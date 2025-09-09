Ο Cillian Murphy αφήνει πίσω τον Oppenheimer και κάνει τη μεγάλη ανατροπή

Ο Cillian Murphy, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. συνεργάζεται ξανά με τον Tim Mielants στο «Steve», μια ωμή ιστορία για έναν δάσκαλο που παλεύει με τα όριά του

Μετά τον θρίαμβο του «Oppenheimer» και την κατάκτηση του Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο Cillian Murphy απομακρύνεται από τις οσκαρικές ταινίες. Ο Ιρλανδός ηθοποιός, μέσα από την εταιρεία παραγωγής του Big Things Films, επέλεξε δύο δράματα χαμηλού προϋπολογισμού που αντανακλούν την προσωπική του καλλιτεχνική αναζήτηση: το «Small Things Like These» και το «Steve».

Στο «Small Things Like These», προσαρμογή του μυθιστορήματος της Clare Keegan, ο Cillian Murphy υποδύεται έναν πωλητή άνθρακα που βρίσκει το θάρρος να βοηθήσει μια γυναίκα που βρίσκεται σε ανάγκη. Στο «Steve», βασισμένο στη νουβέλα «Shy» του Max Porter, ενσαρκώνει έναν δάσκαλο σε σχολείο για εφήβους, και βιώνει την πιο δύσκολη μέρα της ζωής του.

«Δεν ήταν στρατηγικό από μέρους μου. Αυτές ήταν ιστορίες που με τράβηξαν. Γράφτηκαν από φίλους μου και, αφού είχαμε πια εταιρεία παραγωγής, μπορέσαμε να τις πραγματοποιήσουμε. Αυτές είναι ακριβώς οι ιστορίες που θέλω να λέω, αυτού του είδους τις ταινίες θέλω να βλέπω κι εγώ» εξηγεί ο Cillian Murphy.

Η δύναμη της προσωπικής σύνδεσης

Η αφήγηση της νουβέλας μετατοπίστηκε από την οπτική του νεαρού Shy, τον οποίο υποδύεται ο Jay Lycurgo, σε αυτήν του δασκάλου Steve. Η προσωπική επαφή του Cillian Murphy, με γονείς και συγγενείς δασκάλους, τον έκανε να συνδεθεί αμέσως με τον ρόλο. «Φανταστείτε το βάρος να διευθύνεις ένα σχολείο με τόσο απαιτητικούς μαθητές και μετά να γυρνάς σπίτι στα δικά σου παιδιά. Είναι ένα επάγγελμα εξαιρετικά απαιτητικό», σημειώνει.

Ένα τολμηρό καλλιτεχνικό στοίχημα

Η παραγωγή εγκρίθηκε άμεσα από το Netflix. «Δώσαμε το σενάριο στην Anne Mensah την Παρασκευή και τη Δευτέρα είχαμε το “ναι”», θυμάται ο Cillian Murphy. «Ήταν υπέροχοι. Πάμε στο Φεστιβάλ του Τορόντο, έχουμε κινηματογραφική διανομή και υπάρχει μια τεράστια πλατφόρμα για να δει το φιλμ το κοινό. Αυτό είναι σημαντικό για μια ταινία σαν κι αυτή, που φέρει όλα τα στοιχεία του ανεξάρτητου κινηματογράφου».

Ο Tim Mielants επέλεξε μια «punk» κινηματογράφηση με χειροκίνητη κάμερα, βίαιη μουσική υπόκρουση και οπτικά εφέ. «Το σενάριο ήταν ανορθόδοξο, άρα δεν έπρεπε να το κινηματογραφήσω με συμβατικό τρόπο», λέει ο Cillian Murphy.

Μια απαιτητική αλλά λυτρωτική εμπειρία

Ο ηθοποιός τονίζει ότι μετά την τρέλα του «Oppenheimer» και της σεζόν των βραβείων, αναζητά ισορροπία: «Μάλλον είμαι λιγότερο πρόθυμος να δουλεύω συνεχώς. Είμαι πιο υπομονετικός και περιμένω το σωστό πρότζεκτ».

Με το «Steve», ο Cillian Murphy αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε βραβεία και εισπράξεις, αλλά και στην ικανότητα ενός καλλιτέχνη να επιστρέφει στις ρίζες του, να αφηγείται μικρές, ανθρώπινες ιστορίες και να συγκινεί με την αλήθεια τους. Το «Steve» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου και στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου.

