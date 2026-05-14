Cinema 14.05.2026

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

Ο Brad Pitt σε μια ταινία επιβίωσης που συνδυάζει αγωνία, απομόνωση και έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό από όσα τον έχεις συνηθίσει
Πόπη Βασιλείου

Ο Brad Pitt ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με το «Heart of the Beast», μια νέα κινηματογραφική παραγωγή που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα των fans του ηθοποιού αλλά και των φίλων των survival thrillers. Η νέα ταινία του David Ayer αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου από την Paramount Pictures και όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα projects που θα συζητηθούν έντονα τη φετινή σεζόν.

Ο Brad Pitt με κοστούμι σε εκδήλωση, ενόψει των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders» στη Νέα Μάκρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο «Heart of the Beast», ο Brad Pitt υποδύεται έναν απόμαχο στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων, ο οποίος μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα βρίσκεται εγκλωβισμένος στην αφιλόξενη άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με τον πρώην σκύλο μάχης του. Οι δυο τους ξεκινούν έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης, προσπαθώντας να επιστρέψουν στον πολιτισμό μέσα σε ακραίες συνθήκες.

Το σενάριο υπογράφει ο Cameron Alexander, ενώ στο πλευρό του Brad Pitt πρωταγωνιστούν οι J.K. Simmons και Anna Lambe. Η ταινία συνδυάζει στοιχεία δράσης, ψυχολογικού θρίλερ και επιβίωσης, δημιουργώντας ένα σκοτεινό και έντονα κινηματογραφικό αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο David Ayer, γνωστός για τις έντονες και σκληρές κινηματογραφικές αφηγήσεις του, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Queenstown της Νέας Ζηλανδίας. Σημαντικό ρόλο στη συνολική αισθητική της ταινίας φαίνεται πως παίζει και η κινηματογράφηση του βραβευμένου με Όσκαρ Mauro Fiore, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση φωτογραφίας.

Το «Heart of the Beast» φαίνεται πως δεν θα είναι απλώς ακόμη μία action ταινία, αλλά ένα έντονο survival drama με επίκεντρο την αντοχή, τη μοναξιά και τη σχέση ανθρώπου και ζώου απέναντι στις πιο ακραίες συνθήκες. Και μόνο η παρουσία του Brad Pitt αρκεί για να στρέψει ήδη πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, αρκετούς μήνες πριν την επίσημη πρεμιέρα του.

Brad Pitt σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
