Angelina Jolie: Στο πλευρό του γιου της, Knox, στην ημέρα της αποφοίτησής του

Συγκινημένες στιγμές για την Angelina Jolie στην αποφοίτηση του γιου της, Knox, ο οποίος λίγες ώρες μετά ανέβηκε στο ρινγκ για αγώνα Muay Thai

Μια ιδιαίτερα έντονη και γεμάτη συναισθήματα περίοδος για την Angelina Jolie, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του γιου της, Knox Jolie-Pitt, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του. Στις 5 Ιουνίου, ο 17χρονος γιος της ηθοποιού και του Brad Pitt ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στο λύκειο, με την υπερήφανη μητέρα να απαθανατίζει κάθε στιγμή της τελετής αποφοίτησης στο Λος Άντζελες, φανερά συγκινημένη.

Στα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Jolie εμφανίζεται χαλαρή και κομψή, επιλέγοντας ένα μαύρο top με φουσκωτά μανίκια, ενώ δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες τον γιο της. Ο Knox, ο οποίος μοιάζει εντυπωσιακά στη μητέρα του, μαγνήτισε τα βλέμματα με το ιδιαίτερο πορτοκαλί ombré στυλ στα μαλλιά του. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς το πλήθος, ο απόφοιτος εμφανίστηκε χαμογελαστός και γεμάτος αυτοπεποίθηση, φορώντας την μπλε τήβεννό του, στολισμένος με λουλουδένια στεφάνια (lei) και την καθιερωμένη κορδέλα αποφοίτησης.

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Από το λύκειο στο ρινγκ του Muay Thai

Η ημέρα του Knox, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην αποφοίτηση. Ο 17χρονος, που είναι δίδυμος με τη Vivienne, αποκάλυψε στο κοινό μια αναπάντεχη πλευρά του, γνωστοποιώντας ότι λίγες ώρες αργότερα θα συμμετείχε σε αγώνα Muay Thai. «Απόψε θα παλέψω στο Total Sonic Knockout 5», δήλωσε με ενθουσιασμό, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Η αγάπη του Knox για το άθλημα είναι γνωστή, καθώς και πέρυσι τον Ιούλιο είχε βγει νικητής σε αντίστοιχη διοργάνωση, με την Angelina και τη Vivienne να τον παρακολουθούν από τις κερκίδες. Όπως επιβεβαίωσαν και τα πρόσφατα δημοσιεύματα, ο νεαρός αθλητής αγωνίστηκε όντως στο τουρνουά, αποδεικνύοντας τη μεγάλη του αφοσίωση στην τέχνη του Muay Thai.

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην οικογένεια

Η Angelina Jolie, μητέρα 6 παιδιών (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne και Knox), φρόντισε να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χρόνο με τα παιδιά της. Μόλις μία ημέρα μετά την αποφοίτηση, η star απαθανατίστηκε μαζί με τον γιο της, Pax, σε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά pickleball για λογαριασμό της οργάνωσης «Support+Feed». Παρά τις απαιτητικές υποχρεώσεις της, η Jolie απέδειξε για άλλη μια φορά πως η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της, συνδυάζοντας την κομψότητα με την ενεργή προσφορά.