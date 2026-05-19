Μουσικά Νέα 19.05.2026

Come on Barbie, let’s go home: Οι Aqua ρίχνουν οριστικά τίτλους τέλους μετά από 30 χρόνια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Lene, ο René και ο Søren κλείνουν το κεφάλαιο της Eurodance μπάντας μετά από τρεις δεκαετίες παγκόσμιας επιτυχίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πάρτι της Eurodance φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του. Οι Aqua, το δανέζικο συγκρότημα που σημάδεψε ανεξίτηλα τη μουσική βιομηχανία στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ανακοίνωσαν επίσημα τη διάλυσή τους, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο που κράτησε περίπου τριάντα χρόνια.

Screenshot 2026-05-19 105655

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, τα 3 εναπομείναντα μέλη του γκρουπ, η Lene, ο René και ο Søren, έκαναν γνωστό ότι δεν θα συνεχίσουν πλέον την κοινή τους πορεία ως live μπάντα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, νιώθουν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχαιρετήσουν το κοινό, προστατεύοντας όλα όσα δημιούργησαν μαζί, όσο οι αναμνήσεις και η αγάπη ανάμεσά τους παραμένουν ζωντανές.

Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η πορεία προς την κορυφή και η δικαστική μάχη με τη Mattel

Οι Aqua συστήθηκαν στο παγκόσμιο κοινό το 1997 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους Aquarium. Το single που τους εκτόξευσε στην κορυφή των charts παγκοσμίως δεν ήταν άλλο από το «Barbie Girl», ένα κομμάτι με εξαιρετικά εθιστικό ρυθμό και χιουμοριστικούς, ειρωνικούς στίχους.

Screenshot 2026-05-19 105738

Η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, ωστόσο, έφερε και σύννεφα. Το 2000, η κατασκευάστρια εταιρεία της διάσημης κούκλας, η Mattel, κατέθεσε μήνυση εναντίον της δισκογραφικής εταιρείας του συγκροτήματος. Η κατηγορία αφορούσε την παραβίαση του εμπορικού σήματος, αλλά και το γεγονός ότι οι στίχοι παρουσίαζαν το παιδικό παιχνίδι με έναν πιο σεξουαλικοποιημένο τρόπο. Η δικαστική διαμάχη έληξε οριστικά το 2002, όταν το δικαστήριο απέρριψε τη μήνυση, κρίνοντας ότι το τραγούδι προστατεύεται ως παρωδία. Μάλιστα, χρόνια αργότερα, η ίδια η Mattel χρησιμοποίησε το κομμάτι για δική της διαφημιστική καμπάνια.

Η μεγάλη επιστροφή και η δικαίωση

Αν και για πολλά χρόνια το συγκρότημα απείχε από τις μεγάλες περιοδείες (ειδικά στις ΗΠΑ), το 2023 έφερε μια αναπάντεχη και σαρωτική αναγέννηση για τους Aqua. Η κυκλοφορία της κινηματογραφικής ταινίας Barbie στάθηκε η αφορμή για να ξανακουστεί το «Barbie Girl» σε μια νέα, ανανεωμένη εκδοχή από τη Nicki Minaj και την Ice Spice.

Screenshot 2026-05-19 105836

Το remix έγινε αμέσως παγκόσμιο hit, μπαίνοντας στο Top 10 των αμερικανικών charts και χαρίζοντας στο συγκρότημα δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, μια νέα μεγάλη περιοδεία, αλλά και τη συμμετοχή τους στο εμβληματικό πρωτοχρονιάτικο show Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο keyboardist του γκρουπ, Søren Rasted, αυτή η δεύτερη εφηβεία της επιτυχίας τους ήταν «κάτι το εξωπραγματικό». Οι Aqua επιλέγουν να αποχωρήσουν έχοντας ζήσει ξανά την απόλυτη αποθέωση, αφήνοντας πίσω τους μια κληρονομιά γεμάτη pop νοσταλγία, χρώμα και αστείρευτη ενέργεια.

Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists

Είσαι έτοιμος για την απόλυτη metal εμπειρία; 5 Iron Maiden classics που πρέπει να ξέρεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

aqua barbie girl μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Millie Bobby Brown: Το κόσμημα με το όνομα «Ruth» δημιούργησε ερωτηματικά γύρω από το όνομα της κόρης της

Millie Bobby Brown: Το κόσμημα με το όνομα «Ruth» δημιούργησε ερωτηματικά γύρω από το όνομα της κόρης της

19.05.2026
Επόμενο
Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι

19.05.2026

Δες επίσης

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Εσύ ποιο videoclip θα ψηφίσεις; Η μεγάλη γιορτή της μουσικής ξεκινά!
MAD VMA 2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Εσύ ποιο videoclip θα ψηφίσεις; Η μεγάλη γιορτή της μουσικής ξεκινά!

19.05.2026
Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου για μία μοναδική συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στον Κήπο του Μεγάρου για μία μοναδική συναυλία

19.05.2026
Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου
Mad Events

Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου

19.05.2026
Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists
Μουσική

Οι παλιές επιτυχίες επιστρέφουν αλλιώς – 6 ελληνικά remakes που μπήκαν ξανά στις playlists

19.05.2026
Είσαι έτοιμος για την απόλυτη metal εμπειρία; 5 Iron Maiden classics που πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Είσαι έτοιμος για την απόλυτη metal εμπειρία; 5 Iron Maiden classics που πρέπει να ξέρεις

19.05.2026
MAD VMA: 4 ανατρεπτικές συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη που θυμόμαστε σαν να έγιναν χθες
Mad Events

MAD VMA: 4 ανατρεπτικές συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη που θυμόμαστε σαν να έγιναν χθες

19.05.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και το κοινό ανεβαίνει on stage με τον Mano
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και το κοινό ανεβαίνει on stage με τον Mano

18.05.2026
Το δίδυμο της επιτυχίας: Η αργή, σταθερή και απόλυτα επική πορεία προς τη νίκη της Eurovision
EUROVISION

Το δίδυμο της επιτυχίας: Η αργή, σταθερή και απόλυτα επική πορεία προς τη νίκη της Eurovision

18.05.2026
Η LP επιστρέφει με το νέο single «Shelly» – Η αληθινή ιστορία που το ενέπνευσε
Μουσικά Νέα

Η LP επιστρέφει με το νέο single «Shelly» – Η αληθινή ιστορία που το ενέπνευσε

18.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη