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Μουσικά Νέα 10.06.2026

Mikay – «Παγωτό»: Το πιο δροσερό pop anthem του καλοκαιριού είναι εδώ

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Με K-pop επιρροές, ανεβαστικό ρυθμό και νεανική αισθητική, το «Παγωτό» σηματοδοτεί τη νέα δισκογραφική επιστροφή της Mikay
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Mikay κυκλοφόρησε το νέο της single «Παγωτό» στις 8 Ιουνίου.
  • Το τραγούδι έχει pop-dance διάθεση με K-pop επιρροές και καλοκαιρινό vibe.
  • Η Mikay συνυπογράφει τη μουσική και τους στίχους μαζί με τον Foti, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή.
  • Το «Παγωτό» στοχεύει να γίνει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, με χορευτικό ρυθμό και ανεβαστική ενέργεια.
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Η Mikay επιστρέφει με νέα μουσική πρόταση και είναι έτοιμη να βάλει χρώμα, ρυθμό και θετική ενέργεια στο φετινό καλοκαίρι. Το νέο της single με τίτλο «Παγωτό» κυκλοφόρησε στις 8 Ιουνίου από τη Minos EMI, a Universal Music Group Company, φέρνοντας μαζί του όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο καλοκαιρινό hit. Με pop-dance διάθεση, φρέσκια αισθητική και έντονες K-pop επιρροές, το τραγούδι έρχεται να κερδίσει τις playlists της σεζόν.

Μετά τη συμμετοχή της στο «Sing For Greece» και το τραγούδι «Labyrinth», η Mikay κάνει το επόμενο βήμα στη δισκογραφική της πορεία. Μέσα από τις προηγούμενες κυκλοφορίες της κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στον μοντέρνο ήχο, τη διεθνή αισθητική και την ξεχωριστή καλλιτεχνική της προσέγγιση. Το «Παγωτό» έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή την εικόνα, συνδυάζοντας σύγχρονες pop φόρμες με ανεβαστική ενέργεια και καλοκαιρινό vibe.

Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

Το νέο single μεταφέρει τον ακροατή σε εικόνες γεμάτες ήλιο, θάλασσα και ανέμελες στιγμές. Με χορευτικό ρυθμό και άμεση μελωδία, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που θυμίζει καλοκαιρινές αποδράσεις, βόλτες δίπλα στο κύμα και στιγμές που μένουν αξέχαστες. Η παραγωγή ακολουθεί τις τελευταίες διεθνείς τάσεις της pop μουσικής, διατηρώντας παράλληλα τον προσωπικό χαρακτήρα της Mikay.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν η Mikay και ο Foti, ενώ η ίδια συμμετέχει ενεργά και στην ερμηνεία αλλά και στη δημιουργική κατεύθυνση του project. Ο Foti ανέλαβε επίσης το music production, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ήχου με σύγχρονο και διεθνή προσανατολισμό. Τη μίξη και το mastering επιμελήθηκε ο Fotis Katsanos, εξασφαλίζοντας ένα δυναμικό και καθαρό ηχητικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει τον χορευτικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Το «Παγωτό» κυκλοφορεί ως ανεξάρτητο single και αποτελεί ακόμα μία σημαντική προσθήκη στην ανερχόμενη πορεία της Mikay. Με pop ενέργεια, νεανική αισιοδοξία και καλοκαιρινή διάθεση, διαθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένα τραγούδι για να ξεχωρίσει τους επόμενους μήνες. Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως η Mikay έχει βάλει στόχο να συνοδεύσει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Και το «Παγωτό» μοιάζει έτοιμο να λιώσει… τα ηχεία και τα social media.

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mikay ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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