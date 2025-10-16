Γιάννης Κότσιρας & Νίκος Τερζής: Κυκλοφορούν το «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha

Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το τραγούδι «Να Μ ’αγαπάς» για την ομώνυμη σειρά του Alpha. Το τραγούδι αποτελεί μια ακόμα εξαιρετική συνεργασία του Γιάννη Κότσιρα με τον συνθέτη Νίκο Τερζή, ο οποίος υπογράφει τη μουσική, ενώ τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο ερμηνευτής και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

O Γιάννης Κότσιρας, ο αγαπημένος ερμηνευτής και ο καταξιωμένος συνθέτης, Νίκος Τερζής, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη και διαχρονική συνεργασία τους, δημιουργώντας το επόμενο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Πρόκειται για ένα ρομαντικό τραγούδι που εξυμνεί την αγάπη με τη μουσική να μας συνεπαίρνει σε αυτόν τον μαγικό, ιδεατό κόσμο και το οποίο θα μας συντροφεύει καθημερινά στη νέα σειρά του Alpha ως soundtrack της ομώνυμης σειράς.

Η μοναδική ερμηνεία και οι τρυφεροί στίχοι του Γιάννη Κότσιρα σε συνδυασμό με τη μαγική μελωδία του Νίκου Τερζή, μας εισάγουν στην πλοκή της σειράς με τον ιδανικότερο τρόπο και μας θυμίζουν πως όλα μπορούν να γίνουν αρκεί «…μόνο μια στιγμή να μ’ αγαπάς».

