Η Eleni ερμηνεύει το πολυαγαπημένο Ζήτα Μου Ό,τι Θες 

Η ELENI, μετά το υπέροχο AROMA που κέντρισε το ενδιαφέρον μας, κυκλοφορεί το επόμενο single του επερχόμενου δίσκου της, μια νέα ερμηνεία του πολυαγαπημένου τραγουδιού Ζήτα Μου Ό,τι Θες της Χάρις Αλεξίου.
Η ομορφιά του να θυμόμαστε συνθέσεις που όλοι ξέρουμε και σιγοτραγουδάμε ενέπνευσε την ακουστική αυτή αναδρομή, κρατώντας την ψυχή του και δίνοντάς του ένα άγγιγμα σημερινό, αέρινο.
Άκουσε το τραγούδι στο YouTube:
Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://Eleni.lnk.to/ZitaMouOtiThes
Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.