Μουσική 13.05.2026

Lady Gaga: Η στιγμή που το «Mayhem» γίνεται ταινία και γράφει νέο κεφάλαιο στην pop ιστορία

Η Lady Gaga ετοιμάζεται να βάλει επίσημα τέλος στην εποχή του «Mayhem» μέσα από ένα νέο κινηματογραφικό project με επανεκτελέσεις των τραγουδιών
Πόπη Βασιλείου

Η Lady Gaga ετοιμάζεται να κλείσει επίσημα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της καριέρας της και ήδη οι fans της μετρούν αντίστροφα. Η pop superstar ανακοίνωσε το «Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem», ένα νέο μουσικό φιλμ που έρχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της εποχής του «Mayhem», του άλμπουμ που κατάφερε να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και να της χαρίσει ακόμη μία σημαντική Grammy διάκριση.

Το νέο project δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Apple Music και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 8 μ.μ. PT μέσα από την πλατφόρμα της υπηρεσίας streaming. Ωστόσο, το «MAYHEM Requiem» δεν παρουσιάζεται ως μία συνηθισμένη μουσική εμφάνιση. Αντίθετα, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό project, μέσα από το οποίο η Lady Gaga θα ερμηνεύσει νέες, επαναπροσδιορισμένες εκδοχές των τραγουδιών του «Mayhem», δίνοντας διαφορετική ατμόσφαιρα και νέο συναισθηματικό βάθος στα κομμάτια που χαρακτήρισαν αυτή την era.

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, το «Mayhem» θεωρήθηκε από πολλούς fans αλλά και μουσικούς κριτικούς ως μία από τις πιο δυνατές δισκογραφικές δουλειές της Lady Gaga των τελευταίων ετών. Το άλμπουμ κατάφερε να συνδυάσει τον σκοτεινό pop ήχο με πιο θεατρικά και κινηματογραφικά στοιχεία, δημιουργώντας μία αισθητική που συζητήθηκε έντονα στα social media και στις μουσικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μουσικό φιλμ θα περιλαμβάνει reinterpretations τραγουδιών από το βραβευμένο άλμπουμ, με τη Lady Gaga να παρουσιάζει πιο ατμοσφαιρικές και καλλιτεχνικά επεξεργασμένες εκδοχές των κομματιών.

Η συνεργασία με την Apple Music δείχνει επίσης πως πρόκειται για μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με έντονο κινηματογραφικό στοιχείο και ιδιαίτερη αισθητική προσέγγιση, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στον τρόπο με τον οποίο η Lady Gaga αντιμετωπίζει διαχρονικά τη μουσική και την εικόνα της.

Victoria Swarovski: Ποια είναι η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Α' Ημιτελικού της Eurovision

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά
Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock
Το BBC «υμνεί» τον Ακύλα: «Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της Eurovision 2026»
Ρεκόρ για την ΕΡΤ1: Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision άγγιξε 70%
«Ferto»: Ο διερμηνέας νοηματικής που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision
Eurovision 2026: Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ χόρεψε στους ρυθμούς του «Ferto» λίγο πριν βγει στη σκηνή
Eurovision 2026: Τα highlights του Α’ Ημιτελικού – Ο Akylas «φεύγει» για την κορυφή
Ανατροπές στα στοιχήματα της Eurovision 2026 μετά τον Α’ Ημιτελικό – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

