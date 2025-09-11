5 τρόποι για να έχεις θετική ενέργεια όλη μέρα

5 καθημερινές συνήθειες που θα σε γεμίζουν θετική ενέργεια, καλή διάθεση και θα σε φέρνουν πιο κοντά στον καλύτερο εαυτό σου

Ξυπνάς το πρωί και πριν καν ανοίξεις καλά τα μάτια σου, το μυαλό σου αρχίζει να τρέχει σε λίστες με υποχρεώσεις, emails που περιμένουν απαντήσεις και deadlines που σε αγχώνουν. Κι όμως, η μέρα σου δεν χρειάζεται να ξεκινά με στρες, μπορείς να της δώσεις μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση αν αποφασίσεις να την «ντύσεις» με θετική ενέργεια από τα πρώτα της λεπτά. Δεν πρόκειται για θεωρία ούτε για άπιαστα μυστικά. Είναι μικρές κινήσεις που μπορείς να κάνεις εσύ, σήμερα, για να νιώσεις ότι έχεις τον έλεγχο της διάθεσής σου και της ενέργειάς σου. Μιλάμε για συνειδητές επιλογές που σε ενδυναμώνουν, σε ηρεμούν και σου υπενθυμίζουν ότι η καθημερινότητά σου μπορεί να είναι μια εμπειρία γεμάτη ισορροπία και χαρά.

Με αφορμή την Ημέρα Θετικής Ενέργειας της Amita που έρχεται στις 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, καταγράψαμε 5 τρόπους για να ζήσεις την κάθε σου μέρα με θετική ενέργεια, ακόμη κι όταν όλα φαίνονται μαύρα!

Διάβασε επίσης: To κόλπο που θα σε βοηθήσει να μειώσεις το άγχος σου σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

1. Ξεκίνα τη μέρα με μουσική

Μπες στο mood από το πρωί! Ξεκίνα τη μέρα σου με ρυθμό και θετική ενέργεια. Βάλε το αγαπημένο σου τραγούδι δυνατά και χόρεψε με την ψυχή σου έστω για ένα λεπτό στο σαλόνι σου. Ο χορός θα ξυπνήσει το σώμα σου και θα σε γυμνάσει. Η δε μουσική είναι σαν να πατάς ένα εσωτερικό κουμπί «αναζωογόνησης» που θα κρατήσει όλη μέρα.

Tip: Διάλεξε ένα τραγούδι με ρυθμό που σε ανεβάζει και κράτησέ το σαν το «personal anthem» σου για κάθε πρωινό ξύπνημα.

2. Πες «όχι» στο χαοτικό πρωινό scroll

Το κινητό σου σε περιμένει, αλλά μπορεί να περιμένει λίγο ακόμη. Δώσε δέκα λεπτά στον εαυτό σου πριν βουτήξεις σε emails και social media. Απόλαυσε τον καφέ σου, χαλάρωσε στην απόλυτη ησυχία ή ακούγοντας το αγαπημένο σου τραγούδι. Ο τρόπος που ξεκινάς τη μέρα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία σου για το υπόλοιπο της ημέρας.

Tip: Βάλε υπενθύμιση στο κινητό «scroll μετά τον καφέ» για να κρατήσεις το μυαλό σου καθαρό τις πρώτες στιγμές της ημέρας.

3. Γράψε τη μικρή σου λίστα-πυξίδα

Η λίστα με τα tasks σου μπορεί να μοιάζει ατελείωτη, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλα το ίδιο σημαντικά. Διάλεξε ποια πράγματα πρέπει όντως να γίνουν σήμερα και άσε τα υπόλοιπα για αύριο. Όταν δεν προσπαθείς να κάνεις τα πάντα, αφήνεις χώρο στον εαυτό σου να νιώσει παραγωγικός χωρίς εξουθένωση. Στην μέρα σου εκτός από τα πρέπει βάλε και ένα «θέλω». Η προσμονή θα σε κάνει να έχεις θετική διάθεση ακόμα και αν ασχολείσαι με τις «αγγαρείες»

Tip: Χώρισε τη λίστα σε δύο στήλες: «πρέπει» και «θέλω». Ακόμη κι ένα μικρό «θέλω» θα σε κρατήσει σε ισορροπία.

4. Μίλα στον εαυτό σου με καλοσύνη

Συχνά γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές του εαυτού μας. Κάθε φορά που γίνεσαι επικριτικός και αρνητικός με τον ίδιο σου τον εαυτό, αναρωτήσου: «Θα έλεγα κάτι τέτοιο σε μια φίλη μου;». Η απάντηση είναι σχεδόν πάντα «όχι». Ξεκίνα, λοιπόν, να γίνεις πιο επιεικής με εσένα, να ενθαρρύνεις τις προσπάθειές σου και να αναγνωρίζεις τα βήματα που κάνεις, ακόμη κι αν είναι μικρά.

Tip: Στάσου μπροστά στον καθρέφτη και πες μια φράση ενθάρρυνσης στον εαυτό σου. Στην αρχή μπορεί να σου φανεί αστείο, αλλά θα σε γεμίσει αυτοπεποίθηση.

5. Κλείσε τη μέρα με μικρές δόσεις χαράς

Μέσα στο τρέξιμο, ξεχνάς συχνά να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι που σε γεμίζει πραγματικά. Δες μια ταινία που αγαπάς, τηλεφώνησε σε κάποιον που σε κάνει να γελάς, ασχολήσου με κάτι που σου φτιάχνει τη διάθεση. Όταν βάζεις μικρές «όασεις χαράς» στη μέρα σου, η καθημερινότητα αποκτά χρώμα.

Tip: Κράτα σειμειώσεις! Κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς γράψε τα τρία πράγματα που σε έκαναν να χαμογελάσεις. Θα κοιμηθείς πιο ήρεμα και θα ξυπνήσεις μέσα στην αισιοδοξία.

Δεν χρειάζεται να κάνεις επανάσταση για να φέρεις θετική ενέργεια στη ζωή σου. Με μικρές, συνειδητές κινήσεις αλλάζεις την ψυχολογία σου και, κατ’ επέκταση, την καθημερινότητά σου. Το μυστικό είναι να θυμάσαι ότι η διάθεση δεν είναι κάτι που απλώς «συμβαίνει», αλλά κάτι που χτίζεται. Και κάθε φορά που θα χορεύεις το τραγούδι σου, θα λες μια καλή κουβέντα στον εαυτό σου ή θα σημειώνεις τις μικρές σου χαρές, θα συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη να ομορφύνεις τη μέρα σου. Και αυτό, τελικά, είναι το πιο empower πράγμα που μπορείς να κάνεις για σένα.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Η μέθοδος 5-4-3-2-1: Μια απλή τεχνική για άμεση ανακούφιση από το άγχος

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.