Celeb World 19.05.2026

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι

Η μικρή Ερωφίλη πήρε το όνομά της σε ένα πανέμορφο εκκλησάκι μέσα στη φύση, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει σκηνή από καλοκαιρινή ελληνική ταινία
Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύζυγός της, Στέφανος, βάφτισαν την κόρη τους, σε μια τελετή γεμάτη συναίσθημα, διακριτικότητα και οικογενειακή ζεστασιά. Η βάφτιση έγινε σε ένα σκηνικό όπου υπήρχαν όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που κάνουν μια στιγμή να μοιάζει πραγματικά ξεχωριστή. Η φύση, το φως της Κρήτης, ένα μικρό εκκλησάκι μακριά από τη φασαρία και οι άνθρωποι που έχουν αληθινή σημασία.

Η μικρή τους, που είναι μόλις ενός έτους, πήρε το όνομα Ερωφίλη, ένα όνομα με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και ξεχωριστή μουσικότητα, που ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα της ημέρας. Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα, έχοντας στο πλευρό του μόνο στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε μία μοναδική τοποθεσία στην Κρήτη, μέσα στη φύση, με το τοπίο να δημιουργεί ένα σχεδόν κινηματογραφικό σκηνικό. Το μικρό εκκλησάκι, λιτό αλλά πανέμορφο, έδωσε έναν αυθεντικό και παραδοσιακό χαρακτήρα στην τελετή, ενώ η χαλαρή ατμόσφαιρα έκανε τους πάντες να νιώθουν σαν να συμμετέχουν σε μια οικογενειακή γιορτή μακριά από κάθε επιτήδευση.

Όσοι γνωρίζουν την Παυλίνα Βουλγαράκη ξέρουν πως επιλέγει πάντα να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη βάφτιση δεν είχε τίποτα το υπερβολικό ή «στημένο». Αντίθετα, όλα κινήθηκαν σε χαμηλούς τόνους, με το συναίσθημα να πρωταγωνιστεί και τις στιγμές να μοιάζουν αληθινές και αυθόρμητες. Το όνομα Ερωφίλη δεν πέρασε απαρατήρητο. Πρόκειται για ένα όνομα με ιδιαίτερη βαρύτητα και ελληνική παράδοση, που συνδέεται με τη λογοτεχνία και την κρητική πολιτιστική κληρονομιά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που πολλοί σχολίασαν πόσο ταιριαστή έμοιαζε αυτή η επιλογή μέσα στο φυσικό και παραδοσιακό σκηνικό της Κρήτης.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε μία μικρή γιορτή με αγαπημένα πρόσωπα, καλό φαγητό και καλοκαιρινή διάθεση, σε ένα σκηνικό που απέπνεε ηρεμία και αυθεντικότητα. Χωρίς περιττές υπερβολές, το ζευγάρι επέλεξε να δώσει έμφαση στην ουσία της στιγμής και όχι στην εικόνα.

