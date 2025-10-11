Living 11.10.2025

Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν

Zendaya
Η Greta Thunberg, η Emma Chamberlain, η Barbie, η Zendaya και η Billie Eilish αποδεικνύουν ότι η ηρωίδα του σήμερα δεν είναι τέλεια, είναι αληθινή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στην εποχή της πληροφορίας και της συνεχούς έκθεσης μέσα από τα social media, η ιδέα της «ηρωίδας» καθίσταται  πλέον ολοένα και πιο προβληματική. Οι γυναίκες που γίνονται σήμαρα σύμβολα δεν παρουσιάζουν μοναδικές αρετές ή δεν αποτελούν ανέφικτα πρότυπα. Αντίθετα, δημιουργούν νέα αφηγήματα μέσα από την αλήθεια τους, με τις αδυναμίες, τις συγκρούσεις και την ανθρώπινη πλευρά τους. Όταν ακούμε τα ονόματα Greta Thunberg, Emma Chamberlain, Barbie, Zendaya και Billie Eilish, δεν βλέπουμε τα πάλαι ποτέ απρόσιτα «ιερά τέρατα». Βλέπουμε γυναίκες που αμφιταλαντεύονται, εξελίσσονται, καταρρίπτουν τα στερεότυπα και διαμορφώνουν τον κόσμο εκ νέου.

Susan Sarandon
https://www.instagram.com/gretathunberg/

Διάβασε επίσης: Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump

Η Greta Thunberg ξεκίνησε ως ακτιβίστρια για το κλίμα και εξελίχθηκε σε φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Δεν παριστάνει την τέλεια, γιατί πολύ απλά δεν είναι. Δεν έχει σούπερ δυνάμεις, απεναντίας έχει κουραστεί, έχει αμφιβολίες, έχει επικριθεί σκληρά. Και όμως, συνεχίζει. Με την αμεσότητα του λόγου της και την πίστη στη δράση της, μας θυμίζει ότι η αλλαγή δεν γίνεται με εύκολα συνθήματα, αλλά με προσήλωση σε έναν σκοπό.

Tired Girls Makeup
https://www.instagram.com/emmachamberlain/

Η Emma Chamberlain δεν άφησε τον κόσμο του YouTube να τη διαμορφώσει σύμφωνα με τις προσδοκίες του. Παρέμεινε πιστή στον αυθορμητισμό της, χωρίς να κρύβει τις ανασφάλειές της ή τον φόβο της αποτυχίας. Πειραματίζεται, αλλάζει, εκτίθεται και μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κοινού της, μετατρέποντας κάθε της εμπειρία σε μια ειλικρινή συζήτηση με τη γενιά της. Μέσα από τη στάση της, η Emma Chamberlain ενσαρκώνει το πνεύμα μιας εποχής που δεν αναζητά πια την τελειότητα, αλλά την αυθεντικότητα.

https://www.instagram.com/lilamoss/

Η Barbie, η πιο εμβληματική κούκλα όλων των εποχών, επανασχεδιάστηκε ώστε να μην αντιπροσωπεύει πλέον μια εξιδανικευμένη και ανέφικτη εικόνα ομορφιάς. Η σύγχρονη εκδοχή της εκφράζει τη διαφορετικότητα σε όλες της τις μορφές. Είναι μια κούκλα που μπορεί να είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, να πάσχει από διαβήτη, να έχει καμπύλες, διαφορετικό σωματότυπο ή χρώμα δέρματος. Είναι μια κούκλα με πολλαπλές ταυτότητες, που αντανακλά τον πραγματικό κόσμο. Δεν είναι πια ένα σύμβολο τελειότητας, αλλά ένας καθρέφτης ένταξης, αποδοχής και αυτοσεβασμού.

(https://www.instagram.com/zendaya

Η Zendaya δεν παρουσιάζεται ποτέ ως άτρωτη στα φλας της δημοσιότητας. Αντίθετα, μιλά ανοιχτά για τις κρίσεις ταυτότητας που έχει βιώσει, για τις αμφιβολίες και τις ανασφάλειές της. Αντιδρά στα στερεότυπα, επιλέγει ρόλους που προκαλούν συζήτηση και συχνά δεν φοβάται να παραδεχθεί δημόσια τις αποτυχίες της. Η πραγματική της δύναμη δεν προέρχεται από την εικόνα της, αλλά από την ειλικρίνεια με την οποία αντιμετωπίζει τον εαυτό της, μια ειλικρίνεια που εμπνέει και κάνει τη φωνή της να ακούγεται ακόμη πιο δυνατά.

https://www.instagram.com/billieeilish/

Η Billie Eilish ξεκίνησε ως μια νεαρή καλλιτέχνιδα που στην αρχή δίσταζε να εκφράσει τον εαυτό της μέσα από τη μουσική. Με τον καιρό, όμως, βρήκε τη φωνή της και τη μετέτρεψε σε καθρέφτη μιας ολόκληρης γενιάς. Σήμερα γράφει τραγούδια που πονάνε, που συγκρούονται με τα καθιερωμένα πρότυπα και φωτίζουν τις σκέψεις που συνήθως μένουν ανείπωτες. Δεν προσπαθεί να δώσει απαντήσεις ούτε να δείξει τον δρόμο. Αντίθετα, προσφέρει κάτι πιο σπάνιο: παρηγοριά, ειλικρίνεια και την αίσθηση ότι το να είσαι ευάλωτος μπορεί να είναι πράξη δύναμης.

zendaya_hair
https://www.instagram.com/zendaya/

Αυτό που ενώνει τις σύγχρονες ηρωίδες είναι ότι δεν επιδίωξαν ποτέ να αποκτήσουν αυτόν τον τίτλο. Δεν πάλεψαν για να ξεχωρίσουν ούτε για να κατακτήσουν την προσοχή του κόσμου. Απλώς τόλμησαν να είναι ο εαυτός τους. Η αυθεντικότητά τους έγινε το ισχυρότερο όπλο τους. Σε μια εποχή που ο κόσμος διψά για ειλικρίνεια και αλήθεια, η νέα ηρωίδα δεν σώζει τον κόσμο, τον επανασχεδιάζει. Μας καλεί να ξανασκεφτούμε όχι μόνο το μέλλον, αλλά και τον ίδιο τον ορισμό του ηρωισμού. Και αυτός δεν απαιτεί τελειότητα. Απαιτεί θάρρος.

Διάβασε επίσης: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς

