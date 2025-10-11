Μουσικά Νέα 11.10.2025

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

Η Madonna γιορτάζει τα 30 χρόνια του εμβληματικού album Bedtime Stories με μια επανέκδοση γεμάτη σπάνιες ηχογραφήσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το album «Bedtime Stories» της Madonna, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο, αποκαλυπτικό κεφάλαιο. Η βασίλισσα της pop ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει την επανέκδοση «Bedtime Stories – The Untold Chapter», ένα επετειακό album οκτώ κομματιών που θα κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου.

Η νέα συλλογή αποτελεί έναν φόρο τιμής στο έκτο άλμπουμ της Madonna, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1994 και σηματοδότησε τη μετάβασή της σε έναν πιο μελωδικό, R&B ήχο, ύστερα από την προκλητική και αμφιλεγόμενη εποχή του «Erotica». Το «The Untold Chapter» θα περιλαμβάνει πρώιμα demo, εναλλακτικές εκτελέσεις και σπάνιες ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν την εξέλιξη του ήχου του άλμπουμ. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν το «Quiet Storm Demo Remix» του «Survival», το «Allstar New Single Mix» του «Secret» και το «Howie Tee New Clean Edit» του «Human Nature».

https://www.instagram.com/madonna/

Διάβασε επίσης: Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

Η κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο βινύλιο και σε ψηφιακή μορφή, ενώ θα κυκλοφορήσει και μια πολυτελής έκδοση δύο CD, η οποία θα περιλαμβάνει το αυθεντικό άλμπουμ και το νέο EP, συνοδευόμενα από ένα εικοσασέλιδο ένθετο με στίχους και πρωτότυπες εικονογραφήσεις. Την επιμέλεια της νέας έκδοσης υπογράφει ο παραγωγός Stuart Price, γνωστός από τη συνεργασία του με τη Madonna στο εμβληματικό «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Ο ίδιος ανέλαβε τη μίξη και την επεξεργασία του υλικού, με στόχο τη δημιουργία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «ενός ενιαίου, νέου κεφαλαίου».

Madonna: Κάνει έκκληση στον Πάπα να επισκεφθεί τη Γάζα και να στηρίξει τα παιδιά
https://www.instagram.com/madonna/

Το εξώφυλλο του EP παρουσιάζει ανέκδοτες φωτογραφίες από φωτογράφιση του 1994 από τον Paolo Roversi, του οποίου οι εικόνες είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί για το single «Bedtime Story». Το συγκεκριμένο τραγούδι, συνδημιουργία της Madonna με τη Björk και τον Βρετανό παραγωγό Nellee Hooper, είχε τότε καθιερώσει ένα εντελώς νέο, ατμοσφαιρικό ύφος στην pop σκηνή.

https://www.instagram.com/madonna/

Το «Bedtime Stories» χάρισε στη Madonna δύο τεράστιες επιτυχίες: το «Secret», που έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100, και το «Take a Bow», το οποίο παρέμεινε για επτά εβδομάδες στην κορυφή των αμερικανικών charts, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής της καλλιτέχνιδας στο Νο. 1.

Διάβασε επίσης: Η Madonna επιστρέφει στην Warner με νέο dance album

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Bedtime Stories Madonna
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

11.10.2025
Επόμενο
Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

11.10.2025

Δες επίσης

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025