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Μουσικά Νέα 10.06.2026

Η Έφη Θώδη κάλεσε την Άννα Βίσση σε πανηγύρι με τον πιο απρόσμενο τρόπο

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Η Έφη Θώδη δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου τραγούδησε το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση και της απηύθυνε δημόσια πρόσκληση για πανηγύρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έφη Θώδη κάλεσε την Άννα Βίσση σε πανηγύρι μέσω TikTok.
  • Η Θώδη τραγούδησε στίχους από το νέο τραγούδι της Βίσση, «Αιγαίο».
  • Η πρόσκληση έγινε με χιουμοριστικό τρόπο, καλώντας τη Βίσση να αφήσει τις αρένες.
  • Το βίντεο έγινε viral, με τους χρήστες να επιθυμούν κοινή εμφάνιση των δύο τραγουδιστριών.

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Μία ξεχωριστή πρόσκληση στην Άννα Βίσση αποφάσισε να στείλει η Έφη Θώδη μέσα από το TikTok. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο από πανηγύρι όπου εμφανιζόταν, τραγουδώντας μάλιστα λίγους στίχους από το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση, «Αιγαίο».

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε απευθείας στη δημοφιλή ερμηνεύτρια, λέγοντας: «Άννα Βίσση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Ο χαμός, Άννα Βίσση». Η Έφη Θώδη συνέχισε το κάλεσμά της και στη λεζάντα της ανάρτησης, όπου έγραψε: «Βίσση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα».

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Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την πρόσκληση και αρκετούς να ζητούν να δουν τις δύο τραγουδίστριες μαζί σε μία κοινή εμφάνιση. Προς το παρόν, η Άννα Βίσση δεν έχει απαντήσει, όμως η ανάρτηση της Έφης Θώδη έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στα social media.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που μια αυθόρμητη στιγμή από πανηγύρι γίνεται θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Η αυθεντικότητα, το κέφι και η άμεση επαφή με τον κόσμο είναι στοιχεία που κάνουν τα συγκεκριμένα βίντεο ιδιαίτερα αγαπητά στο κοινό.

Η Έφη Θώδη κατάφερε για ακόμα μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης, συνδυάζοντας το χιούμορ με μια πρόσκληση που πολλοί θα ήθελαν να δουν να γίνεται πραγματικότητα.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Έφη Θώδη
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