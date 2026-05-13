H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

Η Shakira επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο των FIFA World Cup anthems με ένα νέο μουσικό project που ήδη προκαλεί τεράστια προσμονή στη διεθνή μουσική σκηνή. Το νέο της τραγούδι με τίτλο «Dai Dai», σε συνεργασία με τον Burna Boy, θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου 2026 και έχει ανακοινωθεί ως το επίσημο anthem του FIFA World Cup 2026. Πρόκειται για μια συνεργασία που ενώνει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και στοχεύει να γίνει το απόλυτο soundtrack της διοργάνωσης.

Η Shakira δεν είναι άγνωστη στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς έχει ήδη συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα πιο εμβληματικά World Cup τραγούδια στην ιστορία. Με το «Dai Dai», επανέρχεται σε έναν ρόλο που μοιάζει σχεδόν ταυτισμένος με την καλλιτεχνική της ταυτότητα, αυτόν της καλλιτέχνιδας που συνοδεύει τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές στιγμές στον κόσμο.

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

Η νέα της συμμετοχή αναμένεται να συνδυάζει τον χαρακτηριστικό της latin pop ήχο με πιο σύγχρονες afrobeat επιρροές, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο μουσικό μίγμα με έντονη ενέργεια και ρυθμό. Η συνεργασία της Shakira με τον Burna Boy θεωρείται ήδη ένα από τα πιο δυνατά μουσικά crossover της χρονιάς. Ο Burna Boy, γνωστός για τον μοναδικό afro-fusion ήχο του, προσθέτει στο «Dai Dai» μια πιο σύγχρονη, αφρικανική μουσική ταυτότητα που δένει με τη διεθνή pop αισθητική της Shakira.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι ένα anthem που δεν περιορίζεται μόνο στα γήπεδα, αλλά στοχεύει να κυριαρχήσει σε ραδιόφωνα, streaming πλατφόρμες και παγκόσμια charts.

