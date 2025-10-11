Fashion 11.10.2025

Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

chloe_ss_26
Τα ημι-ανοιχτά παπούτσια γίνονται το νέο must-have trend για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, συνδυάζοντας φινέτσ και παιχνιδιάρικη διάθεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν νομίζεις ότι τα κλασικά peep-toe παπούτσια είναι το απόλυτο statement του καλοκαιριού, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις. Το νέο trend που κατακτά τις πασαρέλες για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι τα ημι-ανοιχτά παπούτσια, όπου η γραμμή του πέλματος αποκαλύπτεται με διακριτικό αλλά εντυπωσιακό τρόπο. Από φλατ σαγιονάρες μέχρι ψηλοτάκουνα pumps, η σόλα σταματά να είναι απλώς λειτουργική και γίνεται βασικό στοιχείο του design, χαρίζοντας μια σύγχρονη και πρωτοποριακή αισθητική.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις επιδείξεις μόδας αλλά αναδεικνύει και μια αίσθηση ελευθερίας και φινέτσας. Τα ημι-ανοιχτά παπούτσια φέρνουν στο προσκήνιο λεπτομέρειες που πριν περνούσαν απαρατήρητες, από τη σιλουέτα της σόλας μέχρι τα χρώματα και τις υφές που τραβούν την προσοχή. Οι εμφανίσεις αποκτούν αέρα κομψότητας αλλά και παιχνιδιάρικης διάθεσης, ενώ το καλοκαίρι του 2026 οι αποκαλυπτές μύτες υπόσχονται να γίνουν το νέο αντικείμενο επιθυμίας.

semi_open_shoes
https://www.victoriabeckham.com/

Διάβασε επίσης: Το φθινόπωρο στα χέρια σου: Suede, burgundy και snakeskin κλέβουν την παράσταση στις τσάντες

Η ανανεωμένη αντίληψη του ανοιχτού παπουτσιού

Τα ημι-ανοιχτά παπούτσια συνδυάζουν τη διαχρονική κομψότητα με μοντέρνα στοιχεία. Η ανανεωμένη εκδοχή προσθέτει μια δόση φρεσκάδας και απρόσμενης λεπτομέρειας, μεταμορφώνοντας κάθε outfit, από casual εμφανίσεις με φλατ μέχρι βραδινά looks με ψηλοτάκουνα. Είναι ο τρόπος να δώσεις στο καλοκαίρι 2026 έναν αέρα σύγχρονης κομψότητας και παιχνιδιού με τη μόδα.

victoria_beckham_ss_26
victoriabeckham.com
chloe_ss_26
https://www.chloe.com/

Το στοιχείο που τα κάνει μοναδικά είναι η ισορροπία μεταξύ φινέτσας και άνεσης. Η μισάνοιχτη γραμμή τους σου δίνει χώρο για δημιουργικό styling, ενώ η προσοχή στη λεπτομέρεια τα κάνει ιδανικά για κάθε εμφάνιση. Από τις καθημερινές βόλτες μέχρι τις πιο επίσημες στιγμές, αυτά τα παπούτσια θα γίνουν το must-have trend που θα ανανεώσει τη γκαρνταρόμπα σου.

Διάβασε επίσης: To φετινο street style έχει άρωμα από σοκολατένιο brownie

