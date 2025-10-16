Madonna: Γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης της με το πιο γλυκό φωτογραφικό άλμπουμ

Η Madonna γιορτάζει τα 29α γενέθλια της κόρης της Lourdes με μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram

Η Madonna, το θρυλικό «Material Girl», απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η αφοσίωσή της στην οικογένειά της, μοιράζοντας μια γλυκιά δημόσια αφιέρωση για τα 29α γενέθλια της κόρης της, Lourdes Leon, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ποπ σταρ μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες της κόρης της ανά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων selfies που τις δείχνουν μαζί, συνοδεύοντας τις εικόνες με λόγια τρυφερά και γεμάτα αγάπη: «Χρόνια πολλά Lolita! Φως της ζωής μου. Μην ξεχνάς ποτέ ποια είσαι, μικρό αστέρι που λάμπει πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια στον ουρανό. Μην ξεχνάς ποτέ να ονειρεύεσαι. Μην ξεχνάς ποτέ από πού προέρχεσαι. Με αγάπη».

Η σχέση μητέρας και κόρης αποτυπώνεται όχι μόνο στα social media, αλλά και στις κοινές τους εμφανίσεις. Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Madonna και η Lourdes παρακολούθησαν το show του Saint Laurent για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ντυμένες σε total black σύνολα.

Η Madonna επέλεξε μαύρο δερμάτινο πουκάμισο με ζώνη, διάφανο φούστακι και μαύρα sheer καλσόν, ολοκληρώνοντας το look με μαύρα γυαλιά ηλίου, δύο διαμαντένια κολιέ, γούνινο stole και μαύρες μυτερές γόβες. Η Lourdes, από την πλευρά της, επέλεξε ένα απλό μαύρο halter midi φόρεμα με διάφανο καλσόν και μυτερές μαύρες γόβες, ακολουθώντας το στιλιστικό μοτίβο της μητέρας της. Στο κόκκινο χαλί, οι δυο τους είχαν μια γλυκιά στιγμή, με την κόρη να φιλάει στον αέρα τη Madonna και εκείνη να ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο της κόρης της.

Η Madonna είναι μητέρα της Lourdes με τον πρώην σύντροφό της Carlos Leon, του Rocco με τον πρώην σύζυγό της Guy Ritchie, των διδύμων Stella και Estere, της Mercy και του David μέσω υιοθεσίας. Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η ποπ σταρ δεν κρύβει την αφοσίωσή της στην οικογένεια, μοιράζοντας στιγμές από τη ζωή της με τα παιδιά της στα social media και αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις χαρές της μητρότητας.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο απαιτητική είναι η ανατροφή παιδιών, χαρακτηρίζοντάς την «τη δυσκολότερη και πιο σκληρή μάχη». Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στη Vanity Fair, η μητρότητα είναι μια τέχνη που απαιτεί χρόνο, αφοσίωση και υπομονή: «Κανείς δεν σου δίνει εγχειρίδιο. Πρέπει να μάθεις από τα λάθη σου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και εξαντλεί, γιατί δεν υπάρχει ανάπαυση».

Παρά τις δυσκολίες, η Madonna καταφέρνει να συνδυάζει την καριέρα της με τη μητρότητα, προσφέροντας παράδειγμα κομψής και δυναμικής γυναίκας που ξέρει να αγαπά και να εμπνέει.

