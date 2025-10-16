Η Eleni ερμηνεύει το πολυαγαπημένο Ζήτα Μου Ό,τι Θες 

Η ELENI κυκλοφορεί το επόμενο single του επερχόμενου δίσκου της, μια νέα ερμηνεία του τραγουδιού Ζήτα Μου Ό,τι Θες της Χάρις Αλεξίου

Η ELENI, μετά το υπέροχο AROMA που κέντρισε το ενδιαφέρον μας, κυκλοφορεί το επόμενο single του επερχόμενου δίσκου της, μια νέα ερμηνεία του πολυαγαπημένου τραγουδιού Ζήτα Μου Ό,τι Θες της Χάρις Αλεξίου.

Η ομορφιά του να θυμόμαστε συνθέσεις που όλοι ξέρουμε και σιγοτραγουδάμε ενέπνευσε την ακουστική αυτή αναδρομή, κρατώντας την ψυχή του και δίνοντάς του ένα άγγιγμα σημερινό, αέρινο.

Άκουσε το τραγούδι στο YouTube:

Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://Eleni.lnk.to/ZitaMouOtiThes

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.