Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε» – Η εξομολόγησή τους πριν γίνουν γονείς

Στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μίλησαν για όλα λίγο πριν γίνουν γονείς
Μία από τις πιο όμορφες και καθοριστικές περιόδους της ζωής τους, περνούν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης καθώς βρίσκονται μια ανάσα πριν γίνουν γονείς. Με την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού να έχει ήδη ξεκινήσει, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη μοναδική φάση γεμάτη προσμονή, συγκίνηση αλλά και ανασκόπηση της κοινής τους διαδρομής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δυο τους βρέθηκαν στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και μίλησαν ανοιχτά για όλα όσα έχουν ζήσει, από έντονες στιγμές ζήλιας μέχρι την απόλυτη ισορροπία που έχουν σήμερα χτίσει.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη περιέγραψε χαρακτηριστικά ένα περιστατικό που, όπως είπε, έφερε μεγάλη ένταση στη σχέση τους, λέγοντας: «Δεν του σήκωσα το τηλέφωνο και πήγε να έρθει στο νησί πετώντας». Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μια ακόμη στιγμή από το παρελθόν, παραδεχόμενη: «Το έχω ψάξει το κινητό του», τονίζοντας όμως ότι σήμερα τέτοιες συμπεριφορές ανήκουν στο παρελθόν.

Η σχέση του ζευγαριού πέρασε από έντονες φάσεις ζήλιας και παρεξηγήσεων πριν σταθεροποιηθεί. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητας εξελίσσονταν τότε σε μεγάλες συναισθηματικές αντιδράσεις. Σήμερα, η σχέση τους βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και στη στήριξη.


Στην ίδια συνέντευξη, το ζευγάρι μίλησε και για την εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί ήταν μια συνειδητή επιλογή και λέγοντας: «Θέλαμε να κάνουμε παιδί, δεν έτυχε». Η Μαριαλένα ανέφερε πως έχουν ήδη προετοιμάσει βασικές λεπτομέρειες για το μέλλον, όπως το όνομα και τον κουμπάρο, ενώ βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον τοκετό. Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη του Σάκη Κατσούλη, τον οποίο περιέγραψε ως ήρεμη δύναμη σε αυτή τη φάση της ζωής τους, σημειώνοντας πως τη βοηθά να διαχειρίζεται την καθημερινότητα της εγκυμοσύνης.


Σε λίγο καιρό δεν θα είναι απλώς ένα ζευγάρι που πέρασε δοκιμασίες και έντονες στιγμές, αλλά δύο άνθρωποι που θα κρατούν στην αγκαλιά τους το παιδί τους. Ένα νέο ξεκίνημα, πιο ήρεμο, πιο αληθινό και γεμάτο από εκείνη τη μοναδική συγκίνηση που μόνο η γέννηση μιας οικογένειας μπορεί να φέρει.

