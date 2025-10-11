Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το album «Bedtime Stories» της Madonna, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο, αποκαλυπτικό κεφάλαιο. Η βασίλισσα της pop ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει την επανέκδοση «Bedtime Stories – The Untold Chapter», ένα επετειακό album οκτώ κομματιών που θα κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου.

Η νέα συλλογή αποτελεί έναν φόρο τιμής στο έκτο άλμπουμ της Madonna, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1994 και σηματοδότησε τη μετάβασή της σε έναν πιο μελωδικό, R&B ήχο, ύστερα από την προκλητική και αμφιλεγόμενη εποχή του «Erotica». Το «The Untold Chapter» θα περιλαμβάνει πρώιμα demo, εναλλακτικές εκτελέσεις και σπάνιες ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν την εξέλιξη του ήχου του άλμπουμ. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν το «Quiet Storm Demo Remix» του «Survival», το «Allstar New Single Mix» του «Secret» και το «Howie Tee New Clean Edit» του «Human Nature».

Διάβασε επίσης: Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

Η κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο βινύλιο και σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα κυκλοφορήσει και μια πολυτελής έκδοση δύο CD, η οποία θα περιλαμβάνει το αυθεντικό άλμπουμ και το νέο EP, συνοδευόμενα από ένα εικοσασέλιδο ένθετο με στίχους και πρωτότυπες εικονογραφήσεις. Την επιμέλεια της νέας έκδοσης υπογράφει ο παραγωγός Stuart Price, γνωστός από τη συνεργασία του με τη Madonna στο εμβληματικό «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Ο ίδιος ανέλαβε τη μίξη και την επεξεργασία του υλικού, με στόχο τη δημιουργία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «ενός ενιαίου, νέου κεφαλαίου».

Το εξώφυλλο του EP παρουσιάζει ανέκδοτες φωτογραφίες από φωτογράφιση του 1994 από τον Paolo Roversi, του οποίου οι εικόνες είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί για το single «Bedtime Story». Το συγκεκριμένο τραγούδι, συνδημιουργία της Madonna με τη Björk και τον Βρετανό παραγωγό Nellee Hooper, είχε τότε καθιερώσει ένα εντελώς νέο, ατμοσφαιρικό ύφος στην pop σκηνή.

Το «Bedtime Stories» χάρισε στη Madonna δύο τεράστιες επιτυχίες: το «Secret», που έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, και το «Take a Bow», το οποίο παρέμεινε για επτά εβδομάδες στην κορυφή των αμερικανικών charts, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής της καλλιτέχνιδας στο Νο. 1.

Διάβασε επίσης: Η Madonna επιστρέφει στην Warner με νέο dance album