Ποιο τραγούδι των MAD VMA είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ποιό τραγούδι των MAD VMA ταιριάζει στο ζώδιό σου; Δες την πιο hot καλοκαιρινή playlist και ανακάλυψε το μουσικό σου alter ego

Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του φέρνει βουτιές, βραδινές βόλτες, πάρτι στα νησιά και φυσικά το απόλυτο soundtrack που μας συνοδεύει σε κάθε στιγμή. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν, η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη και κάθε μέρα μοιάζει σαν μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Η μουσική ακούγεται παντού, από τα ηχεία της παραλίας μέχρι τις αυθόρμητες βραδινές εξόδους με φίλους. Κι έτσι, το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του ήχο, που αλλάζει ανάλογα με τη στιγμή και τη διάθεση.

Με έμπνευση από τις πιο iconic, ανατρεπτικές και αξέχαστες εμφανίσεις στη σκηνή των MAD Video Music Awards, εκεί που χτυπά διαχρονικά ο παλμός του ελληνικού καλοκαιριού, φτιάξαμε τον απόλυτο αστρολογικό οδηγό. Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου σου, δυνάμωσε την ένταση και ανακάλυψε ποιο τραγούδι γράφτηκε αποκλειστικά για το δικό σου ζώδιο!

Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής

Ετοιμάσου, γιατί η playlist προβλέπεται καυτή, έντονη και άκρως καλοκαιρινή!

Κριός: Ελένη Φουρέιρα – Κόλλημα | MAD VMA 2023

Ο Κριός είναι η απόλυτη σπίθα του καλοκαιριού. Θέλει τα πάντα τώρα, στο τέρμα, χωρίς φρένο. Το «Κόλλημα» ταιριάζει τέλεια στην ενέργειά του: έντονος ρυθμός, σκηνική έκρηξη, vibe που ανεβάζει παλμούς.

Ο Κριός δεν κάθεται ποτέ ήσυχος σε παραλία, είναι αυτός που σηκώνει την παρέα να χορέψει, να κάνει βόλτες, να ζήσει στο κόκκινο. Το soundtrack του είναι το τραγούδι που γίνεται εμμονή από το πρώτο άκουσμα… όπως κι εκείνος.

Ταύρος: Josephine & Γιάννης Κρητικός – Κύμα μου | MAD VMA 2022

Ο Ταύρος λατρεύει το καλοκαίρι που μοιάζει με… παραλία και θάλασσα. Το «Κύμα Μου» ταιριάζει στην ήρεμη, αισθησιακή του διάθεση: ένας ρυθμός που θυμίζει αρμύρα, αέρα και καλοκαιρινή φλερτ διάθεση.

Ο Ταύρος θέλει μουσική που να του χαϊδεύει το αυτί και να τον «ταξιδεύει», για αυτό και το καλοκαιρινό του τραγούδι είναι ένα ήρεμο αλλά άκρως «θαλασσινό» κομμάτι.

3. Δίδυμοι: Mad Clip x Josephine – Fimi | MAD VMA 2020

Αν υπάρχει ζώδιο που γεννήθηκε για «φασαρία», αυτό είναι οι Δίδυμοι. Το «Fimi» είναι η απόλυτη ενέργεια του Διδύμου: hit που ξεσηκώνει, γίνεται viral, αλλάζει ροή και κρατάει την προσοχή μέχρι το τέλος.

Οι Δίδυμοι έχουν πάντα το πιο trendy καλοκαιρινό soundtrack. Είναι εκείνο το τραγούδι που παίζει παντού και πρέπει να το ξέρεις για να είσαι updated.

4 .Καρκίνος: Stavento & Πάολα – Πηδάω τα κύματα | MAD VMA 2012

Καρκίνος χωρίς συναίσθημα = καλοκαίρι χωρίς θάλασσα. Το «Πηδάω Τα Κύματα» είναι το απόλυτο καλοκαιρινό συναίσθημα του: νοσταλγικό, τρυφερό, γεμάτο εικόνες που θυμίζουν καλοκαιρινούς έρωτες και αγάπη.

Οι Καρκίνοι είναι αυτοί που ακούνε μουσική κοιτώντας το ηλιοβασίλεμα και δακρύζουν λίγο. Το soundtrack τους είναι το καλοκαίρι με τις μνήμες, τις αγκαλιές και τα κύματα.

5. Λέων: Αναστασία & Josephine – Είσαι μια θεά | MAD VMA 2023

Ο Λέων απαιτεί ένα τραγούδι που να τον κάνει να νιώθει ότι πατάει κόκκινο χαλί στο ίδιο το καλοκαίρι. Το «Είσαι μια θεά» είναι τόσο glamorous όσο ο ίδιος: diva moments, pop ενέργεια, αυτοπεποίθηση στο 100%.

