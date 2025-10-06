Η Madonna σε mode zen μιλά για το τι φέρνει φως στη ζωή της

Η Madonna ανοίγει την ψυχή της στο μικρόφωνο του Jay Shetty και μιλά για τη συγχώρεση, την επιτυχία και το φως που αναζητά στη ζωή της

Μετά από δεκαετίες στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, η Madonna αποδεικνύει ότι πίσω από τη λάμψη και την πρόκληση υπάρχει μια γυναίκα που αναζητά διαρκώς το πνευματικό της κέντρο. Η σταρ παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «On Purpose» με τον συγγραφέα και παρουσιαστή Jay Shetty, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής της που μέχρι σήμερα κρατούσε αυστηρά προσωπικές σύμφωνα με το People. H Madonna μίλησε για την πνευματικότητα, τη συγχώρεση και τον τρόπο με τον οποίο η ενασχόλησή της με την Καμπάλα από το 1996 άλλαξε ριζικά τη ζωή της.

«Η επιτυχία δεν υπάρχει χωρίς πνευματικότητα»

Η Madonna παραδέχθηκε πως η πνευματική της αναζήτηση ξεκίνησε λίγο πριν από τη γέννηση της πρώτης της κόρης, της Lourdes, και πως από τότε η πίστη της αποτέλεσε τον πυρήνα κάθε βήματός της. «Η πνευματικότητα και η επιτυχία πάνε χέρι-χέρι. Η επιτυχία είναι να έχεις τπνευματική ζωή, τελεία. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν είχα μια τέτοια ζωή», δήλωσε η Madonna, εξηγώντας πως η εσωτερική δύναμη και η πίστη της την κράτησαν όρθια στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η επτά φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις τόνισε πως η αληθινή επιτυχία δεν μετριέται σε πωλήσεις ή διακρίσεις, αλλά σε πράξεις προσφοράς. «Τι έχω κάνει για τους άλλους; Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να είσαι πραγματικά επιτυχημένος στη ζωή», είπε η ίδια. «Το μεγαλύτερο φως βρίσκεται πάντα εκεί όπου υπάρχει σκοτάδι, εκεί μπορείς να αποκαλύψεις το περισσότερο φως. Όταν βρίσκεσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ανάβεις το φως. Όταν είσαι ήδη στο φως, δεν χρειάζεται προσπάθεια. Οπότε, πρέπει να αναζητούμε το σκοτάδι».

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης, η Madonna μίλησε για τον πνευματικό της προσανατολισμό: «Ο σκοπός της ψυχής μου είναι να αποκαλύπτω φως στον κόσμο μέσα από ό,τι κάνω. Θέλω τα πάντα, αλλά τα θέλω για να τα μοιραστώ, όχι για να τα κρατήσω για τον εαυτό μου». Η καλλιτέχνις εμφανίστηκε στο επεισόδιο και με τον δάσκαλό της στην Καμπάλα, Eitan Yardeni, με τον οποίο πρόκειται να εγκαινιάσουν στις 29 Σεπτεμβρίου το νέο μάθημα «The Mystical Studies of the Zohar».

«Δεν ταιριάζω… κι αυτό με έχει σώσει»

Η Madonna δεν δίστασε να αναφερθεί και στις δυσκολίες της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας ότι για χρόνια υπήρξε, όπως είπε, «σκλάβα ή θύμα των απόψεων των άλλων». Με το πέρασμα των χρόνων, όμως, έμαθε να αποδέχεται τη μοναδικότητά της: «Δεν ταιριάζω, και το να μην ταιριάζεις είναι αυτό που σε σώζει».

Η ίδια υπογράμμισε πως η πνευματικότητα δεν είναι χρήσιμη όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν αντιμετωπίζεις αντιξοότητες. «Η πνευματική σοφία δεν είναι χρήσιμη όταν όλα πηγαίνουν όπως θέλεις. Είναι χρήσιμη όταν δοκιμάζεσαι, αλλά και όταν είσαι ευτυχισμένος», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Πρέπει να θυμάσαι ότι ανά πάσα στιγμή, όλα μπορεί να αλλάξουν. Μην τα θεωρείς δεδομένα. Δείξε ταπεινότητα». Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Madonna μοιράστηκε μια φράση που συνοψίζει τη στάση της ζωής της: «Η ριζική αποδοχή είναι να δέχεσαι ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι αυτό που έπρεπε να σου συμβεί και ότι θα είσαι καλά».

