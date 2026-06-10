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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 10.06.2026

BRIT Awards 2027: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη μεγάλη βραδιά της μουσικής

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Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεγάλη γιορτή της βρετανικής μουσικής στο Co-op Live και τη στρατηγική σημασία της παραμονής εκτός Λονδίνου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα BRIT Awards 2027 θα διεξαχθούν στο Μάντσεστερ, για δεύτερη συνεχή χρονιά εκτός Λονδίνου.
  • Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Co-op Live του Μάντσεστερ, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2027.
  • Η Stacey Tang, συν-πρόεδρος της RCA Records, παραμένει πρόεδρος της Επιτροπής των BRITs.
  • Η διοργάνωση αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες.

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Τα BRIT Awards, ο κορυφαίος μουσικός θεσμός της Βρετανίας, ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία για δεύτερη συνεχή χρονιά εκτός των τειχών του Λονδίνου. Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού και την επιτυχία της διοργάνωσης του 2026, οι υπεύθυνοι επιβεβαίωσαν επίσημα ότι το επόμενο μεγάλο ραντεβού της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα δοθεί και πάλι στο Co-op Live του Μάντσεστερ, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2027.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια στρατηγική αλλαγή για τον θεσμό, ο οποίος για σχεδόν μισό αιώνα παρέμενε πιστός στην πρωτεύουσα. Η περσινή μεταφορά της τελετής στο Μάντσεστερ αποδείχθηκε μια κίνηση με τεράστιο πολιτιστικό και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς το σόου κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό στην ιστορία των βραβείων, μεταδιδόμενο ζωντανά μέσω των ITV1 και ITVX.

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Η ηγετική ομάδα και το όραμα για το 2027

Στο τιμόνι της διοργάνωσης παραμένει η Stacey Tang, συν-πρόεδρος της RCA Records, η οποία ανανεώνει τη θητεία της ως πρόεδρος της Επιτροπής των BRITs. Η Tang, η οποία ηγήθηκε και της επιτυχημένης περσινής διοργάνωσης, θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική δημιουργική κατεύθυνση, συνεργαζόμενη με εκπροσώπους δισκογραφικών εταιρειών και το BPI.

Στιγμιότυπο από την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Brit Awards 2026.
https://www.instagram.com/brits/

«Η ενέργεια που υπήρχε γύρω από το σόου του 2026 ήταν καθηλωτική», δήλωσε η Tang. «Ανυπομονώ να αξιοποιήσω αυτή την παγκόσμια επιτυχία, συνεχίζοντας να γιορτάζουμε τους καλλιτέχνες και την κουλτούρα που καθορίζουν τη βρετανική μουσική σκηνή».

Η σημασία για το Μάντσεστερ

Η επιστροφή των βραβείων δεν αφορά μόνο τη μουσική βιομηχανία, αλλά αποτελεί και στρατηγική επιλογή για την πόλη. Η ηγέτης του Δημοτικού Συμβουλίου του Μάντσεστερ, Bev Craig, υπογράμμισε τα οφέλη της διοργάνωσης για την τοπική οικονομία, τονίζοντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε νέους μουσικούς, δημιουργούς και σχολεία της ευρύτερης περιοχής.

Στιγμιότυπο από την επίσημη σελίδα των Brit Awards για την τελετή απονομής των βραβείων του 2026.
https://www.instagram.com/brits/

Η επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς, με τους θριάμβους της Olivia Dean και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις ονομάτων όπως ο Harry Styles και η Rosalía, έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά. Οι διοργανωτές υπόσχονται πως το 2027 θα είναι ακόμη πιο μεγαλειώδες, ενισχύοντας περαιτέρω τον πολιτιστικό αντίκτυπο του θεσμού σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

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Brit Awards μουσική
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