος Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας καλλιτέχνης εντάσσεται επίσημα σε ένα παγκόσμιο δισκογραφικό δίκτυο τέτοιας εμβέλειας. Ταυτόχρονα η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ελληνική μουσική σκηνή που ενισχύει τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, όπου η παράδοση, η αυθεντικότητα και η ελληνική ψυχή αποκτούν διεθνή φωνή.

Κωνσταντίνος Αργυρός
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Βρείτε το «Champ» στις streaming υπηρεσίες: https://konstantinos.lnk.to/thechamp

Διάβασε επίσης: Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης τραγουδούν «Ροζ»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Panik Records ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΕΟ SINGLE ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι

Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι

17.10.2025
Επόμενο
Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Η μάχη ξεκινά! Πρεμιέρα για το «The Floor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

17.10.2025

Δες επίσης

Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη
Μουσικά Νέα

Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη

17.10.2025
Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»
Μουσικά Νέα

Τάμτα: Το νέο της single είναι «OOH AHH»

17.10.2025
Η Jennifer Lopez κάνει «reset» στην καριέρα της και περνάει στη μιούζικαλ εποχή
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez κάνει «reset» στην καριέρα της και περνάει στη μιούζικαλ εποχή

17.10.2025
Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Ace Frehley: Ο θρυλικός «Spaceman» των Kiss ταξίδεψε για πάντα στ’ αστέρια

17.10.2025
Η F1 με τον Brad Pitt πατάει γκάζι στα Oscar με Tate McRae, Ed Sheeran και Doja Cat
Μουσικά Νέα

Η F1 με τον Brad Pitt πατάει γκάζι στα Oscar με Tate McRae, Ed Sheeran και Doja Cat

16.10.2025
Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z
Μουσικά Νέα

Η Nicki Minaj πατάει cancel στο album της και στοχοποιεί τον Jay-Z

16.10.2025
Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης τραγουδούν «Ροζ»
Μουσική

Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης τραγουδούν «Ροζ»

16.10.2025
Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha
Μουσική

Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha

16.10.2025
Η Eleni ερμηνεύει το πολυαγαπημένο Ζήτα Μου Ό,τι Θες 
Μουσική

Η Eleni ερμηνεύει το πολυαγαπημένο Ζήτα Μου Ό,τι Θες 

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;