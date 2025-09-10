Angelina Jolie: Η λεπτομέρεια που φορούσε στα γυρίσματα του Couture που κανείς δεν πρόσεξε

Η Angelina Jolie αποκάλυψε στο Φεστιβάλ του Τορόντο ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Couture» αντλούσε δύναμη από το φυλακτό που δεν αποχωριζόταν ποτέ

Η Angelina Jolie επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον πιο προσωπικό ρόλο που έχει παίξει ποτέ έως σήμερα. Στην ταινία «Couture» της σκηνοθέτιδας Alice Winocour, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 7 Σεπτεμβρίου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια κινηματογραφίστρια και μητέρα που μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, η Angelina Jolie αποκάλυψε πως φορούσε ένα κολιέ της μητέρας της, Marcheline Bertrand, αναζητώντας δύναμη και παρηγοριά.

Στην ταινία, η Angelina Jolie ενσαρκώνει τη Maxine Walker, μια δημιουργό που προσπαθεί να ολοκληρώσει μια ταινία για την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, ενώ παράλληλα βιώνει το διαζύγιό της και αντιμετωπίζει τη διάγνωση καρκίνου. Η ηθοποιός δεν έκρυψε ότι ο ρόλος της ήταν συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς η ίδια το 2013 υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή λόγω του γονιδίου BRCA1. Η μητέρα της Marcheline Bertrand πέθανε από καρκίνο ωοθηκών και μαστού το 2007, ενώ και η θεία και η γιαγιά της είχαν χάσει τη ζωή τους από την ίδια ασθένεια. «Ένιωσα πολύ ευάλωτη», παραδέχτηκε μιλώντας στο Variety. «Αυτό το έργο ήταν τόσο προσωπικό που στο μυαλό μου δεν έμοιαζε καν με ταινία».

Ένα προσωπικό φυλαχτό

Για να αντιμετωπίσει τη φόρτιση, η Angelina Jolie διάλεξε να φορέσει στα γυρίσματα ένα από τα κοσμήματα της μητέρας της. «Ήταν ο τρόπος μου να κρατήσω κάτι από εκείνη κοντά μου σε μια τόσο δύσκολη στιγμή», εξήγησε. Η Alice Winocour αποκάλυψε πως είχε εξαρχής την Angelina Jolie στο μυαλό της όταν έγραφε το σενάριο: «Σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να δείξουμε την ευθραυστότητά της, τη γυναίκα πίσω από το είδωλο. Αυτό που αγαπώ στην Angelina είναι ότι βρίσκεται μέσα στο σύστημα του Χόλιγουντ, αλλά ταυτόχρονα είναι μια επαναστάτρια, μια γυναίκα που δεν υποτάσσεται στην εξουσία».

Η Angelina Jolie γνώριζε ότι η συμμετοχή της στο «Couture» θα έφερνε στην επιφάνεια «πολλά προσωπικά ζητήματα». Ωστόσο, όπως είπε, τα γυρίσματα είχαν έναν παράξενα θεραπευτικό χαρακτήρα: «Πάντα πίστευα πως τα πιο βαριά έργα έχουν τα πιο γεμάτα αγάπη πλατό. Υπάρχει κάτι παρηγορητικό στο να μοιράζεσαι πραγματικές συζητήσεις και συναισθήματα με μια ομάδα ανθρώπων. Σχεδόν όλοι στο συνεργείο είχαν χάσει κάποιον από καρκίνο. Αυτό μας έφερε πιο κοντά και μας θύμισε πόσο εύθραυστη είναι η ζωή».

Μετά την προβολή στο Τορόντο, η Angelina Jolie συγκινήθηκε μιλώντας στο κοινό: «Θυμάμαι η μητέρα μου, όταν είχε καρκίνο, μου είπε ένα βράδυ, ύστερα από ένα δείπνο όπου όλοι τη ρωτούσαν μόνο για την ασθένειά της: “Το μόνο που με ρωτάνε είναι για τον καρκίνο”. Έτσι, θα έλεγα σε όποιον γνωρίζει κάποιον που περνάει κάτι δύσκολο: ρωτήστε τον και για όλα τα άλλα στη ζωή του. Είναι ολόκληρος άνθρωπος, που συνεχίζει να ζει».

Η ταινία «Couture» δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο η Angelina Jolie έχει μπροστά της μια γεμάτη ατζέντα με τα «Anxious People», «Maude v Maude» και «Maleficent 3». Παράλληλα, η ίδια συνεχίζει την ακτιβιστική της δράση και τον ρόλο της ως μητέρα έξι παιδιών.

