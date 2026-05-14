Panathēnea 2026: Ο «οσκαρικός» Barry Jenkins και η διεθνής ελίτ του κινηματογράφου και της μουσικής στο ανανεωμένο πρόγραμμα

Τα Panathēnea εγκαινιάζουν φέτος μια νέα εποχή, επεκτείνοντας το πρόγραμμά τους με τη δημιουργία αυτόνομων πυλώνων για τον Κινηματογράφο και τη Μουσική.

Με κεντρικό πρόσωπο τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Barry Jenkins, καθώς και τους Ben Frost και Lulu Wang η διοργάνωση μεταμορφώνει το Ζάππειο σε έναν παγκόσμιο προορισμό τεχνών και δημιουργικής πρωτοπορίας.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη επαφή με το καλλιτεχνικό κοινό πέρυσι, τα Panathēnea 2026 παρουσιάζουν ένα δομημένο πρόγραμμα τεσσάρων πυλώνων:

1. Conversations in Practice: Διεθνώς αναγνωρισμένοι δημιουργοί, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Barry Jenkins (Moonlight), η σκηνοθέτης Lulu Wang (The Farewell), ο πρωτοπόρος συνθέτης και ηχητικός καλλιτέχνης Ben Frost (Dark), o σκηνοθέτης και visual artist Andrew Thomas Huang (συνεργάτης FKA Twigs, Björk), o Oscar Boyson (παραγωγός των αδελφών Safdie & Noah Baumbach) όπως και η creative director Dannah Gottlieb (συνεργάτης Madonna, Sabrina Carpenter) αναλύουν τη δημιουργική τους πορεία, τις προκλήσεις και τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας τους σε μια σειρά από καθηλωτικές συζητήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σημαντικό roundtable με κορυφαίες Ελληνίδες σκηνοθέτιδες, όπως η Εύη Καλογηροπούλου, η Εύα Στεφανή, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και η Ζακλίν Λέντζου, οι οποίες θα συζητήσουν για το creative process τους και τις νέες κατευθύνσεις της κινηματογραφικής αφήγησης.

2. The Artist Studio: Εργαστήρια πειραματισμού όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία μέσα από βιωματικές εμπειρίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το εξειδικευμένο εργαστήριο Gen AI του Matt Zien (συνεργάτη της Grimes), καθώς και σεμινάριο μουσικής παραγωγής με τον TEO .x3, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σύγχρονη δημιουργία και τις απεριόριστες δυνατότητες της δημιουργικής τεχνολογίας.

3. Career Development Hub: Ένας εξειδικευμένος κόμβος επαγγελματικής ενδυνάμωσης, ο οποίος υλοποιείται με την υποστήριξη του The Hellenic Initiative. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα στοχευμένο Job Fair για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, εργαστήρια για νομικά ζητήματα και marketing, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς διεθνείς παράγοντες της αγοράς.

4. Side Events: Το φεστιβάλ «διαχέεται» σε όλη την πόλη, μετατρέποντας την Αθήνα σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την πλατφόρμα Cinobo, καθώς και μοναδικές μουσικές στιγμές, από ζωντανές παραστάσεις σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή μέχρι το ανατρεπτικό live της Τάμτα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια της πόλης. Κορυφαία στιγμή αποτελεί το μεγάλο Street Party το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου μπροστά από το Ζάππειο, ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό, με τη συμμετοχή διεθνών DJs.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των Panathēnea 2026 υλοποιείται με την πολύτιμη σύμπραξη και υποστήριξη κορυφαίων φορέων, μεταξύ των οποίων το ΕΚΚΟΜΕΔ, το Onassis ONX, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Cinobo, το, το The Hellenic Initiative, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).

Τα Panathēnea ξεκίνησαν ως μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία πέντε φοιτητών με τη στήριξη του Lars Rasmussen (συνδημιουργού των Google Maps). Σήμερα, αποτελούν θεσμό που υποστηρίζεται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Μεγάλους Χορηγούς τις Aegean Airlines και Εθνική Τράπεζα για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και τις ΔΕΗ, Kaizen Gaming και Mastercard.

Τα Panathēnea 2026 τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Ένα διεθνές οικοσύστημα με ελληνικό DNA

Τα Panathēnea έχουν στόχο να καταστήσουν την Αθήνα έναν διεθνή κόμβο όπου η δημιουργική ευφυΐα συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Η διοργάνωση αποτελεί μια επιδραστική πλατφόρμα που φέρνει κοντά κορυφαίους επενδυτές και ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας αγοράς με την ελίτ των τεχνών, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας και νέες επαγγελματικές προοπτικές.