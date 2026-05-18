Mad Events 18.05.2026

Όταν η Άννα Βίσση «διέλυσε» τη σκηνή των MAD VMA 2009 με το πιο iconic live της εποχής

Η εμφάνιση της Άννας Βίσση στα MAD VMA 2009 με το τραγούδι «Στην Πυρά» παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής pop σκηνής
Πόπη Βασιλείου

Το MAD Video Music Awards 2009 δεν ήταν για εμάς που βρεθήκαμε εκεί απλώς άλλη μια απονομή. Ήταν μια νύχτα που είχε κάτι από ηλεκτρισμό, κάτι από θεατρικότητα και κάτι που δεν περιγράφεται εύκολα αν δεν το έχεις ζήσει από κοντά. Και στο κέντρο όλων, η Άννα Βίσση με το «Στην Πυρά», σε μια εμφάνιση που κυριολεκτικά άλλαξε την αίσθηση του τι σημαίνει live show στην ελληνική pop σκηνή.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα που άναψαν οι φλόγες στη σκηνή, η ατμόσφαιρα στο χώρο έγινε βαριά και εκρηκτική μαζί. Καπνοί, δυνατά φώτα και μια σκηνή που έμοιαζε να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια σου σε κάτι σαν rock όπερα. Δεν ήταν απλώς σκηνοθεσία για την τηλεόραση. Από κοντά το ένιωθες σαν να σε τραβάει μέσα του όλο το concept.

Και μετά εμφανίστηκε η Άννα Βίσση. Ντυμένη στα μαύρα με λεοπάρ λεπτομέρειες, με εκείνο το χαρακτηριστικό της attitude που γεμίζει τον χώρο χωρίς να χρειάζεται να πει τίποτα. Από τη θέση που βρισκόσουν, έβλεπες μια ερμηνεία που δεν έμενε μόνο στη φωνή, αλλά περνούσε από το βλέμμα, την κίνηση και την ένταση που έβγαζε σε κάθε στίχο.

Το «Στην Πυρά» δεν ακούστηκε απλώς εκείνη τη βραδιά. Το ζήσαμε. Και αυτό κάνει τη διαφορά όταν το θυμάσαι χρόνια μετά. Υπήρχε μια αίσθηση ότι κάτι μεγάλο συμβαίνει μπροστά σου, κάτι που δεν επαναλαμβάνεται εύκολα σε live τηλεοπτικά events.

Κοιτάζοντας πίσω, το MAD VMA 2009 δεν μένει μόνο σαν μια απονομή βραβείων, αλλά σαν μια στιγμή που η σκηνή, ο καλλιτέχνης και το κοινό έγιναν ένα. Και η εμφάνιση της Άννας Βίσση παραμένει μέχρι σήμερα από εκείνες που δεν τις περιγράφεις απλά, τις θυμάσαι σαν εμπειρία που έζησες πραγματικά.

Καίτη Γαρμπή – Φοίβος: Ο νέος δίσκος – έκπληξη με τα '90s να επιστρέφουν…«αλλιώς»

«Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας και πρώτη νίκη δική μου» – Η Βικτώρια Χαλκίτη μιλά για την νίκη της Dara
