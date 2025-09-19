Η Madonna επιστρέφει στην Warner με νέο dance album

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες μακριά από την πρώτη της δισκογραφική στέγη, η Madonna επιστρέφει εκεί «όπου όλα ξεκίνησαν» στη Warner Records

Η Warner Records ανακοίνωσε την επιστροφή της Madonna, της κορυφαίας σε πωλήσεις γυναίκας καλλιτέχνιδας όλων των εποχών, στους κόλπους της. Μάλιστα, η βασίλισσα της pop ετοιμάζει το νέο της dance album που θα κυκλοφορήσει το 2026. Η είδηση σηματοδοτεί όχι μόνο την καλλιτεχνική «επιστροφή στις ρίζες» της superstar, αλλά ανοίγει και ένα νέο κεφάλαιο στη θρυλική καριέρα της.

Η Madonna γιόρτασε την επιστροφή της με ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, νιώθω σαν στο σπίτι μου με τη Warner Records! Πίσω στη μουσική, πίσω στην πίστα, πίσω εκεί όπου όλα ξεκίνησαν! COADF – Pt. 2 2026». Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφίες της star, με ροζ νυχτικό, σε ένα δωμάτιο με ατμοσφαιρικό φωτισμό. Σε κάποια στιγμιότυπα βλέπουμε μια παλιά γραφομηχανή, σε άλλο φορά χρυσές γόβες, το τολμηρό σήμα κατατεθέν της.

Μια σχέση με ιστορία

Η Warner Records υπήρξε η δισκογραφική στέγη της Madonna από το 1982. Εκεί κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της «Madonna» το 1983, που γέννησε διαχρονικές επιτυχίες όπως «Everybody», «Burning Up», «Holiday», «Lucky Star» και «Borderline». Σε δήλωσή της με αφορμή τη νέα συνεργασία, η Madonna ανέφερε: «Από την αρχή η Warner Records στάθηκε πραγματικός συνεργάτης. Είμαι χαρούμενη που επανενώνομαι μαζί τους και ανυπομονώ για το μέλλον, να δημιουργήσω μουσική, να κάνω το απρόσμενο».

Το καινούργιο άλμπουμ της Madonna αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 και θα είναι το πρώτο της πλήρες έργο από το «Madame X» (2019). Σύμφωνα με τη Warner, θα συνεργαστεί ξανά με τον Stuart Price, παραγωγό του θρυλικού «Confessions on a Dance Floor» (2005), που χάρισε τις επιτυχίες «Hung Up» και «Sorry». Το νέο άλμπουμ τιτλοφορείται ως «Confessions on a Dance Floor – Pt. 2».

Κληρονομιά τεσσάρων δεκαετιών

Στη Warner, η Madonna γνώρισε την απόλυτη δόξα με δίσκους όπως «Like a Virgin» (1984), «True Blue» (1986), «Like a Prayer» (1989), «Erotica» (1992), «Bedtime Stories» (1994), «Ray of Light» (1998), «Music» (2000), «American Life» (2003), «Confessions on a Dance Floor» (2005) και «Hard Candy» (2008). Το 2012 μεταπήδησε στην Interscope Records με το «MDNA». Τον Ιούλιο του 2025 κυκλοφόρησε το πολυσυζητημένο «Veronica Electronica», με σπάνιες μίξεις κομματιών από το αγαπημένο της «Ray of Light» (1998), δείχνοντας ότι συνεχίζει να πειραματίζεται.

Η επιστροφή της Madonna στη Warner Records δεν είναι απλώς μια επαγγελματική συμφωνία. Είναι μια συμβολική κίνηση που φέρνει τη «Βασίλισσα της Ποπ» πίσω στις ρίζες της, τη στιγμή που ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της μουσικής της ιστορίας. Το 2026 υπόσχεται να είναι η χρονιά που η Madonna θα μας καλέσει ξανά στην πίστα, εκεί όπου όλα άρχισαν.

