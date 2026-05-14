City Guide 14.05.2026

Panathēnea 2026: Ο «οσκαρικός» Barry Jenkins και η διεθνής ελίτ του κινηματογράφου και της μουσικής στο ανανεωμένο πρόγραμμα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα Panathēnea εγκαινιάζουν φέτος μια νέα εποχή, επεκτείνοντας το πρόγραμμά τους με τη δημιουργία αυτόνομων πυλώνων για τον Κινηματογράφο και τη Μουσική.
Mad.gr

 Με κεντρικό πρόσωπο τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins, καθώς και τους Ben Frost και Lulu Wang η διοργάνωση μεταμορφώνει το Ζάππειο σε έναν παγκόσμιο προορισμό τεχνών και δημιουργικής πρωτοπορίας.

Main Photo

Μετά την επιτυχημένη πρώτη επαφή με το καλλιτεχνικό κοινό πέρυσι, τα Panathēnea 2026 παρουσιάζουν ένα δομημένο πρόγραμμα τεσσάρων πυλώνων:

1. Conversations in Practice: Διεθνώς αναγνωρισμένοι δημιουργοί, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Barry Jenkins (Moonlight), η σκηνοθέτης Lulu Wang (The Farewell), ο πρωτοπόρος συνθέτης και ηχητικός καλλιτέχνης Ben Frost (Dark), o σκηνοθέτης και visual artist Andrew Thomas Huang (συνεργάτης FKA Twigs, Björk), o Oscar Boyson (παραγωγός των αδελφών Safdie & Noah Baumbach) όπως και η creative director Dannah Gottlieb (συνεργάτης Madonna, Sabrina Carpenter) αναλύουν τη δημιουργική τους πορεία, τις προκλήσεις και τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας τους σε μια σειρά από καθηλωτικές συζητήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σημαντικό roundtable με κορυφαίες Ελληνίδες σκηνοθέτιδες, όπως η Εύη Καλογηροπούλου, η Εύα Στεφανή, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και η Ζακλίν Λέντζου, οι οποίες θα συζητήσουν για το creative process τους και τις νέες κατευθύνσεις της κινηματογραφικής αφήγησης.

2. The Artist Studio: Εργαστήρια πειραματισμού όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία μέσα από βιωματικές εμπειρίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το εξειδικευμένο εργαστήριο Gen AI του Matt Zien (συνεργάτη της Grimes), καθώς και σεμινάριο μουσικής παραγωγής με τον TEO .x3, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σύγχρονη δημιουργία και τις απεριόριστες δυνατότητες της δημιουργικής τεχνολογίας.

DSC01847

3. Career Development Hub: Ένας εξειδικευμένος κόμβος επαγγελματικής ενδυνάμωσης, ο οποίος υλοποιείται με την υποστήριξη του The Hellenic Initiative. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα στοχευμένο Job Fair για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, εργαστήρια για νομικά ζητήματα και marketing, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες της αγοράς.

4. Side Events: Το φεστιβάλ «διαχέεται» σε όλη την πόλη, μετατρέποντας την Αθήνα σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την πλατφόρμα Cinobo, καθώς και μοναδικές μουσικές στιγμές, από ζωντανές παραστάσεις σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι το ανατρεπτικό live της Τάμτα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια της πόλης. Κορυφαία στιγμή αποτελεί το μεγάλο Street Party το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου μπροστά από το Ζάππειο, ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό, με τη συμμετοχή διεθνών DJs.

default

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των Panathēnea 2026 υλοποιείται με την πολύτιμη σύμπραξη και υποστήριξη κορυφαίων φορέων, μεταξύ των οποίων το ΕΚΚΟΜΕΔ, το Onassis ONX, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Cinobo, το, το The Hellenic Initiative, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).

Τα Panathēnea ξεκίνησαν ως μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πέντε φοιτητών με τη στήριξη του Lars Rasmussen (συνδημιουργού των Google Maps). Σήμερα, αποτελούν θεσμό που υποστηρίζεται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Μεγάλους Χορηγούς τις Aegean Airlines και Εθνική Τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και τις ΔΕΗ, Kaizen Gaming και Mastercard.

Τα Panathēnea 2026 τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα panathenea.org καθώς και τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Instagram: panathenea.festival | LinkedIn: Panathēnea

AGORA.D1-336

Ένα διεθνές οικοσύστημα με ελληνικό DNA

Τα Panathēnea έχουν στόχο να καταστήσουν την Αθήνα έναν διεθνή κόμβο όπου η δημιουργική ευφυΐα συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Η διοργάνωση αποτελεί μια επιδραστική πλατφόρμα που φέρνει κοντά κορυφαίους επενδυτές και ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας αγοράς με την ελίτ των τεχνών, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας και νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Panathēnea 2026 Διεθνές Φεστιβάλ τέχνες Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι

«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι

14.05.2026
Επόμενο
Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

14.05.2026

Δες επίσης

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!
City Guide

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

14.05.2026
10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα
Cinema

10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA: Το αναλυτικό πρόγραμμα

14.05.2026
Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker
City Guide

Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker

13.05.2026
AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε
Cinema

AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε

13.05.2026
Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι
City Guide

Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» – Οι φετινοί υποψήφιοι

13.05.2026
Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό
City Guide

Panathēnea 2026: Η Αθήνα ως πανευρωπαϊκό σημείο συνάντησης για την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό

12.05.2026
Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ
City Guide

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ

12.05.2026
Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Μιθριδάτης: Ατομική έκθεση «τεστ όρασης» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

12.05.2026
Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
City Guide

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2026: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία