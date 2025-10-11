Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της

Περισσότερο από 6 δεκαετίες μετά τη «γέννησή» της, η Barbie συνεχίζει να καθρεφτίζει τη διαδρομή κάθε γυναίκας, από το όνειρο της τελειότητας στην αναζήτηση της αυθεντικότητας. Και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού, η ιστορία της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Από το 1959, όταν πρωτοεμφανίστηκε στα ράφια ως ένα ξανθό σύμβολο ανεξαρτησίας, μέχρι σήμερα, η Barbie υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια κούκλα. Ήταν και παραμένει ένα πολιτισμικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες, τους περιορισμούς και τις εξελίξεις των γυναικών κάθε εποχής. Μέσα από κάθε αλλαγή στο σχήμα, στο χρώμα, στη φωνή και στη στάση της, η Barbie έμαθε να επιβιώνει όχι επειδή έμεινε ίδια, αλλά επειδή τόλμησε να αλλάξει.

Η live action ταινία του 2023 αποτέλεσε σημείο καμπής. Για πρώτη φορά, η Barbie έσπασε κυριολεκτικά και μεταφορικά το καλούπι της. Έκλαψε, αμφισβήτησε τον εαυτό της, μίλησε ανοιχτά για τον φόβο, τη μοναξιά και την έννοια της ταυτότητας. Έγινε άνθρωπος. Και μέσα από εκείνη τη ρωγμή στην τελειότητα γεννήθηκε κάτι αληθινό, μια νέα Barbie που δεν επιδιώκει να είναι τα παντά, αλλά να είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Αυτή είναι η Barbie του 2025, ένα κορίτσι της Gen Z που ζει με WiFi, με άποψη, με συναισθήματα και με τη δύναμη να ορίζει τη ζωή της. Δεν είναι φαντασίωση, είναι αντανάκλαση της γυναικείας ενδυνάμωσης, τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ.

Διάβασε επίσης: «Barbie: The Dream Experience» στο Άμστερνταμ: Ένα νοσταλγικό ταξίδι στον κόσμο της Barbie

1959-2025: H Barbie ως σύμβολο της γυναικείας ενδυνάμωσης

Από το 1959, όταν η Barbie έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα ράφια των παιδικών καταστημάτων, φάνηκε πως δεν ήταν απλώς ένα κοριτσίστικο παιχνίδι. Ήταν μια ιδέα, ένα σύμβολο για το πώς μπορεί να μοιάζει η γυναικεία ανεξαρτησία, ακόμα κι αν τότε κανείς δεν ήξερε πώς να την ορίσει. Σε μια εποχή που τα κορίτσια μεγάλωναν παίζοντας αποκλειστικά με μωρά και κουζινικά, ως πρόβα για τη ζωή ως μητέρα και νοικοκυρά, αυτή η κούκλα εμφανίστηκε και τους έδειξε ότι μπορούν να ονειρεύονται πέρα από τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού. Ότι μπορούν να σταθούν μόνες τους, να φορέσουν ό,τι θέλουν, να φανταστούν τον εαυτό τους ως κάτι περισσότερο από σύζυγο ή μητέρα. Για πρώτη φορά ένα παιχνίδι δεν έδινε ρόλους, αλλά επιλογές.

Κι όσο ο κόσμος άλλαζε, άλλαζε κι εκείνη. Από αεροσυνοδός και δασκάλα έγινε γιατρός, αστροναύτης, προγραμματίστρια, πολιτικός. Γινόταν αντανάκλαση κάθε εποχής και ταυτόχρονα ο καθρέφτης ενός μέλλοντος όπου τα κορίτσια μπορούσαν να είναι ό,τι φαντάζονταν. Κάθε παιδί που την κρατούσε στο χέρι της λάμβανε ένα μήνυμα χωρίς καν να το προφέρει: «Μπορείς να γίνεις τα πάντα».

Σήμερα, αυτή η φράση αποκτά νέο βάθος. Η Barbie δεν είναι πια το τέλειο πρόσωπο ή το αψεγάδιαστο σώμα. Είναι το ατελές, το ευάλωτο, το αληθινό. Είναι κάθε κορίτσι που ψάχνει τη φωνή του μέσα σε έναν κόσμο που φωνάζει. Είναι κάθε γυναίκα που μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό της χωρίς όρους. Και ενώ εξακολουθεί να πιστεύει πως «μπορείς να είσαι οτιδήποτε», πλέον το «οτιδήποτε» δεν σημαίνει να τα προλάβεις όλα, αλλά να διαλέξεις ποια θέλεις πραγματικά να γίνεις.

