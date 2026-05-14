Ποιοι θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο του τελικού Fifa World Cup Final

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ετοιμάζεται να περάσει σε μια εντελώς νέα εποχή θεάματος, καθώς η Madonna, η Shakira και οι BTS θα τραγουδήσουν στο πρώτο halftime show

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ετοιμάζεται να προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στην ιστορία του, καθώς η Madonna, η Shakira και οι BTS θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο halftime show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός στο New Jersey στις 19 Ιουλίου αναμένεται να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο μουσικό και αθλητικό γεγονός χωρίς προηγούμενο.

Το show θα έχει διάρκεια περίπου 11 λεπτών και θα παρουσιαστεί σε στυλ Super Bowl, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Chris Martin των Coldplay, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη διεθνή λάμψη σε μια ήδη εκρηκτική σύμπραξη καλλιτεχνών.

H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

Η Shakira επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την καριέρα της, μετά το θρυλικό «Waka Waka (This Time for Africa)» του 2010, που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα World Cup anthems όλων των εποχών. Παράλληλα, ετοιμάζει και νέο επίσημο τραγούδι για το τουρνουά, το «Dai Dai», σε συνεργασία με τον Burna Boy.





Η Madonna, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες στην ιστορία της pop μουσικής, συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της μουσικής βιομηχανίας, με καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες και αμέτρητες ιστορικές εμφανίσεις.

Οι BTS, το κορυφαίο K-pop συγκρότημα παγκοσμίως, επιστρέφουν δυναμικά στη διεθνή σκηνή μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας και βρίσκονται ήδη σε μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, με εκατομμύρια fans να τους ακολουθούν σε κάθε τους βήμα.

Με τη μουσική και το ποδόσφαιρο να ενώνονται σε ένα κοινό παγκόσμιο γεγονός, το halftime show του Μουντιάλ 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε αθλητική διοργάνωση, ανεβάζοντας τον πήχη της ψυχαγωγίας σε νέο επίπεδο.

