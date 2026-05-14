Νατάσα Θεοδωρίδου – Χρήστος Μάστορας: Το ντουέτο στο φινάλε των MAD VMA 2021 και το φιλί στο στόμα

Στα Mad VMA 2021 από τη ΔΕΗ, η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Χρήστος Μάστορας ένωσαν τις φωνές τους στο διαχρονικό τραγούδι «Έλα Που Φοβάμαι»

Τα Mad Video Music Awards αποτελούν κάθε χρόνο ένα από τα πιο δυνατά μουσικά ραντεβού της ελληνικής σκηνής, όπου οι συνεργασίες, οι εκπλήξεις και τα απρόβλεπτα acts δημιουργούν στιγμές που μένουν στη μνήμη του κοινού. Δεν είναι απλώς μια τελετή απονομής βραβείων, αλλά ένα μεγάλο τηλεοπτικό show όπου διαφορετικά μουσικά είδη συναντιούνται στη σκηνή και συχνά γεννιούνται performances που γίνονται viral και συζητιούνται για χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Mad VMA 2021 από τη ΔΕΗ χάρισαν μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της διοργάνωσης, όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Χρήστος Μάστορας ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το διαχρονικό τραγούδι «Έλα Που Φοβάμαι». Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών έφερε μια απρόσμενη αλλά απόλυτα ταιριαστή ένωση λαϊκής και pop αισθητικής, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και ένταση.

«Φαινόμενο» η Δέσποινα Βανδή στα MAD VMA 2025 – Η εμφάνιση που έκανε το κοινό να παραμιλά

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν οι δύο καλλιτέχνες ολοκλήρωσαν την ερμηνεία τους με ένα φιλί στο στόμα επί σκηνής, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το κοινό και μετατρέποντας το act σε ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα στην ιστορία των Mad VMA. Η χημεία τους, σε συνδυασμό με τη νοσταλγική δύναμη του τραγουδιού, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο φινάλε της βραδιάς.

Το συγκεκριμένο ντουέτο έριξε την αυλαία των Mad VMA 2021 με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά πως οι πιο δυνατές στιγμές δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες, αλλά εκείνες που προκύπτουν από απρόβλεπτες συναντήσεις στη σκηνή.

Από τα Mad VMA μέχρι το σπίτι της: Γιατί η Δέσποινα Βανδή έγινε πρότυπο στυλ και αυτοπεποίθησης