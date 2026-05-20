«Έφαγα πόλεμο όταν είπα ότι είμαι content creator»: Η Χριστίνα Μπόμπα μιλά για τις ισορροπίες της ζωής της

Η Χριστίνα Μπόμπα περιγράφει το δύσκολο ξεκίνημά της στο Instagram, ενώ μιλά και για την αμφισβήτηση που αντιμετώπιζε
Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε καλεσμένη στο «Konilo Talks» στο YouTube, με αφορμή το BeWell Festival που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες στο ΟΑΚΑ, και μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της στον χώρο των social media, τη μητρότητα, αλλά και την προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη. Σε μια εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη, αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε σε μια εποχή που το Instagram δεν ήταν ακόμη τόσο διαδεδομένο και πόση αμφισβήτηση δέχτηκε όταν δήλωνε ότι εργάζεται ως «content creator». Παράλληλα, περιέγραψε πώς κατάφερε να μετατρέψει το πάθος της για τα ταξίδια, την επικοινωνία και το wellness σε μια επιτυχημένη και ανεξάρτητη καριέρα. Η ίδια τόνισε ότι η πορεία της δεν ήταν εύκολη, αλλά χαρακτηρίστηκε από επιμονή, αλλαγές και προσωπικές υπερβάσεις.

Η Χριστίνα Μπόμπα σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Όπως εξομολογήθηκε, όταν ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο Instagram και να συστήνεται ως content creator, υπήρξε έντονη αντίδραση από το κοινό, καθώς ο όρος δεν ήταν ακόμη κατανοητός στην Ελλάδα. «Έφαγα πόλεμο» είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πολλοί αμφισβητούσαν τι ακριβώς κάνει, ποια είναι και ποιο είναι το επάγγελμά της. Η ίδια ανέφερε πως σε κάποιες φάσεις επηρεάστηκε ψυχολογικά, περιορίζοντας την έκφρασή της και «φιλτράροντας» υπερβολικά το περιεχόμενό της, μέχρι να καταφέρει να αποδεχτεί πλήρως τη δημόσια εικόνα της και να συνεχίσει πιο ελεύθερα αυτό που αγαπά.

Στη συνέχεια μίλησε για το πώς η ενασχόλησή της με τα social media εξελίχθηκε σε μια επικερδή και ανεξάρτητη επαγγελματική πορεία. Όπως είπε, τα social media λειτουργούν πλέον όπως και τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, με τη διαφορά ότι δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία και δυνατότητες οικονομικής ανεξαρτησίας. Η ίδια κατάφερε να αφήσει πίσω της το κλασικό ωράριο εργασίας 9 με 5 και να διαμορφώσει το δικό της πρόγραμμα, τις συνεργασίες της και το εισόδημά της. Αυτό, όπως σημείωσε, της έδωσε τη δυνατότητα να αισθανθεί πιο «κυρία του εαυτού της» σε επίπεδο επαγγελματικών επιλογών.

Η Χριστίνα Μπόμπα στάθηκε επίσης στη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια. Τόνισε πως οι προτεραιότητές της είναι ξεκάθαρες, με πρώτη τα παιδιά της και σε μεγάλη απόσταση όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα και την εβδομάδα που θεωρεί «ιερά», όπως το πρωινό πριν το σχολείο, τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα, εξήγησε ότι η εργασία και η μητρότητα συνυπάρχουν, με συνεχείς συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές, κάτι που θεωρεί απολύτως φυσιολογικό.

Δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι υπάρχουν στιγμές που το μυαλό της βρίσκεται ταυτόχρονα στη δουλειά και στα παιδιά της, ειδικά σε περιόδους έντονων επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως η προετοιμασία του BeWell Festival. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτή η διπλή σκέψη είναι μέρος της πραγματικότητας κάθε εργαζόμενης μητέρας και ότι η αποδοχή αυτής της κατάστασης βοηθά στο να υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία και ισορροπία στην καθημερινότητα.

Τέλος, μίλησε και για τη σχέση της με τη δημιουργικότητα και την ανάγκη της να εξελίσσει συνεχώς τα projects της. Όπως ανέφερε, έχει έντονα ανεπτυγμένη τη νοοτροπία του «διορθώνω και βελτιώνω συνεχώς», κάτι που την κάνει να σκέφτεται πάντα την επόμενη μέρα ενός project πριν καν ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Ως προσωπικό της στόχο, θέτει πλέον το να κάνει ένα βήμα πίσω ώστε να απολαμβάνει περισσότερο τη συνολική εικόνα της δουλειάς της και να μην χάνεται συνεχώς στη λεπτομέρεια της βελτίωσης.

Η συνέντευξη στο «Konilo Talks» σκιαγραφεί μια γυναίκα που ξεκίνησε σε ένα άγνωστο τότε digital περιβάλλον, αντιμετώπισε έντονη κριτική, αλλά κατάφερε να εξελιχθεί σε μια δυναμική επαγγελματία του χώρου των social media. Με ειλικρίνεια και προσωπικές εξομολογήσεις, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζεται την πορεία της από την αμφισβήτηση μέχρι την επαγγελματική ανεξαρτησία, δείχνοντας πως η επιμονή και η αγάπη για αυτό που κάνεις μπορούν να μετατρέψουν ένα πάθος σε τρόπο ζωής.

25 χρόνια Athens Jazz με το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ

Eurovision 2026: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας

Βίκυ Σταυροπούλου για Δανάη Μπάρκα: «Είχα ενοχές όταν χώρισα»
