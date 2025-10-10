Living 10.10.2025

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να σταματάς

Η κουλτούρα του «πάμε γερά» σε έχει κουράσει... ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις την αξία του να προχωράς με φροντίδα και σεβασμό στον εαυτό σου, ακολουθώντας τον δικό σου ρυθμό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Κάθε χρόνο, στις 10 Οκτωβρίου, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στην ψυχική υγεία. Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας θυμίζει ότι η ψυχική υγεία ότι δεν είναι κάτι δευτερεύον ή προαιρετικό, αλλά θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης και της καλής ζωής. Η μέρα αυτή υπενθυμίζει πως η φροντίδα του νου και των συναισθημάτων είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα του σώματος.

Ζεις σε μια εποχή που η πίεση, οι ρυθμοί και οι προσδοκίες είναι ατέρμονοι. Ίσως έχεις μάθει κι εσύ να προχωράς χωρίς ανάσα, να θεωρείς πως η αξία σου αποδεικνύεται μόνο αν αντέχεις και υπομένεις τα πάντα. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η δύναμη δεν έγκειται στο πόσο αντέχεις, αλλά στο πότε αποφασίζεις να σταματήσεις. Η κουλτούρα του «πάμε γερά» σε έχει κουράσει. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις την αξία του να προχωράς με φροντίδα και σεβασμό στον εαυτό σου, ακολουθώντας τον δικό σου ρυθμό.

www.freepik.com

Τα σημάδια ότι χρειάζεσαι παύση

Η ελληνική κοινωνία, όπως και πολλές άλλες, έχει συνδέσει για χρόνια τη δύναμη με την αντοχή. Από μικρός μαθαίνεις ότι πρέπει να «κρατηθείς», να μην δείξεις αδυναμία, να ανταπεξέλθεις σε κάθε δυσκολία χωρίς διαμαρτυρία. Όμως η αδιάκοπη πίεση, η έλλειψη χρόνου για ξεκούραση και η συνεχής προσπάθεια να είσαι ανθεκτικός σε όλα, οδηγούν σταδιακά σε εξάντληση. Ίσως έχεις νιώσει κι εσύ το βάρος του άγχους, τη δυσκολία συγκέντρωσης, την απώλεια ενδιαφέροντος ή τη μόνιμη κούραση που δεν περνά. Αυτά δεν είναι απλώς «περίοδοι πίεσης». Είναι σημάδια ότι χρειάζεσαι μια παύση. Όταν επιλέγεις να σταματήσεις, να απομακρυνθείς από ό,τι σε διαβρώνει και να φροντίσεις τον εαυτό σου, δεν είσαι αδύναμος. Αντίθετα, δείχνεις σεβασμό στον εαυτό σου και στο δικαίωμά σου να ζεις τη ζωή σου όπως θες. Μόνο έτσι μπορείς να συνεχίσεις ουσιαστικά, χωρίς να καταρρεύσεις.

www.freepik.com

Πάμε σταθερά, πάμε βιώσιμα

Η νέα γενιά έχει αρχίσει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ίσως κι εσύ το νιώθεις. Το «πάμε γερά» δεν είναι πια το πρότυπο. Αντικαθίσταται από το «πάμε σταθερά», «πάμε βιώσιμα», «πάμε με αυτό-φροντίδα». Δεν χρειάζεται να τρέχεις ασταμάτητα για να αποδείξεις κάτι. Μπορείς να πορεύεσαι με ρυθμό που σέβεται τις δυνάμεις και τα όριά σου. Η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια αλλά απαραίτητη συνθήκη για μια καλή ζωή. Αν δεν είσαι καλά, τίποτα γύρω σου δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Η ψυχική ευεξία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεις τα πάντα.

Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Είναι γενναιότητα. Δείχνει ότι έχεις τη σοφία να αναγνωρίζεις τα όριά σου και τη δύναμη να τα σεβαστείς.

www.freepik.com

Η πρόληψη είναι μορφή δύναμης

Όταν φροντίζεις τον εαυτό σου πριν φτάσει στα άκρα, τον προστατεύεις από την εξουθένωση. Η ψυχολογική υποστήριξη, ο διαλογισμός, η άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι τρόποι να διατηρείς το μυαλό και το σώμα σου σε ισορροπία, να ανακτάς ενέργεια, να σκέφτεσαι καθαρά και να αντέχεις.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αυτογνωσία. Μάθε να παρατηρείς τον εαυτό σου. Αν νιώθεις διαρκή κόπωση, απώλεια διάθεσης, δυσκολία στον ύπνο ή συνεχές στρες, μην τα αγνοείς. Είναι σημάδια ότι χρειάζεσαι φροντίδα. Όσο νωρίτερα αναγνωρίσεις τα συμπτώματα, τόσο πιο εύκολα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις πριν μετατραπούν σε κρίση.

Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθείς με ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν. Μίλα, μοιράσου, άφησε τους άλλους να σε ακούσουν. Η συζήτηση με έναν φίλο ή έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να σε ανακουφίσει, να σε βοηθήσει να ξαναβρείς το κέντρο σου. Η δύναμη δεν βρίσκεται στην απομόνωση, αλλά στη σύνδεση.

www.freepik.com

Τα βήματα προς την πταγματική ελευθερία

Έπειτα, μάθε να θέτεις όρια. Να λες «όχι» όταν χρειάζεται, χωρίς ενοχή. Δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι διαθέσιμος σε όλους και για όλα. Ο ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, η αποσύνδεση από το άγχος δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά βασική προϋπόθεση για να διατηρείς τη δημιουργικότητα και τη ζωντάνια σου. Όσο περισσότερο προστατεύεις τα όριά σου, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι.

Χρησιμοποίησε προληπτικά εργαλεία στη ζωή σου. Μάθε να αναπνέεις βαθιά όταν πιέζεσαι, να παίρνεις μικρές ανάσες μέσα στην ημέρα, να ασκείσαι, να τρέφεσαι σωστά και να κοιμάσαι επαρκώς. Αυτές οι μικρές συνήθειες χτίζουν τη βάση της ψυχικής ανθεκτικότητας που χρειάζεσαι για να σταθείς όρθιος.

www.freepik.com

Πολέμα το στίγμα

Και, τέλος, θυμήσου να πολεμάς το στίγμα. Το άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές διάθεσης είναι καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι βιώνουν, ίσως και εσύ κάποια στιγμή. Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Η φράση «η δύναμη δεν είναι να αντέχεις, είναι να ξέρεις πότε να σταματάς» είναι υπενθύμιση και κάλεσμα. Δεν ακυρώνει την προσπάθεια, αλλά δίνει αξία στη σοφία και τον αυτοσεβασμό. Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Είναι η προϋπόθεση για μια ζωή γεμάτη νόημα, δημιουργικότητα και ευεξία. Κι αν μάθεις να αναγνωρίζεις τα όριά σου, τότε έχεις ήδη κάνει το πιο γενναίο βήμα προς την αληθινή δύναμη.

