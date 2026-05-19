Come on Barbie, let’s go home: Οι Aqua ρίχνουν οριστικά τίτλους τέλους μετά από 30 χρόνια

Η Lene, ο René και ο Søren κλείνουν το κεφάλαιο της Eurodance μπάντας μετά από τρεις δεκαετίες παγκόσμιας επιτυχίας

Το πάρτι της Eurodance φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του. Οι Aqua, το δανέζικο συγκρότημα που σημάδεψε ανεξίτηλα τη μουσική βιομηχανία στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ανακοίνωσαν επίσημα τη διάλυσή τους, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο που κράτησε περίπου τριάντα χρόνια.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, τα 3 εναπομείναντα μέλη του γκρουπ, η Lene, ο René και ο Søren, έκαναν γνωστό ότι δεν θα συνεχίσουν πλέον την κοινή τους πορεία ως live μπάντα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, νιώθουν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχαιρετήσουν το κοινό, προστατεύοντας όλα όσα δημιούργησαν μαζί, όσο οι αναμνήσεις και η αγάπη ανάμεσά τους παραμένουν ζωντανές.

Η πορεία προς την κορυφή και η δικαστική μάχη με τη Mattel

Οι Aqua συστήθηκαν στο παγκόσμιο κοινό το 1997 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους Aquarium. Το single που τους εκτόξευσε στην κορυφή των charts παγκοσμίως δεν ήταν άλλο από το «Barbie Girl», ένα κομμάτι με εξαιρετικά εθιστικό ρυθμό και χιουμοριστικούς, ειρωνικούς στίχους.

Η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, ωστόσο, έφερε και σύννεφα. Το 2000, η κατασκευάστρια εταιρεία της διάσημης κούκλας, η Mattel, κατέθεσε μήνυση εναντίον της δισκογραφικής εταιρείας του συγκροτήματος. Η κατηγορία αφορούσε την παραβίαση του εμπορικού σήματος, αλλά και το γεγονός ότι οι στίχοι παρουσίαζαν το παιδικό παιχνίδι με έναν πιο σεξουαλικοποιημένο τρόπο. Η δικαστική διαμάχη έληξε οριστικά το 2002, όταν το δικαστήριο απέρριψε τη μήνυση, κρίνοντας ότι το τραγούδι προστατεύεται ως παρωδία. Μάλιστα, χρόνια αργότερα, η ίδια η Mattel χρησιμοποίησε το κομμάτι για δική της διαφημιστική καμπάνια.

Η μεγάλη επιστροφή και η δικαίωση

Αν και για πολλά χρόνια το συγκρότημα απείχε από τις μεγάλες περιοδείες (ειδικά στις ΗΠΑ), το 2023 έφερε μια αναπάντεχη και σαρωτική αναγέννηση για τους Aqua. Η κυκλοφορία της κινηματογραφικής ταινίας Barbie στάθηκε η αφορμή για να ξανακουστεί το «Barbie Girl» σε μια νέα, ανανεωμένη εκδοχή από τη Nicki Minaj και την Ice Spice.

Το remix έγινε αμέσως παγκόσμιο hit, μπαίνοντας στο Top 10 των αμερικανικών charts και χαρίζοντας στο συγκρότημα δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, μια νέα μεγάλη περιοδεία, αλλά και τη συμμετοχή τους στο εμβληματικό πρωτοχρονιάτικο show Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο keyboardist του γκρουπ, Søren Rasted, αυτή η δεύτερη εφηβεία της επιτυχίας τους ήταν «κάτι το εξωπραγματικό». Οι Aqua επιλέγουν να αποχωρήσουν έχοντας ζήσει ξανά την απόλυτη αποθέωση, αφήνοντας πίσω τους μια κληρονομιά γεμάτη pop νοσταλγία, χρώμα και αστείρευτη ενέργεια.

