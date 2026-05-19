Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους

Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος δεν έκρυψαν τη συγκίνηση και την υπερηφάνειά τους, καθώς ταξίδεψαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη για μια από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της ζωής της κόρης τους. Η Λυδία Ευαγγελάτου, μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στα χρηματοοικονομικά, και οι γονείς της δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την τελετή αποφοίτησης. Ο ενθουσιασμός και η χαρά τους ήταν εμφανείς, καθώς μοιράστηκαν στιγμές από την τελετή στα social media, περιγράφοντας τη σημασία αυτής της προσωπικής και οικογενειακής επιτυχίας.

Το πανεπιστήμιο όπου σπούδασε η Λυδία βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και αποτελεί από τα πιο γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, με υψηλό επίπεδο στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις. Για την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η ίδια επέλεξε ένα καλοκαιρινό, λευκό δαντελένιο φόρεμα σε μίνι γραμμή, συνδυασμένο με άνετες flat μπαλαρίνες, μια εμφάνιση νεανική, στιλάτη και ιδανική για την επίσημη εκδήλωση.

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

Από την άλλη, η μητέρα της, Τατιάνα, επέλεξε ένα total creme σύνολο, που περιλάμβανε ψηλόμεσο παντελόνι, ασορτί μπλούζα και σακάκι, το οποίο ολοκλήρωσε με nude γόβες και μια δερμάτινη Chanel τσάντα στην ίδια απόχρωση. Ο πατέρας, Νίκος, ήταν επίσης φανερά συγκινημένος και περήφανος, συνοδεύοντας την κόρη του σε αυτή τη σημαντική στιγμή.





Σε ανάρτησή της στα social media, η Τατιάνα μίλησε με θερμά λόγια για την εμπειρία, τονίζοντας πως η αποφοίτηση δεν είναι απλώς μία βαθμολογία ή ένα χαρτί, αλλά μια στιγμή που «χωρά μέσα της χρόνια προσπάθειας, αγωνίας, πειθαρχίας, κόπου, ονείρων και θυσιών».

https://www.instagram.com/tatistefanidou/?hl=el

Η ίδια αναφέρθηκε στο πανεπιστήμιο Stern School of Business του New York University, όπου η Λυδία πήρε πτυχίο στα Finance με minor στα Computer Science και Mathematics, ένα εντυπωσιακό μείγμα γνώσεων που ανοίγει πολλές επαγγελματικές προοπτικές.

Φυσικά, ευχήθηκε μέσα από την καρδιά της «καλή αποφοίτηση» σε όλους τους φοιτητές της τάξης του 2026, εκφράζοντας την πεποίθηση πως κάθε νέο βήμα μετά την αποφοίτηση είναι μια νέα ευκαιρία για δημιουργία, εξέλιξη και πραγματοποίηση ονείρων.

Μια τέτοια οικογενειακή στιγμή, γεμάτη αγάπη και υπερηφάνεια, δείχνει πως οι μεγάλες στιγμές αξίζουν να γιορτάζονται με όλους όσους έχουν στηρίξει την πορεία μας.

Διάβασε επίσης: