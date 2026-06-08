«Σε περιμέναμε μια ζωή»: Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη καλωσόρισαν τον γιο τους

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Το αγαπημένο ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, ανοίγοντας ένα νέο και ξεχωριστό κεφάλαιο στην κοινή του πορεία. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα social media, όπου οι δύο νέοι γονείς μοιράστηκαν φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές με τον γιο τους. Οι ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές κατέκλυσαν αμέσως τις αναρτήσεις τους, με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη.

Η γέννηση του μικρού δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς η Μαριαλένα Ρουμελιώτη χρειάστηκε να περάσει μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία τοκετού. Όπως αποκάλυψε η ίδια, πάλεψε επί 25 ολόκληρες ώρες προκειμένου να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Τελικά, η γέννα ολοκληρώθηκε με καισαρική τομή, ενώ τόσο η ίδια όσο και το νεογέννητο αγοράκι χαίρουν άκρας υγείας.

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Σε όλη αυτή τη δύσκολη αλλά και μοναδική διαδρομή, ο Σάκης Κατσούλης βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της, στηρίζοντάς την σε κάθε στιγμή. Η Μαριαλένα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημαντική παρουσία του, τονίζοντας πόσο καθοριστική ήταν η στήριξή του κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων ωρών.

Η νέα μαμά δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media, μέσα από το οποίο περιέγραψε όσα έζησε μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της τον γιο της. Στην πλήρη ανάρτησή της έγραψε: «Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας… 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη.Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας. Και να έχω δίπλα μου εκείνον. Το στήριγμά μου. Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης. Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις. Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου. Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν. Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου. Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας».

https://www.instagram.com/sakiskats

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους, με χιλιάδες χρήστες να σπεύδουν να τους ευχηθούν για το νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Τα λόγια της αποτύπωσαν με ειλικρίνεια τις δυσκολίες, την αγωνία αλλά και τη δύναμη που χρειάζεται μια γυναίκα για να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στη διαδικασία του τοκετού, η κατάληξη ήταν η πιο όμορφη που θα μπορούσε να φανταστεί. Πλέον, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές με τον γιο τους, ξεκινώντας το πιο συναρπαστικό ταξίδι της ζωής τους: αυτό της γονεϊκότητας.

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