Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

Η ισορροπημένη φροντίδα βοηθά τους πόρους στο πρόσωπο να παραμένουν καθαροί και την επιδερμίδα πιο απαλή και λαμπερή
Μαρία Χατζηγιάννη

Έχεις παρατηρήσει ποτέ τη μύτη σου στον καθρέφτη και σκέφτηκες πόσο εμφανείς είναι οι πόροι σου; Δεν είσαι η μόνη. Μπορεί να φαίνονται ενοχλητικοί, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν ζωτικό μέρος της επιδερμίδας σου. Είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή φυσικού ελαίου και παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του δέρματός σου. Ωστόσο, όταν φράζουν ή χάνουν την ελαστικότητά τους, η εμφάνισή τους γίνεται πιο έντονη.

Η μύτη είναι από τις περιοχές που οι πόροι φαίνονται μεγαλύτεροι γιατί εκεί οι σμηγματογόνοι αδένες είναι πιο δραστήριοι. Το σμήγμα, οι ρύποι και τα νεκρά κύτταρα μπορούν να τους φράξουν, κάνοντας τους πόρους πιο ορατούς. Η ηλικία, η γενετική και η ελαστικότητα του δέρματος επηρεάζουν επίσης το μέγεθός τους. Αν οι γονείς σου έχουν έντονους πόρους, υπάρχει πιθανότητα να τους έχεις και εσύ.

Τι μπορεί να τους κάνει να φαίνονται πιο έντονοι

Πέρα από τη γενετική, πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την όψη τους. Οι ορμόνες, η λιπαρότητα ή ακόμα και η ξηρότητα του δέρματος μπορούν να τους κάνουν πιο εμφανείς. Η ζέστη, η υγρασία, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και η κακή διατροφή επιδεινώνουν το πρόβλημα. Ακόμη και η συνήθεια να πιέζεις τους πόρους με τα δάχτυλα μπορεί να τους διαστέλλει και να προκαλεί μικροτραυματισμούς.

Πώς να τους κάνεις να φαίνονται μικρότεροι

Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξεις το φυσικό μέγεθος των πόρων, αλλά μπορείς να τους κάνεις να φαίνονται λιγότερο ορατοί διατηρώντας το δέρμα καθαρό και φρέσκο. Ξεκίνα με σωστό καθαρισμό πρωί και βράδυ, χρησιμοποιώντας προϊόν κατάλληλο για τον τύπο του δέρματός σου. Ακολούθησε με μια ελαφριά, μη φαγεσωρογόνα ενυδατική κρέμα που δεν θα φράξει τους πόρους.

Μία φορά την εβδομάδα, κάνε απαλή απολέπιση με scrub ή προϊόντα με σαλικυλικό ή γλυκολικό οξύ. Οι μάσκες με άργιλο μία ή δύο φορές την εβδομάδα βοηθούν στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών και στη διατήρηση των πόρων καθαρών. Η συνέπεια σε αυτές τις συνήθειες είναι το κλειδί για μια επιδερμίδα που φαίνεται λεία και ομοιόμορφη.

Επιπλέον μικρές συνήθειες

Αφαίρεσε πάντα το μακιγιάζ πριν κοιμηθείς. Απόφυγε προϊόντα που περιέχουν βαριά έλαια και μπορεί να φράξουν τους πόρους. Η καθαριότητα της μαξιλαροθήκης σου και η καθημερινή αντηλιακή προστασία είναι επίσης σημαντικές για να μην κάνουν οι πόροι πιο έντονη εμφάνιση. Αν χρησιμοποιείς foundation, προτίμησε προϊόντα με ματ υφή που μειώνουν τη γυαλάδα και προστατεύουν το δέρμα.

Όταν χρειάζεσαι επαγγελματική βοήθεια

Αν νιώθεις ότι οι πόροι σου χρειάζονται κάτι παραπάνω από τη φροντίδα στο σπίτι, μπορείς να συμβουλευτείς έναν δερματολόγο. Θεραπείες όπως μικροδερμοαπόξεση ή χημικά peelings με AHA οξέα μπορούν να απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα, να βελτιώσουν την υφή του δέρματος και να κάνουν τους πόρους να φαίνονται λιγότερο έντονοι και πιο ομοιόμορφοι.

