Η Έφη Θώδη κάλεσε την Άννα Βίσση σε πανηγύρι με τον πιο απρόσμενο τρόπο

Η Έφη Θώδη δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου τραγούδησε το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση και της απηύθυνε δημόσια πρόσκληση για πανηγύρι

Με μια ματιά Η Έφη Θώδη κάλεσε την Άννα Βίσση σε πανηγύρι μέσω TikTok.

Η Θώδη τραγούδησε στίχους από το νέο τραγούδι της Βίσση, «Αιγαίο».

Η πρόσκληση έγινε με χιουμοριστικό τρόπο, καλώντας τη Βίσση να αφήσει τις αρένες.

Το βίντεο έγινε viral, με τους χρήστες να επιθυμούν κοινή εμφάνιση των δύο τραγουδιστριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ξεχωριστή πρόσκληση στην Άννα Βίσση αποφάσισε να στείλει η Έφη Θώδη μέσα από το TikTok. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο από πανηγύρι όπου εμφανιζόταν, τραγουδώντας μάλιστα λίγους στίχους από το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση, «Αιγαίο».

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε απευθείας στη δημοφιλή ερμηνεύτρια, λέγοντας: «Άννα Βίσση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση». Η Έφη Θώδη συνέχισε το κάλεσμά της και στη λεζάντα της ανάρτησης, όπου έγραψε: «Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα».

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Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την πρόσκληση και αρκετούς να ζητούν να δουν τις δύο τραγουδίστριες μαζί σε μία κοινή εμφάνιση. Προς το παρόν, η Άννα Βίσση δεν έχει απαντήσει, όμως η ανάρτηση της Έφης Θώδη έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στα social media.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που μια αυθόρμητη στιγμή από πανηγύρι γίνεται θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Η αυθεντικότητα, το κέφι και η άμεση επαφή με τον κόσμο είναι στοιχεία που κάνουν τα συγκεκριμένα βίντεο ιδιαίτερα αγαπητά στο κοινό.

Η Έφη Θώδη κατάφερε για ακόμα μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης, συνδυάζοντας το χιούμορ με μια πρόσκληση που πολλοί θα ήθελαν να δουν να γίνεται πραγματικότητα.

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