Ο Λέων είναι το κέντρο της παραλίας, του beach bar, της παρέας, του σύμπαντος.

6. Παρθένος: Otherview ft. Mike – Κάνε με (remix) | MAD VMA 2017

Ο Παρθένος θέλει κάτι καθαρό, καλοδουλεμένο, με ρυθμό που δεν είναι ούτε υπερβολικός ούτε αδιάφορος. Το «Κάνε με» είναι ισορροπημένο, upbeat αλλά χωρίς υπερβολή, όπως ακριβώς του ταιριάζει.

Η playlist του Παρθένου είναι πάντα σωστά φτιαγμένη και το καλοκαίρι του έχει οργάνωση αλλά και feeling.

7.Ζυγός: Tamta & Stereo Mike – Σ’ όποιον αρέσει | MAD VMA 2008

Ο Ζυγός είναι η τέλεια αισθητική. Θέλει μελωδία, αρμονία και λίγο ρομαντισμό. Το «Σ’ όποιον αρέσει» συνδυάζει coolness και συναίσθημα, ιδανικό για καλοκαιρινές περιπέτεις και party σε beach bar.

Ο Ζυγός ζει το καλοκαίρι σαν videoclip, με μια μελωδία ρυθμική αλλά με statement.

8. Σκορπιός: Ελένη Φουρέιρα & Mad Clip – Μπορεί | MAD VMA 2021

Ο Σκορπιός θέλει ένταση, πάθος, σκοτεινό sexy ρυθμό. Το «Μπορεί» έχει ακριβώς αυτή την ηλεκτρισμένη ενέργεια που του ταιριάζει: club feeling, βαθιά beat και μυστήριο.

Ο Σκορπιός δεν ακούει ποτέ κάτι… απλό. Είναι εκείνο το κομμάτι που όλοι χορεύουν αλλά μόνο εκείνος το «ζει».

9. Τοξότης: Hadley «Addicted» / Playmen «Gypsy heart» | MAD VMA 2013

Ο Τοξότης είναι το καλοκαίρι-ταξίδι. Τo «Addicted / Gypsy heart» είναι η επιτομή της απόδρασης: διεθνής ήχος, ελευθερία, αέρας περιπέτειας.

Ο Τοξότης θέλει μουσική που να τον κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο πλοίο.

10. Αιγόκερως: Ελένη Φουρέιρα, DJ Bobito, Ayman – El Telephone / Sigkinitika | MAD VMA 2022

Ο Αιγόκερως εκπέμπει σοβαρότητα αλλά και εντυπωσιακή δυναμική. Το medley «El Telephone / Sigkinitika» συνδυάζει ένταση και καθαρή pop δύναμη, όπως ακριβώς του ταιριάζει.

Ο Αιγόκερως λατρεύει αποτελεσματικά, άρτια hits, εκείνα που δείχνουν κάτι καλοδουλεμένο και impactful.

11.Υδροχόος: Kings, Trannos ft. Ελένη Φουρέιρα – Madame | MAD VMA 2022

Ο Υδροχόος είναι το πιο alternative ζώδιο, που αγαπάει tracks ιδιαίτερα, διαφορετικά, που γίνονται trend ξαφνικά. Το «Madame» συνδυάζει urban, pop και trap vibes, ακριβώς αυτό που του ταιριάζει.

Ο Υδροχόος ακούει αυτά που μετά ακούνε όλοι οι υπόλοιποι.

12. Ιχθείς: Πέτρος Ιακωβίδης & Stefania – Μη θυμώνεις / Σ’ αγαπάω σου φώναξα | MAD VMA 2021

Ο Ιχθύς είναι το πιο ρομαντικό καλοκαίρι απ’ όλα τα ζώδια. Το medley «Μη θυμώνεις / Σ’ αγαπάω σου φώναξα» κουβαλάει ρομαντισμό, δραματικότητα και γλυκιά ένταση, ακριβώς όπως εκείνος.

Ο Ιχθύς ζει καλοκαιρινούς έρωτες και τους θυμάται για χρόνια.

Από τα πιο δυνατά club hits μέχρι τις πιο συναισθηματικές μπαλάντες, κάθε ζώδιο έχει το δικό του soundtrack. Και τα MAD VMA δίνουν πάντα την αφορμή για να φτιάξουμε την απόλυτη playlist: γεμάτη χρώμα, θάλασσα και καλοκαιρινή ενέργεια. Όπως και να ζήσεις το καλοκαίρι σου ένα πράγμα είναι σίγουρο: η μουσική γράφει τις πιο δυνατές αναμνήσεις.

10 διασκευές των Mad Video Music Awards που λατρέψαμε περισσότερο από τα original τραγούδια