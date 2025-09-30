TV 30.09.2025

Mega: Τέλος η «Γη της Ελιάς» – Η σειρά που θα την αντικαταστήσει

Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου έχουν ήδη στα σκαριά το επόμενό τους project
Στο τέλος της φτάνει η σειρά του MEGA, Η Γη της Ελιάς την φετινή σεζόν, με έναν συναρπαστικό πέμπτο κύκλο, γεμάτο ανατροπές και δυνατές εξελίξεις.

Ωστόσο, η ομάδα πίσω από τη μεγάλη επιτυχία δεν ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το κοινό μιας και ο Αντρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου έχουν ήδη στα σκαριά το επόμενό τους project, που θα πάρει τη σκυτάλη στην prime time ζώνη του καναλιού.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Αντρέας Γεωργίου, είχε αποκαλύψει στην εκπομπή Buongiorno τα νέα για την επικείμενη αυτή σειρά. «Οι Μπλε Ώρες» θα είναι ο τίτλος και η σειρά θα γυριστεί στο Πήλιο, την Τσαγκαράδα, τις Σποράδες.


Μάλιστα, έχει ήδη ξεκινήσει μια πρώτη προετοιμασία, με κάποια κείμενα να είναι ήδη γραμμένα, αλλά έχει γίνει και μια πρώτη επιλογή στο cast ενώ οι ηθοποιοί που θα δούμε θα είναι έκπληξη.

