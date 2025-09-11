Στον αέρα το trailer του «Song Sung Blue» – Αγνώριστοι Hugh Jackman και Kate Hudson

Η νέα μουσική ταινία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, ενώνει τον Jackman με την Hudson σε ένα δράμα γεμάτο συναίσθημα και ρετρό glam

Η πολυαναμενόμενη μουσική δραματική ταινία Song Sung Blue παρουσιάζει το πρώτο της trailer, φέρνοντας στο προσκήνιο μια έντονη μεταμόρφωση του Hugh Jackman σε Neil Diamond και μια καλοδουλεμένη ερμηνεία από την Kate Hudson.

Ο Hugh Jackman εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό στιλ του Neil Diamond από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 – μαλλιά μέχρι τον ώμο και έντονες φαβορίτες και ερμηνεύει τραγούδια όπως τα «Cherry, Cherry» και «Sweet Caroline». Παράλληλα, η Kate Hudson έχει υιοθετήσει ένα ρετρό, φουντωτό στυλ ’80s που θυμίζει την πρωταγωνίστρια Goldie Hawn.

Το trailer εκπέμπει ζεστασιά, χιούμορ και το αίσθημα δεύτερης ευκαιρίας, με αναφορές στην αγάπη, το όνειρο και τη δύναμη της μουσικής.

Το Song Sung Blue βασίζεται στο ντοκιμαντέρ του 2008 με το ίδιο όνομα από τον Greg Kohs, η οποία ακολουθούσε ένα πραγματικό ζευγάρι μουσικών της ποπ που κατάφερε να αποκτήσει τοπική φήμη σχηματίζοντας ένα Neil Diamond tribute band με το όνομα Lightning & Thunder.

Ο Hugh Jackman ερμηνεύει τον Mike Sardina και η Kate Hudson αναλαμβάνει τον ρόλο της Claire Sardina. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Craig Brewer (γνωστός από Hustle & Flow και το remake του Footloose).

Η παραγωγή γίνεται από τη Focus Features και την εταιρεία Davis Entertainment, με εκτελεστική παραγωγή από τον Greg Kohs, δημιουργό του ντοκιμαντέρ, αλλά και την Erika Hampson.

Στο cast ξεχωρίζουν ο Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, η τραγουδίστρια King Princess (που κάνει το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στο ρόλο της κόρης του Jackman), Mustafa Shakir και ο Hudson Hilbert Hensley.

Οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι η ταινία θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα σινεμά την ημέρα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 2025.

Το Song Sung Blue φαίνεται να συνδυάζει μουσική, ρομαντισμό, κωμικά στοιχεία και αληθινή έμπνευση. Με τον Hugh Jackman να μεταμορφώνεται ως Neil Diamond, την Kate Hudson να ενσαρκώνει με στυλ την Claire, και ένα δυνατό καστ να στηρίζει την παραγωγή, η ταινία υπόσχεται να αποτελέσει μια ζεστή, αισιόδοξη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

