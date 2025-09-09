Δυναμικό comeback στη μεγάλη οθόνη για τον Michael Caine

Ο θρύλος του βρετανικού σινεμά ετοιμάζεται να βγει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Vin Diesel, σε ένα από τα πιο αναπάντεχα κινηματογραφικά comeback της δεκαετίας

Ο Michael Caine, ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της παγκόσμιας κινηματογραφικής ιστορίας, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση στα 92 του χρόνια, συμμετέχοντας στο σίκουελ του «The Last Witch Hunter» που ετοιμάζει η Lionsgate. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ξανά ο Vin Diesel, ο οποίος επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία, που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς από τη Lionsgate και την εταιρεία παραγωγής του Diesel, One Race Films, φιλοδοξεί να φέρει νέο αέρα σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που απέκτησε φανατικούς θαυμαστές την τελευταία δεκαετία.

Αν και η συμφωνία του Sir Michael Caine δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, όλα δείχνουν πως θα επανέλθει στον ρόλο του Dolan, του ιερέα που βοηθά τον αθάνατο πολεμιστή Kaulder, τον οποίο υποδύεται ο Vin Diesel, στη μάχη του εναντίον της μάγισσας βασίλισσας.

Η πρώτη ταινία, «The Last Witch Hunter», κυκλοφόρησε το 2015 και αποτελούσε προσωπικό όνειρο του Vin Diesel, καθώς εμπνεύστηκε από τις καμπάνιες «Dungeons & Dragons» στις οποίες ο ίδιος είχε παίξει τον χαρακτήρα Melkor the Witch Hunter. Αν και η εισπρακτική της πορεία στη Βόρεια Αμερική υπήρξε περιορισμένη, με μόλις 27 εκατομμύρια δολάρια, στο διεθνές box office συγκέντρωσε 119 εκατομμύρια. Χάρη στη δεύτερη ζωή της σε ψηφιακές πλατφόρμες, και κυρίως στο Netflix όπου έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες της χρονιάς, η Lionsgate άναψε το πράσινο φως για το σίκουελ σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα.

Για τον Michael Caine, το σίκουελ θα είναι η πρώτη μεγάλη ταινία μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του το 2023, σε ηλικία 90 ετών. Η τελευταία του ερμηνεία ήταν στο «The Great Escaper» του Oliver Parker, όπου υποδύθηκε έναν βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που δραπετεύει από τον οίκο ευγηρίας του για να παραστεί στην επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία.

Σε δηλώσεις του στο BBC Radio 4, τότε είχε πει: «Σκέφτηκα: είχα μια ταινία όπου έπαιξα τον πρωταγωνιστικό ρόλο και πήρε απίστευτες κριτικές. Οι μόνες προτάσεις που θα μπορούσα να πάρω πλέον θα ήταν για ρόλους ηλικιωμένων, 90 ή 85 ετών. Και είπα: ‘Καλύτερα να φύγω με αυτές τις υπέροχες κριτικές. Τι περισσότερο έχω να αποδείξω;’».

Η επιστροφή του Sir Michael Caine στη μεγάλη οθόνη δεν είναι απλώς μια είδηση για τους φίλους του σινεμά· είναι μια υπενθύμιση ότι οι θρύλοι δεν σβήνουν ποτέ. Με το «The Last Witch Hunter 2» να ετοιμάζεται, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς όλων των εποχών να μοιράζεται το πανί με τον χαρισματικό Vin Diesel. Και αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η συνάντηση δύο γενεών θα μείνει αξέχαστη.

