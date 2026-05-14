«Καίγομαι»: Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το πιο εκρηκτικό της τραγούδι

Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει με το single «Καίγομαι», ένα έντονο pop anthem από τους Arcade, που συνοδεύεται από αισθησιακό music video

Η Έλενα Τσαγκρινού επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ με το ολοκαίνουργιο single «Καίγομαι», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Καίγομαι», σε μουσική και στίχους των Arcade, είναι ένα pop anthem γεμάτο παλμό, ένταση και πάθος, εκφράζοντας την πιο «εκρηκτική» πλευρά της Έλενας Τσαγκρινού.

Το «Beautiful Things» εκτόξευσε τον Benson Boone στα 1 δισ. views στο YouTube

Το «Καίγομαι» συνοδεύεται από music video που αποπνέει αισθησιασμό, σαγήνη και ένταση, περιγράφοντας έναν φλογερό έρωτα που κυριαρχεί σε κάθε ανάμνηση και κάθε στιγμή. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου της single, η Έλενα Τσαγκρινού εμφανίζεται δίπλα στον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται η επιτυχία που γνώρισαν τους προηγούμενους μήνες στην Αθήνα.

Βρείτε το «Καίγομαι» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Kaigomai

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα!

Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final