Madonna: Μιλά πρώτη φορά για τις σκέψεις αυτοκτονίας και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Η Madonna σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που την έφερε στα πρόθυρα του θανάτου το 2023, όταν εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω μιας βακτηριακής λοίμωξης που εξελίχθηκε σε σήψη.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη, που παρέμεινε για τέσσερις ημέρες διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή αναβολή της παγκόσμιας περιοδείας της, Celebration Tour.

Διάβασε επίσης: Η Madonna επιστρέφει στην Warner με νέο dance album

Δύο χρόνια μετά, στην πρώτη της συνέντευξη μέσω podcast, η 67χρονη σταρ μοιράστηκε με τον Jay Shetty, οικοδεσπότη του On Purpose, τις πιο σκοτεινές στιγμές αυτής της εμπειρίας.

«Βρισκόμουν στις πρόβες για την περιοδεία, όταν ξαφνικά κόλλησα βακτηριακή λοίμωξη. Από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκα αναίσθητη στην εντατική. Ήμουν σε αναπνευστήρα για τέσσερις μέρες και στη συνέχεια διαγνώστηκα με σήψη, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Madonna αποκάλυψε ότι, αν και πάντα θεωρούσε τον εαυτό της δυνατό και ανθεκτικό, εκείνη τη φορά ένιωσε πραγματικά ανήμπορη. «Πίστευα πως είμαι σαν τη Wonder Woman. Όμως, δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθια. Δεν είχα καμία ενέργεια και δεν ήξερα πότε ή αν θα τελειώσει όλο αυτό», σημείωσε.

Σε μια παλαιότερη ανάρτηση που είχε κάνει λίγο μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η Madonna είχε γράψει πως οι πρώτες της σκέψεις μόλις συνήλθε ήταν για τα παιδιά της, αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές που την περίμεναν να εμφανιστεί επί σκηνής. «Σας ευχαριστώ για την αγάπη, την υποστήριξη και τις προσευχές σας. Τις ένιωσα όλες. Η πρώτη μου σκέψη ήταν τα παιδιά μου. Η δεύτερη, να μην απογοητεύσω όσους είχαν πάρει εισιτήρια για την περιοδεία μου», είχε γράψει τότε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους συνεργάτες της, που όπως είπε δούλεψαν με πάθος και αφοσίωση για να ζωντανέψουν το show. Η υγεία της έγινε απόλυτη προτεραιότητα και, όπως τόνισε, το πλάνο ήταν να επιστρέψει στη σκηνή δυναμικά, ξεκινώντας από την Ευρώπη τον Οκτώβριο του 2023.

«Δεν ήθελα να απογοητεύσω ούτε τους fans ούτε την ομάδα μου. Δίνω τώρα όλη μου την ενέργεια στην ανάρρωση. Θα επιστρέψω πιο δυνατή από ποτέ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εκεί», πρόσθεσε συγκινημένη.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια της «επώδυνης» δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια του γιου της, Rocco Ritchie. Να υπενθυμίσουμε πως βρέθηκε το 2016 στα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie, για την επιμέλεια του γιου τους που τότε ήταν 16 ετών. Εκείνος είχε επιλέξει να εγκαταλείψει τη μητέρα του στη διάρκεια της περιοδείας της «Rebel Heart» για να μετακομίσει στο Λονδίνο με τον πατέρα του. Παρότι η Madonna είχε την κύρια επιμέλεια, έπειτα από μακρά δικαστική διαμάχη επιτεύχθηκε συμφωνία, με βάση την οποία ο Rocco θα παρέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τραγουδίστρια συγκεκριμένα εξομολογήθηκε ότι υπέφερε πριν μπει στη ζωή της η Καμπάλα και ξεκινήσει το πνευματικό της ταξίδι. «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου… Σκέφτηκα πραγματικά να αυτοκτονήσω», δήλωσε. Μια από αυτές τις στιγμές ήταν όταν πάλευε για την επιμέλεια του γιου της. «Ίσως η πιο επώδυνη στιγμή στη ζωή μου, όπου πραγματικά δεν μπορούσα να βρω διέξοδο, ήταν όταν πέρασα αυτή τη μάχη για την επιμέλεια του γιου μου. Ακόμα κι αν ο γάμος μου δεν πέτυχε… συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Παντρεύονται τους λάθος ανθρώπους, δεν ταιριάζουν. Αλλά κάποιος που προσπαθεί να μου πάρει το παιδί ήταν σαν να με σκότωνε. Έτσι το ένιωθα. Και ήμουν σε περιοδεία τότε, έπρεπε να βγαίνω στη σκηνή κάθε βράδυ. Ξάπλωνα στο πάτωμα του καμαρινιού μου και έκλαιγα. Πίστευα πραγματικά ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δεν το άντεχα», μοιράστηκε η Madonna.

Η διάσημη τραγουδίστρια, που χώρισε από τον Guy Ritchie το 2008, διευκρίνισε ότι πλέον έχει «πολύ καλή σχέση» με τον γιο της, αποδίδοντας στις πνευματικές αναζητήσεις της το ότι ξεπέρασε εκείνη την κρίση. «Ευτυχώς δεν νιώθω πια έτσι… Είμαι χαρούμενη να πω ότι είμαι πολύ καλή φίλη με τον γιο μου. Τότε δεν μπορούσα να το δω, πίστευα ότι όλα είχαν τελειώσει. Ευτυχώς, είχα μια πνευματική ζωή».

Διάβασε επίσης: Madonna: Γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της με αέρα Ιταλίας στο ιστορικό Palio di Siena

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.