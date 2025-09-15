Η Jennifer Lopez σπάει τη σιωπή της για την Evita που έπαιξε η Madonna

Η Jennifer Lopez ανοίγει το κεφάλαιο των χαμένων ευκαιριών και εξηγεί πώς αυτές τη διαμόρφωσαν ως καλλιτέχνιδα

Η Jennifer Lopez μοιράστηκε μια από τις πιο απογοητευτικές αλλά και καθοριστικές εμπειρίες της καριέρας της: την οντισιόν της για το εμβληματικό μιούζικαλ «Evita» του Alan Parker το 1996, η οποία αποδείχθηκε μάταιη, καθώς τον ρόλο είχε ήδη εξασφαλίσει η Madonna. Η Η Jennifer Lopez θυμήθηκε: «Προετοιμαζόμουν για εβδομάδες. Πήγα, τραγούδησα με όλη μου την ψυχή και ο Alan Parker μού είπε: “Είσαι καταπληκτική. Ξέρεις ότι η Madonna έχει ήδη τον ρόλο, έτσι δεν είναι;”». Όπως πρόσθεσε με χιούμορ, «Είπα: “Εντάξει, γεια σας. Χάρηκα που σας γνώρισα”».

Η Madonna, τότε 37 ετών, υποδύθηκε τελικά την Eva Perón, την εμβληματική Πρώτη Κυρία της Αργεντινής, και η ταινία κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Ο Alan Parker, που έφυγε από τη ζωή το 2020, είχε χαρίσει στη Madonna έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας της.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Jennifer Lopez αναφέρθηκε στην εμπειρία της. Στο Sundance Film Festival τον περασμένο Ιανουάριο, η Jennifer Lopez είχε αποκαλύψει ότι δοκίμασε επίσης για τα «Chicago» και «Nine», φτάνοντας μάλιστα πολύ κοντά στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο δεύτερο. «Υπήρχαν πολλά που πάντα ήλπιζα να κάνω, αλλά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα, όμως, είναι», είχε δηλώσει τότε.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η Jennifer Lopez πρωταγωνιστεί επιτέλους στο πρώτο της κινηματογραφικό μιούζικαλ. Το «Kiss of the Spider-Woman», που βασίζεται στο βραβευμένο μιούζικαλ του Broadway του 1993, αφηγείται την ιστορία δύο κρατουμένων σε μια φυλακή της Νότιας Αμερικής – ενός μαρξιστή επαναστάτη (Diego Luna) και ενός ομοφυλόφιλου διακοσμητή βιτρινών (Tonatiuh) – που βρίσκουν διέξοδο στη φαντασία, πλάθοντας τη ζωή μιας φανταστικής σταρ του Χόλιγουντ, της Ingrid Luna, την οποία ενσαρκώνει η Jennifer Lopez.

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι πολλές από τις μουσικές σκηνές γυρίστηκαν σε ένα μόνο πλάνο: «Ήταν σαν να γυρίζονταν οι παλιές ταινίες μιούζικαλ. Και είναι απίστευτο όταν βλέπεις το αποτέλεσμα και λες, “Αυτό ήταν ένα μόνο γύρισμα”». Και πρόσθεσε: «Ήταν μια πρόκληση, αλλά και συναρπαστικό. Πρέπει να το πετύχεις με τη μία, και όταν το κάνεις, όλοι πανηγυρίζουν».

Με το «Kiss of the Spider-Woman», που κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου, η Jennifer Lopez αποδεικνύει ότι ακόμη και αν οι μεγάλες ευκαιρίες καθυστερήσουν, τελικά έρχονται στον σωστό χρόνο.