H Barbie ως Gen Z κορίτσι του 2025

Η Barbie του 2025 δεν είναι πια μια κούκλα σε ροζ κουτί. Είναι ένα κορίτσι της Gen Z που ζει σε μια πόλη όπου οι λογαριασμοί ανεβαίνουν πιο γρήγορα κι από τα trends στο TikTok, δουλεύει πολλές ώρες, σπουδάζει κάτι που της αρέσει αλλά δεν πληρώνει τον λογαριασμό του ρεύματος γιατί πολύ απλά «δε βγαίνει με τα 800€», και κάθε τόσο αναρωτιέται αν το «adulting» είναι όντως για εκείνη. Δεν έχει πια Dream House στο Malibu, έχει ένα μικρό διαμέρισμα με φως μόνο τα απογεύματα, φυτά που προσπαθεί να κρατήσει στη ζωή και post-it κολλημένα πάνω στο ψυγείο με στόχους που αλλάζουν πιο συχνά απ’ ό,τι το password του WiFi της. Κάποιες μέρες τα καταφέρνει, κάποιες άλλες όχι, αλλά μαθαίνει ότι το να είσαι τέλειος είναι ένας ακόμη μύθος.

Στο επαγγελματικό της κομμάτι, είναι creator, freelancer, multitasker. Τρέχει ένα account στο Instagram με φωτογραφίες που μοιάζουν αυθόρμητες αλλά έχουν περάσει από 10 φίλτρα, ανεβάζει TikTok videos για αποτυχημένα dating stories, vlogs από την ημέρα της και ηχογραφεί podcast από το υπνοδωμάτιό της για θέματα όπως «πώς να επιβιώσεις στο burnout» ή «όταν η αυτοβελτίωση γίνεται πίεση». Δεν έχει manager, έχει Google Sheets. Και κάθε φορά που νιώθει ότι δεν είναι «αρκετή», θυμάται ότι πίσω από κάθε «perfect feed» κρύβεται κάποιος που παλεύει εξίσου με τις ανασφάλειέ του.

Στην προσωπική της ζωή, η Barbie του 2025 δεν περιμένει πια τον Ken. Αν θέλει παρέα, έχει φίλους, ακόμα και αγόρια, followers και group chats γεμάτα φωνητικά μηνύματα στις 2 το βράδυ. Έχει ζήσει σχέσεις, προδοσίες, εκείνο το «δεν είμαι έτοιμος για σχέση» που έρχεται πάντα λίγο πριν από ένα νέο story με άλλη, και ναι, έχει κάνει delete συνομιλίες για χάρη της ψυχικής της ηρεμίας. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ghosting, το έχει φάει χωρίς να το αξίζει, αλλά έχει μάθει να το μετατρέπει σε περιεχόμενο. Ένα TikTok με αυτοσαρκασμό, ένα meme με γάτες που τσακώνονται και caption «red flag collection». Για εκείνη, ο έρωτας δεν είναι πάντα το happy ending, είναι επικοινωνία, με ή χωρίς emoji.

Κάπου ανάμεσα στις ανασφάλειες, στα απλήρωτα πάγια και στα φίλτρα των stories των φίλων της που φαίνεται να κάνουν «καλύτερη» ζωή, βρίσκει τον δικό της ρυθμό. Δεν φοράει πάντα ροζ, μερικές φορές κυκλοφορεί με φούτερ με στάμπες από καφέ και sneakers που έχουν γράψει χιλιόμετρα στις σόλες τους. Δεν έχει πάντα τέλεια μαλλιά ή contour, γιατί δεν είναι πάντα σε αυτό το mood. Σπουδάζει, δουλεύει, αγχώνεται για τα οικονομικά και κάνει reboot κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχε φανταστεί. Δεν χρειάζεται κανέναν να της πει ποια είναι, το δηλώνει μόνη της, δυνατά και με caption. Έχει φωνή, έχει άποψη και τη χρησιμοποιεί. Είτε με βίντεο για body positivity, είτε με post για ψυχική υγεία, είτε με σχόλιο κάτω από viral trend που ξεκινά μια συζήτηση.

Γιατί η Barbie σήμερα είναι κάτι παραπάνω από σύμβολο ομορφιάς, είναι μια opinion leader. Ξέρει ότι η ζωή δεν είναι ένα curated feed, αλλά μια αλυσίδα από screenshots, άβολες στιγμές και μικρές νίκες που δεν φτάνουν ποτέ στο grid. Μεγάλωσε με social media, αλλά μαθαίνει να μην τα αφήνει να την καθορίζουν. Δεν προσποιείται ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο, ξέρει ότι κανείς δεν τα έχει. Είναι ατελής, αλλά ειλικρινής. Είναι εξαντλημένη, αλλά ελεύθερη. Είναι όσα είναι, και αυτό αρκεί.

Η Barbie του 2025 έχει WiFi, άποψη και φωνή. Δεν ζητά έγκριση από κανέναν, έχει ήδη βρει τη δική της.

Διάβασε επίσης: Η Barbie επιστρέφει… με ταινία κινουμένων σχεδίων μετά την τεράστια επιτυχία της Margot Robbie